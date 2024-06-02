Ерохин о победе «Зенита» в Кубке России: «Много эмоций, сезон был непростым»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу над «Балтикой» (2:1) в суперфинале FONBET Кубка России.

«Спасибо болельщикам за поддержку. Очень рады, что победили и завоевали Кубок. Конечно, гол в конце первого тайма не добавил положительных эмоций, тем более, мы давили, были моменты, могли забивать сами. Поэтому во втором тайме вышли с мыслями отыграться. На последних минутах был эмоциональный гол. Этот Кубок — второй за все время, сколько я в «Зените». Сегодня был более эмоциональный матч. Последний гол перевернул игру. Эмоций много. Хочется отдохнуть. Этот сезон был непростой. Соперники всеми силами старались. Но все наши ребята молодцы, показали свой характер», — сказал Ерохин.

«Зенит» выиграл все три трофея в сезоне-2023/24: команда стала победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка России.