Зарема Салихова иронично отреагировала на назначение ВАР Сергея Иванова в матче с ЦСКА

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна и экс-член совета директоров клуба Зарема Салихова прокомментировала назначение судей на матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА.

Главным арбитром встречи назначен Владимир Москалев. ВАР — Сергей Иванов.

20.04.2022 | ЦСКА — Спартак

— Беспокоит ли вас назначение Сергея Иванова в качестве ВАР на матч с ЦСКА?

— В первую очередь хотелось бы узнать, по каким рекомендациям будет действовать Иванов на этот раз — по январским, февральским или апрельским? Пусть сразу скажут болельщикам и игрокам обеих команд, — сказала Зарема Салихова «СЭ».

19 марта в конце первого тайма матча 22-го тура Тинькофф РПЛ «Нижний Новгород» — «Спартак» (1:1) футболист хозяев Кирилл Гоцук грубо сфолил на защитнике москвичей Айртоне, наступив ему ногой на голеностоп. Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за этот инцидент и дал свисток, оповещающий о перерыве. Айртон покинул поле на носилках.

Встреча ЦСКА — «Спартак» пройдет 20 апреля на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19.30 по московскому времени.