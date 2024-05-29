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Флик — в «Барселоне», Конте — в «Наполи». Карусель тренеров в европейских клубах

Флик официально возглавил «Барселону»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Венсан Компани, Ханс-Дитер Флик, Антонио Конте.
Фото «СЭ»
«Бавария», «Ливерпуль», «Милан» и другие начнут следующий сезон с новыми тренерами.

В Европе давно не было такого сезона много топовых клубов остались без тренеров. Где-то повлияли неоднозначные результаты, где-то экспрессия руководителей, а в иных командах давно назрела перестройка. Так кого и где ждем?

«Барселона»: Флик вместо Хави

Одну из самых неожиданных отставок сезона изначально ждали еще зимой. Хави сам объявил о том, что покинет клуб в конце чемпионата, устал от давления прессы и отсутствия результата. Но потом результат пришел, да и в «Барселоне» постоянно переубеждали остаться, и тренер сдался в апреле объявил, что останется.

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А потом Хави на пресс-конференции пожаловался на финансовую ситуацию в клубе (даже не пожаловался, а просто упомянул) и очень сильно разочаровал руководство. Президент Лапорта, еще недавно переубеждавший тренера остаться, решил, что Хави недостаточно оптимистичен, и оформил отставку.

Имя нового тренера стало известно сразу же экс-тренер «Баварии» и сборной Германии Ханс-Диттер Флик. Его уже официально объявили контракт до 2026-го.

Главный тренер «Бернли» Венсан Компани.
Венсан Компани.
Фото Reuters

«Бавария»: мучительные поиски на грани комедии

Клуб из Мюнхена впал в тяжелейший кризис в прошлом сезоне чемпионство удалось взять чудом, в этом и вовсе не удалось. Более того, не удалось взять вообще ничего «Бавария» проиграла все. За такой результат Томаса Тухеля уволили, но вот с кандидатом на замену беда.

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«Бавария», очевидно, проблемный клуб, нуждающийся в перестройке. Но при этом результат все равно нужен идти в такое место желающих немного. Поэтому поиск мюнхенцами тренера превратился в анекдот кандидаты отказывались один за другим. Нагельсман, Рангник, Алонсо и Эмери не захотели покидать свои текущие рабочие места.

В отчаянии «Бавария» дошла до Венсана Компани тренера «Бернли», вылетевшего из АПЛ по итогам сезона. Но немецкий клуб видит в 38-летнем бельгийце перспективу. Объявляя о назначении, в «Баварии» заявили, что Компани соответствует игровой философии и идентичности клуба.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
Юрген Клопп.
Фото Reuters

«Ливерпуль»: красивый уход Клоппа

С «Ливерпулем» все просто: Юрген Клопп устал и ушел. Прощание получилось красивым, со слезами и песнями от болельщиков, хотя и без серьезных трофеев в заключительном сезоне. Так как Клопп объявил о своем решении чуть ли не за полгода до ухода, клуб подготовился «Ливерпуль» сразу же подхватил Арне Слот из «Фейеноорда». Это уже официально.

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«Челси»: Боэли играет в Абрамовича

Тодд Боэли явно вдохновляется своим предшественником убирает тренеров в стиле Романа Абрамовича, быстро и без объяснения причин. Маурисио Почеттино пришел в начале сезона, поправил дела, вывел «Челси» в еврокубки (пусть и третьего порядка) и... был отправлен в отставку.

Команду это шокировало. Но времени на эмоции нет — достаточно скоро стало известно, что синих может возглавить Энцо Мореска, поднявший «Лестер» в АПЛ в этом году. По данным The Telegraph, спортивные директора «Челси» уже отдыхают в компании Энцо и планируют дальнейшие трансферы. Ну и Фабрицио Романо уже написал свое знаменитое: «Here we go!» («А вот и мы», — в переводе с английского).

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«Манчестер Юнайтед»: ужасный конец или ужас без конца?

Сезон у «Манчестер Юнайтед» получился ужасным 8-е место в АПЛ, гигантское количество пропущенных мячей и антирекорд по поражениям. Чуть-чуть скрасила ситуацию победа в Кубке Англии, но разговоры об отставке Эрика Тен Хага все равно идут.

Среди основных кандидатов на замену тренер «Ипсвича» Киран Маккенна (по некоторым инсайдам, отказался), Томас Тухель и Маурисио Почеттино. На данный момент «МЮ» проводит аудит, по итогам которого и решит судьбу нынешнего тренера.

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли.
Стефано Пиоли.
Фото AFP

«Милан»: эпоха Пиоли завершилась

Пиоли пришел в депрессивный «Милан» в 2019-м с тех пор выиграл скудетто, два серебра и сделал россонери постоянным участником еврокубков. Второе место удалось завоевать и в этом сезоне, но избежать отставки это не помогло.

Причины туманные итальянская пресса пишет, что не обошлось без Златана Ибрагимовича, ныне входящего в руководство «Милана». Швед якобы не прощает отсутствие трофеев. По другой версии, в клубе просто устали от тоскливого футбола и хотят сделать команду более яркой и доминирующей.

Заниматься этим предстоит Паулу Фонсеке. Инсайдеры подтверждают, что в конце мая «Милан» официально объявит о назначении португальского специалиста.

Главный тренер «Болоньи» Тиагу Мотта.
Тиагу Мотта.
Фото Reuters

«Ювентус»: начинается эпоха Мотты?

«Ювентус» уже четыре года не может завоевать скудетто. Даже возвращение Массимилиано Аллегри не помогло в итоге один из самых успешных итальянских тренеров покинул Турин.

Кто вместо? Уже почти официально тренер-герой из «Болоньи», Тиагу Мотта. Экспериментатор и новатор вывел скромный клуб в Лигу чемпионов и теперь ушел на повышение.

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«Наполи»: Конте снова в деле

Прошлогоднего чемпиона штормило весь сезон, начиная с отставки Лучано Спалетти. Руди Гарсия, Вальтер Маццарри и Франческо Кальцона суммарно наработали на 10-е место после скудетто это вообще не почетно.

«Наполи» уже почти нашел нового тренера ходили слухи про Стефано Пиоли и Винченцо Итальяно, но, вероятнее всего, неаполитанцев подхватит Антонио Конте. Стороны ведут переговоры ожидаемо непростые, но прогресс вроде бы есть.

Антонио Конте
ФК Бавария
ФК Барселона
ФК Ливерпуль
ФК Милан
ФК Наполи
ФК Челси
ФК Ювентус
Ханс Флик
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