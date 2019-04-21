Лукоянов - о дебюте за "КАМАЗ": "Болельщики приняли хорошо, я даже слышал крики "Шайбу, шайбу!"

Нападающий "Ак Барса" Артем Лукоянов прокомментировал свой дебют за футбольный "КАМАЗ". Он отметил, что этот опыт был для него волнительным.

− Когда я прибыл в "КАМАЗ", все началось как перезагрузка карьеры – новая команда, никого не знаешь, со всеми познакомился, – приводит пресс-служба клуба слова Лукоянова. – Было волнительно, не знал, что делать вообще. Познакомился с коллективом, мне много помогали в тренировочном процессе, много шутили. За три дня я со всеми нашел общий язык, все хорошие ребята. В первый день мы друг друга узнавали, во второй день я более-менее понимал уже, что и как надо делать. Третий день – игровой: все произошло как-то быстро.

Самое главное – мне это нравилось, эмоции не передать словами: такие же, как в начале моей хоккейной карьеры. Болельщики тоже приняли хорошо, я даже слышал крики "Шайбу, шайбу!" (смеется). Сегодня сюда приехало много людей посмотреть матч, это хорошая популяризация хоккея и футбола. Команда победила, я вышел на замену – это останется в памяти надолго: и как история хоккея и футбола, и как моя история лично.

− Принципиально было, что соперником "КАМАЗа" была команда из Уфы?

− На самом деле, это случайность. Получилось все так, что у нас сезон закончился, а у "КАМАЗа" игра с Уфой. Наверное, я тоже сегодня внес небольшой вклад в победу. Теперь можно сказать, что я не только в хоккей Уфу обыгрывал, но и в футбол (смеётся).

− Какие советы партнеры по команде давали перед игрой?

− Мне было интересно все, я спрашивал, что и как – где и как правильнее сыграть, как лучше пас отдать элементарно. Ребята подсказывали, отвлекались на любую просьбу: куда бежать, что делать.

− Когда выходили на замену, о чем просил тренер? Удалось выполнить установку?

− Я сходил, размялся. Команда вела с комфортным счётом 2:0. Хорошо, что так всё случилось – я вышел на 8 минут – думаю, этого более, чем достаточно. Меня выпустили на позицию центрального нападающего, тренера просил играть корпусом, сохранять мяч, цепляться за него, показывать агрессивную игру. Я всю игру наблюдал за нападающим, что нужно делать примерно. Конечно, сложно это всё – бегать и не думать может любой, а понимать, когда нужно взорваться, сыграть в прессинге – это тяжело. Немного понял, как играет нападающий. Жаль, что не получилось ударить по воротам, но мяча коснулся (улыбается).

− Теперь, наверное, будете пристально следить за выступлениями "КАМАЗа".

− Это вообще не обсуждается. Это естественно: раз я побыл в этой семье, в этой команде, мне всегда будет интересно. Не будет такого, что я не интересуюсь, не слежу. Буду смотреть за ребятами, болеть за них. Это останется у меня в душе, буду вспоминать и смотреть матчи команды, когда будет возможность.

Хоккеист Лукоянов дебютировал за "КАМАЗ"