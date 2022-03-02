«Алания» сыграет с «Арсеналом» в Кубке России в 16.00

В среду, 2 марта, «Алания» на своем поле примет «Арсенал» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.

Между собой команды играли всего раз — в феврале 2020-го года туляки обыграли соперника 2:0 в товарищеской встрече.

Встреча пройдет на стадионе «Спартак» во Владикавказе, который вмещает 32 тысячи зрителей.

Следить за матчем «Алания» — «Арсенал» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.