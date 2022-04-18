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Зарема Салихова о матче с ЦСКА: «По каким рекомендациям будет действовать Иванов на этот раз — по январским, февральским или апрельским?»

Зарема Салихова иронично отреагировала на назначение ВАР Сергея Иванова в матче с ЦСКА
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Зарема Салихова.
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Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна и экс-член совета директоров клуба Зарема Салихова прокомментировала назначение судей на матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА.

Главным арбитром встречи назначен Владимир Москалев. ВАР — Сергей Иванов.

20.04.2022 | ЦСКА — Спартак

— Беспокоит ли вас назначение Сергея Иванова в качестве ВАР на матч с ЦСКА?

— В первую очередь хотелось бы узнать, по каким рекомендациям будет действовать Иванов на этот раз — по январским, февральским или апрельским? Пусть сразу скажут болельщикам и игрокам обеих команд, — сказала Зарема Салихова «СЭ».

19 марта в конце первого тайма матча 22-го тура Тинькофф РПЛ «Нижний Новгород» — «Спартак» (1:1) футболист хозяев Кирилл Гоцук грубо сфолил на защитнике москвичей Айртоне, наступив ему ногой на голеностоп. Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за этот инцидент и дал свисток, оповещающий о перерыве. Айртон покинул поле на носилках.

Встреча ЦСКА — «Спартак» пройдет 20 апреля на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19.30 по московскому времени.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.40

Обе забьют - да

20%

1.73

ТБ 2.5

12%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
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Сочи 2
Локомотив 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Сергей Иванов (судья)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Зарема Салихова
9
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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