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Агент Радмановаца объяснил, почему игрок показал неприличный жест во время церемонии награждения «Зенита»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Боян Минич, представляющий интересы защитника «Балтики» Николы Радмановаца, рассказал, почему его клиент демонстрировал неприличный жест после поражения от «Зенита» (1:2) в суперфинале FONBET Кубка России.

Ранее появилось видео, на которое попал момент, где 27-летний серб несколько раз показал неприличный жест в сторону празднующих игроков «Зенита» во время церемонии награждения.

«Это была шутка, Никола просто шутил со Страхиней Эраковичем, они хорошие друзья, как семья. Он показал палец только Эраковичу, и еще раз — в шутку. Радмановац не адресовал этот жест «Зениту», он относится к этому клубу с уважением, как и ко всем клубам в России», — цитирует Минича «РБ Спорт».

Радмановац выступает за «Балтику» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел за калининградцев 30 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голевыми передачами.

Источник: «РБ Спорт»
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Игрок «Балтики» показал неприличный жест во время церемонии награждения «Зенита»

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