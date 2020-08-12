Матч ижевского «Зенита» с КАМАЗом отменен из-за коронавируса

Матч Олимп-ПФЛ в группе «Урал-Приволжье» между ижевским «Зенитом» и КАМАЗом отменен, сообщает официальная группа зенитовцев в соцсети «Вконтакте». Тесты на коронавирус у нескольких футболистов и тренеров удмуртского клуба показали сомнительные результаты. Скорее всего, «Зенит» вынужден будет уйти на карантин.

— В рамках подготовки к игре с КАМАЗом после проведения планового тестирования на COVID-19 у группы наших футболистов и тренеров был выявлен сомнительный результат. Данная информация сразу была передана в территориальный орган Роспотребназдора для дополнительной проверки, — сказал директор «Зенита» Дмитрий Кайгородов. — Учитывая вышеизложенное, в целях предотвращения возможного возникновения угрозы здоровью участникам матча нами было принято решение уведомить администрацию лиги рассмотреть вопрос об отмене матча.

В дальнейшем, в случае подтверждения сомнительных результатов, мы будем ждать предписания контролирующих органов об организации санитарно-профилактических мероприятий.

Если игра не состоится, то «Зениту», скорее всего, засчитают поражение, и клуб из Набережных Челнов получит три очка, сохранив лидерство в таблице.