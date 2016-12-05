10:46 5 декабря | ФУТБОЛ — ПФЛ

"Динамо-2" могут ликвидировать после окончания сезона

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Команда "Динамо-2", выступающая в ПФЛ, может быть ликвидирована после окончания сезона. Как сообщает неофициальный сайт московского "Динамо", такое решение будет принято после возвращения клуба в премьер-лигу и появления в связи с этим молодежной команды. Также это связывают с финансовыми проблемами "Динамо".

Отметим, что "Динамо-2" было возрождено в связи с вылетом "Динамо" в ФНЛ и ликвидацией молодежной команды в этом году. Функция второй команды – сохранение дублеров в системе клуба.

Дополнительная информация

http://fcdin.com/index.php/news/1/13383-dinamo-2-likvidirujut-po-okonchanii-sezona

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