«СКА-Хабаровск» по пенальти победил «Сочи» в FONBET Кубке России

«СКА-Хабаровск» победил «Сочи» по пенальти в матче первого этапа четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России — 1:1 (4:2 по пен). Игра проходила в Сочи.

В основное время гол у «Сочи» забил Сауль Гуарирапа. У хабаровчан отметился Альбек Гонгапшев.

В серии послематчевых пенальти точнее были футболисты «СКА-Хабаровск» — 4:2.

Красно-синие вышли во второй этап 1/4 финала Пути регионов. Соперник клуба определится после жеребьевки, которая состоится 15 марта.