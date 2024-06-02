Мантуан сказал несколько слов по-русски после победы «Зенита» в Кубке России

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан по-русски поделился эмоциями после победы команды в FONBET Кубке России.

2 июня сине-бело-голубые обыграли в суперфинале турнира «Балтику» (2:1). За «Зенит» отличились Нино и Нуралы Алип.

— Скажите что-нибудь по-русски

— Раз-два-три чемпион! — сказал Мантуан.

«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Ранее команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в Суперкубке страны (0:0, пенальти 5:4) и в шестой раз подряд выиграла чемпионат России.