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Бывший тренер сборной России назвал козыри «Спартака» перед матчем с «Зенитом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от первого матча Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом».

«Какие козыри есть у «Спартака» перед «Зенитом»? Конечно, козыри есть. Красно-белые не потеряли спортивный дух. Нельзя сказать, что команда сдается под давлением каких-то сил в матчах. Они играют на максимуме. Но сейчас сложно даются голы. Когда прорвет, тогда появится чувство уверенности. А пока этого нет. У ворот соперника теряется много моментов, что не должно быть у мастеров. А в игровом плане ребята Абаскаля хорошо прессингуют, хорошо комбинируют, больше контролируют мяч, много атакуют, хорошо готовы функционально. Просто есть чувство неуверенности, а это уже психология. Надо поднять футбольную наглость на высокий уровень, тогда дело пойдет», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

Игра «Спартак» — «Зенит» пройдет 3 апреля в Москве. Начало — в 20.30 мск. Ответная встреча состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Источник: Евро-Футбол.Ру
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Борис Игнатьев
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