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Вратарь «Зенита» Адамов о победе в Кубке России: «Не скажу, что «Балтика» удивила»

Зарина Халимхонова
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Вратарь «Зенита» Денис Адамов прокомментировал победу над «Балтикой» (2:1) в суперфинале FONBET Кубка России.

«Эмоции — самые потрясающие, с хорошим настроением уходим в отпуск. Не могу сказать, что думали о серии пенальти, но морально настраивались. Не скажу, что «Балтика» удивила. Мы владели преимуществом. Да, «Балтика» сделала пару уколов, но у нас было преимущество. Очень доволен сезоном — в двух турнирах вышли победителями.
О чем поговорил с Латышонком? Просто пообщались. Прогресс вратарей краснодарской школы тяжело комментировать. Но это одна из сильных школ именно по вратарям. Четыре вратаря в РПЛ — как видите академия дает свои результаты», — сказал Адамов.

«Зенит» выиграл все три турнира в сезоне-2023/24: команда стала победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка России.

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