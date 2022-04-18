Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России между ЦСКА и «Спартаком».

«Вообще хочу сказать, что я, как поклонник национального Кубка, с большим интересом жду таких матчей, потому что для меня Кубок всегда значил очень много. Поскольку ЦСКА претендует на верхние места, а «Спартак» на то, чтоб не вылететь из РПЛ, было бы, наверно, неплохо для поклонников, если бы команда этот трофей выиграла. Но мне кажется, что армейцы сейчас играют по-своему, поэтому это будет очень хорошая игра. Для приличных спортсменов на самом деле любой трофей в радость. Пусть победит сильнейший, но думаю, что «Спартаку» этот Кубок нужен щас очень сильно», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

20.04.2022 | ЦСКА — Спартак

Встреча ЦСКА со «Спартаком» пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 20 апреля. Начало — в 19.30 по московскому времени.

В своем последнем матче между «Спартаком» и ЦСКА победу одержали армейцы со счетом 2:0. Игра прошла 26 февраля 2022-го.