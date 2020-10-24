Липецкий «Металлург» забил 7 голов «Видному», «Сатурн» сохранил лидерство в группе «Центр»

«Металлург» из Липецка разгромил «Видное» в 12-м туре группы «Центр» Олимп-ПФЛ — 7:0. Команда занимает второе место, на 2 очка отставая от лидера «Сатурна», который одолел дубль «Факела» — 2:0.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа 3 («Центр»)

12-й тур

«Знамя» (Ногинск) — «Калуга» — 1:1

«Металлург» (Липецк) — «Металлург» (Видное) — 7:0

«Салют» (Белгород) — «Авангард» (Курск) — 3:3

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Красный» (Смоленск) — 4:0

«Рязань» — «Химки-М» (Химки) — 3:1

«Сатурн» (Раменское) — «Факел-М» (Воронеж) — 2:0

«Химик-Арсенал» (Новомосковск) — «Квант» (Обнинск) — 1:1