Игорь Гамула рассказал, как стал жертвой мошенника и потерял работу в «Ростове»
Российский тренер Игорь Гамула рассказал, как стал жертвой обмана, когда покинул «Ростов» и собирался возглавить клуб ПФЛ «Машук-КМВ». Специалист признался, что был рад предложению стать главным тренером и добросовестно готовился к новой должности.
«Осенью меня пригласили возглавить «Машук» из ПФЛ на очень хороших условиях в плане работы. Там появился некий инвестор Вадим Богомазов, который обещал собрать хороший коллектив, вложить деньги. Потом этот Вадим начал пудрить мозги Андрею Канчельскису и мне. Так он и забил мне все баки, что я моментально расторг договор с «Ростовом», — цитирует Гамулу Sport24.
Тренер рассказал, что очень долго инвестор обещал, что в ближайшее время вложится в клуб, однако этого так и не случилось.
«Я после всего этого в таком шоке нахожусь, что даже не представляете. С мамой плохо, ей 95 лет: не сегодня, завтра... Работы нет, ничего нет. Такая ситуация, что хоть бери да вешайся», — добавил Гамула.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-02-07-igor-gamula-pokinul-rostov-i-popal-v-bolnitsu-trenera-obmanuli-v-novom-klube-intervyu
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