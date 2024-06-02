Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 21:29

Алип о суперфинале Кубка России: «Я сам еще не верю, что забил решающий гол»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Казахстанский защитник «Зенита» Нуралы Алип поделился впечатлениями после победы своей команды над «Балтикой» (2:1) в суперфинале FONBET Кубка России.

Алип забил победный гол сине-бело-голубых на 90+5-й минуте матча.

«Вообще какое-то чудо! Я сам еще не верю, что забил этот решающий гол. Весь сезон Александр Геннадьевич Анюков верил в меня, подходил, говорил, что я должен забить. И сегодня он сказал: «Казах, давай, последний матч сезона. Ты должен забить».

Я рад, что первый мой гол за «Зенит» получился именно таким. Но сам не представлял, что такое возможно», — приводит слова Алипа официальный сайт «Зенита».

В сезоне-2023/24 «Зенит» выиграл все три турнира, в которых участвовал — чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Команда из Санкт-Петербурга оформила российский требл впервые в своей истории.

Футбол
ФК Балтика
ФК Зенит
Нуралы Алип
1
0
Читайте также
Дана Уайт подвел итоги боя Махачев — Порье
Чехия попала в группу Евро-2024 с Португалией, Турцией и Грузией
Боец с позывным Адлер рассказал о столкновении с «роем» дронов ВСУ
Махачев хочет уйти в другой вес, босс UFC намерен провести в России бой с Царукяном, на который приглашают Путина. Что произошло после победы Махачева над Порье
У Эйфелевой башни выставили гробы с «погибшими на Украине французскими солдатами»
Военный эксперт назвал «раскачиванием лодки» пуски США ракет Minuteman III
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Балтика» — «Зенит»: перед голом Карасев не зафиксировал фол на Латышонке. Почему судья передумал?

РФС объявил о переносе жеребьевки группового турнира Кубка России-2024/25

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости