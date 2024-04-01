Мор: «Не думаю, что матч с «Зенитом» может решить судьбу Абаскаля в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о возможном уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера клуба.

3 апреля красно-белые сыграют против «Зенита» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча состоится в Москве на «Лукойл-Арене». Начало — в 20.30 мск. Главным арбитром игры назначен Сергей Карасев.

«На судьбе Абаскаля может сказаться каждый матч. Мне кажется, больше важна для красно-белых предстоящая игра в чемпионате против «Динамо». А кубковая игра не повлияет роковым образом, если только не будет какого-то вопиющего результата. Все-таки эта дуэль состоит из двух матчей. Если проиграешь, вылетишь из Пути РПЛ, а не из турнира. И потом играть все-таки с «Зенитом». Можно сказать, что был сильный соперник. Не думаю, что игра в кубке, тем более первая, может решить судьбу Абаскаля в «Спартаке», — цитирует Мора «РБ Спорт».

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В нынешнем сезоне красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 21 матче. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 9 очков.

Контракт 34-летнего испанца с московской командой рассчитан до 30 июня 2025 года.