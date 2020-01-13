Иркутский «Зенит» получит поддержку из регионального бюджета

Министерство спорта Иркутской области решило взять на частичное бюджетное финансирование футбольный клуб «Зенит», игроки которого с июля 2019 года не получают зарплату. С 2020 года клуб на 50 процентов будет финансироваться из регионального бюджета, сообщает ТАСС.

Клуб, созданный в 2009 году, содержится на спонсорские средства. В пресс-службе Минспорта сообщили, что команду спонсируют несколько предприятий. Как писали иркутские СМИ, финансовые проблемы в клубе возникают регулярно, а последняя ситуация, связанная с невыплатой зарплаты с июля 2019 года, заставляет игроков подрабатывать грузчиками и таксистами.

В пресс-службе прокуратуры Иркутской области сообщили, что по факту задержки зарплаты проводится проверка, выясняется причина невыплаты денег игрокам. Объем невыплаченной суммы там не назвали, отметив, что эта информация будет позже. Иркутские СМИ сообщали, что клубу нужно 8 млн рублей для погашения долга по зарплате.