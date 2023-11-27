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Сегодня, 13:08

Футболисты и персонал ялтинского «Рубина» не пострадали от циклона в Крыму

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Президент ялтинского «Рубина» Кирилл Шапошников сообщил «СЭ», что циклон в Крыму не коснулся футболистов и инфраструктуры клуба.

— Как обстановка в Ялте? Пострадал ли кто-то из футболистов и персонала клуба? Пострадала ли инфраструктура?

— Обстановка спокойная, слава богу. Конкретно Ялта не попала под циклон, и в субботу мы провели заключительный матч первенства второго дивизиона всего лишь под дождем. К слову, все домашние матчи этого сезона мы проводили в хорошую и ясную погоду. Со стадионом и инфраструктурой все в порядке, футболисты еще вчера отправились довольные в отпуск, сотрудники клуба на местах, хотя сегодня в Крыму объявлен выходной день.

Ранее ФК «Рубин Ялта» выиграл серебряные медали первенства второго дивизиона Б в группе 1 в свой дебютный сезон на всероссийском уровне.

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