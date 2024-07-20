Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:00

«Динамо» — 2024/25: трагическая развязка прошлого сезона сделает бело-голубых сильнее?

«Динамо» сыграет с «Факелом» в первом туре РПЛ-2024/25
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Муми Нгамале и Бителло.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Анонс сезона для команды Марцела Лички.

«Динамо» не побеждало в чемпионате страны с 1976 года и минувшей весной как никогда близко подобралось к первому титулу в России. Бело-голубым хватило бы и ничьей в последнем туре, чтобы завоевать долгожданное золото, но они проиграли в Краснодаре и довольствовались бронзой. Однако «Динамо» все равно заслужило аплодисменты за сезон, потому что никто не мог предположить до его старта, что Марцел Личка с ходу подпустит команду настолько близко к мечте.

Марцел Личка. «Год назад в чемпионство в «Динамо» не верил никто, весной убедились — все реально». Личка — о борьбе за золото, новичках и новом сезоне

В новом сезоне отношение к динамовцам будет совсем другим, но и они должны стать сильнее. Бело-голубых явно раззадорило то, что в конце сезона их дразнили чемпионством, а в итоге лишили его. Любой профессиональный спортсмен в такой ситуации становится злее и еще активнее стремится победить. Как будет в случае с «Динамо»?

Бело-голубые делегировали на Кубок Америки целый квартет игроков (Карраскаль, Чавес, Бальбуэна, Маричаль), поэтому в межсезонье играли ослабленным составом. В первом товарищеском матче динамовцы вообще крупно уступили «Ахмату» преимущественно резервистами, но в Братском кубке и контрольной встрече со «Спартаком» выглядели намного лучше. Вполне возможно, что на старте чемпионата динамовцев будет штормить из-за неоптимального состава.

Главное кадровое событие лета бело-голубых на данный момент — прощание с Антоном Шуниным, который спустя 30 лет после прихода в академию покинул «Динамо». Вернулся в РПЛ Андрей Лунев, который теперь будет конкурировать с Игорем Лещуком за место первого номера.

Больше новичков у «Динамо» пока нет, но это уже привычно: год назад Чавес, Карраскаль и Бителло перебрались в Петровский парк на флажке трансферного окна. Паники нет: бело-голубым сейчас куда важнее сохранить прошлогодний костяк, хотя на старте сезона многих лидеров не будет — не все легионеры успели отдохнуть и набрать форму после Кубка Америки, а Бальбуэна вообще улетает на Олимпийские игры. Зато полностью восстановился от травмы и обрел прежние кондиции сербский защитник Майсторович, который неплохо смотрелся в межсезонье, — тоже усиление.

Календарь бело-голубых на старте чемпионата напоминает американские горки: номинальные середняки и аутсайдеры сменяются топ-клубами, и наоборот. В 6-м туре «Динамо» примет «Краснодар», так что календарная чехарда сохранится до начала осени. Но это совсем не плохо, даже поможет команде держать себя в тонусе. Зато в конце 2024 года у динамовцев отличный календарь: с 12-го по 18-й тур — ни одного соперника из топ-6 прошлого сезона.

Константин Тюкавин, Сергей Семак, Франк Артига. «Зенит» заберет Кубок и РПЛ, Тюкавин — лучший бомбардир, первая отставка — в «Химках». Прогнозы авторов «СЭ»

Прогноз

«Динамо» не имеет права отступать от поставленных высоких задач, подойдя к мечте так близко. Марцел Личка уже подчеркнул, что бело-голубые будут стараться бороться за чемпионство и у них для этого есть все. «Динамо» сохраняет сильный состав, Тюкавин расцветает, а тренер доказал свои амбиции и, в отличие от прошлого сезона, уже не новичок в Петровском парке.

Золото было бы реалистичной целью бело-голубых, если бы не «Зенит». В ближайшем сезоне любой претендент на чемпионство должен не только показывать свой максимум, но и рассчитывать на то, что петербургский гегемон провалится. Но финиш в топ-3 для «Динамо» реален при любом раскладе.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
0
Читайте также
РПЛ: основная информация о чемпионате России-2024/25 — клубы, расписание, где смотреть матчи
Игнатьев и Малютин дали прогнозы на матчи 1-го тура РПЛ
СМИ сообщили о вынесенном в Белоруссии смертном приговоре немецкому наемнику
Скандалы с Венделом и Клаудиньо, как «Зенит» избавляется от бразильцев
В МЧС ДНР указали на публикацию ВСУ видео удара по российским спасателям
В Пермском крае подросток изнасиловал и утопил несовершеннолетнюю
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: «Крылья Советов» — «Зенит» и другие матчи старта лиги
Дьяков: «Кто бы что ни говорил, «Спартак» — всегда претендент на высокие места»
В «Зените» объяснили, почему Клаудиньо не сыграет с «Крыльями»
«Локомотив» — «Акрон»: Воробьев забил дебютный гол за железнодорожников
«Локомотив» — «Акрон»: видео голов
«Локомотив» — «Акрон»: Воробьев вывел москвичей вперед. Онлайн-трансляция матча
Колыванов: «Тюкавин способен забить больше, чем в прошлом сезоне»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Год назад в чемпионство в «Динамо» не верил никто, весной убедились — все реально». Личка — о борьбе за золото, новичках и новом сезоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости