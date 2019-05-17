Главный тренер "Черноморца": "В Дом футбола вызвали не только Обивалина. Но и меня, и спортивного директора"

Главный тренер "Черноморца" Хазрет Дышеков прокомментировал "СЭ" информацию о том, что защитника команды Сергея Обивалина вызывают в Дом футбола.

Там продолжают разбираться в скандале вокруг матча второго дивизиона (зона "Юг") "Чайка" – "Черноморец", в котором хозяева победили со счетом 3:1, а после игры возникли подозрения в неспортивном характере встречи. Спустя некоторое время президент РФС Александр Дюков заявил о том, что "есть основания полагать, что его результат – неспортивный".

- Защитника вашей команды Обивалина вызвали в Дом футбола. Что вы об этом думаете?

- И меня вызвали.

- Еще кого?

- И спортивного директора.

- Не объяснили, почему?

- Нам сказали, что вызывают на заседание и все. Приедем, и все скажут.

- Как вы отреагировали?

- Они посчитали, что нужно и вызвали.

- Обсуждается момент, когда во время диагонального заброса в вашу штрафную Обивалин скинул мяч на соперника...

- Давайте я не буду с вами этот вопрос обсуждать. Зачем? Меня вызвали, наверное, там зададут вопросы и отвечу

- С Обивалиным этот момент обсуждали?

- Я со всеми обсуждал вопросы. Знаю их реакцию на ошибки.

- Вы по-прежнему можете сказать, что этот матч носил спортивный характер?

- Ну, вы меня пытаете, как будто на допросе нахожусь. Меня вызвали, я там отвечу, и вам все станет известно. (Арман Мкртчян)