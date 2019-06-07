ПФЛ наградила журналистов "СЭ" Голышака и Кружкова

Журналисты отдела футбола Юрий Голышак и Александр Кружков, авторы популярной рубрики "Разговор по пятницам", стали лауреатами учрежденной ПФЛ премии имени Дмитрия Пасынского "За большой вклад в развитие спортивной журналистики и популяризацию футбола".

– Спасибо за премию, – отметил Юрий Голышак. – Пасынский светлейший человек, из тех, которых никогда не забываешь. Светлая память не только Диме, но и Владимиру Кучмию, основателю "СЭ", который и придумал рубрику "Разговор по пятницам".

За плодотворное сотрудничество с ПФЛ отмечен также в целом издательский дом "Спорт-Экспресс".

"СЭ" поздравляет клубы и администрацию ПФЛ с закрытием сезона и желает успехов в новом сезоне.