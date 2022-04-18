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Сегодня, 14:26

«А вы готовы?» ЦСКА опубликовал превью к дерби со «Спартаком»

ЦСКА опубликовал превью к матчу 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Пресс-служба ЦСКА опубликовала превью к матчу 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».

Главным героем превью является полузащитник московского клуба Егор Ушаков.

В видео, снятом от первого лица, 19-летний россиянин тренируется и общается с партнерами по команде.

Встреча ЦСКА со «Спартаком» пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра состоится в среду, 20 апреля, и начнется в 19.30 по московскому времени.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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