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2 июня, 23:41

Игрок «Балтики» показал неприличный жест во время церемонии награждения «Зенита»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Никола Радмановац.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Балтики» Никола Радмановац после поражения от «Зенита» (1:2) в суперфинале FONBET Кубка России показывал неприличный жест в сторону игроков сине-бело-голубых.

27-летний серб несколько раз показал неприличный жест в сторону празднующих игроков «Зенита» во время церемонии награждения. Видео с моментом опубликовал Telegram-канал «Коммент.Биги».

Радмановац выступает за «Балтику» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел за калининградцев 30 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голевыми передачами.

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ФК Балтика
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