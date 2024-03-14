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14 марта, 18:01

Терехин: «Зенит» не дал сыграть «Динамо» в атаке, все подходы к воротам питерцев были заблокированы»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Динамо» Олег Терехин поделился мнением о кубковом матче бело-голубых с «Зенитом».

«Как воспринял результат матча? Не сильно им разочарован. «Динамо» в целом контролировало мяч, больше им владело, но остроты у ворот «Зенита» не было. Только какие-то полумоментики и подходы. А «Зенит» забил — отошел, забил — отошел. Играл на контратаках. С «Зенитом» всегда тяжело играть на выезде, потому что квалификация футболистов выше, чем у других клубов, против которых бело-голубые играли. Поэтому питерцы не дали сыграть гостям в атаке. Они, может, и хотели, но все подходы к воротам были заблокированы», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Терехина.

13 марта «Динамо» уступило «Зениту» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:2) и по сумме двух матчей вылетело в Путь регионов.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Олег Терехин
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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