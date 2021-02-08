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Игорь Гамула рассказал, как стал жертвой мошенника и потерял работу в «Ростове»

15:13
Игорь Гамула. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Игорь Гамула. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Российский тренер Игорь Гамула рассказал, как стал жертвой обмана, когда покинул «Ростов» и собирался возглавить клуб ПФЛ «Машук-КМВ». Специалист признался, что был рад предложению стать главным тренером и добросовестно готовился к новой должности.

«Осенью меня пригласили возглавить «Машук» из ПФЛ на очень хороших условиях в плане работы. Там появился некий инвестор Вадим Богомазов, который обещал собрать хороший коллектив, вложить деньги. Потом этот Вадим начал пудрить мозги Андрею Канчельскису и мне. Так он и забил мне все баки, что я моментально расторг договор с «Ростовом», — цитирует Гамулу Sport24.

Тренер рассказал, что очень долго инвестор обещал, что в ближайшее время вложится в клуб, однако этого так и не случилось.

«Я после всего этого в таком шоке нахожусь, что даже не представляете. С мамой плохо, ей 95 лет: не сегодня, завтра... Работы нет, ничего нет. Такая ситуация, что хоть бери да вешайся», — добавил Гамула.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-02-07-igor-gamula-pokinul-rostov-i-popal-v-bolnitsu-trenera-obmanuli-v-novom-klube-intervyu

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