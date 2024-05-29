«Бавария», «Ливерпуль», «Милан» и другие начнут следующий сезон с новыми тренерами.

В Европе давно не было такого сезона — много топовых клубов остались без тренеров. Где-то повлияли неоднозначные результаты, где-то экспрессия руководителей, а в иных командах давно назрела перестройка. Так кого и где ждем?

«Барселона»: Флик вместо Хави

Одну из самых неожиданных отставок сезона изначально ждали еще зимой. Хави сам объявил о том, что покинет клуб в конце чемпионата, — устал от давления прессы и отсутствия результата. Но потом результат пришел, да и в «Барселоне» постоянно переубеждали остаться, и тренер сдался — в апреле объявил, что останется.

А потом Хави на пресс-конференции пожаловался на финансовую ситуацию в клубе (даже не пожаловался, а просто упомянул) и очень сильно разочаровал руководство. Президент Лапорта, еще недавно переубеждавший тренера остаться, решил, что Хави недостаточно оптимистичен, и оформил отставку.

Имя нового тренера стало известно сразу же — экс-тренер «Баварии» и сборной Германии Ханс-Диттер Флик. Его уже официально объявили — контракт до 2026-го.

Венсан Компани. Фото Reuters

«Бавария»: мучительные поиски на грани комедии

Клуб из Мюнхена впал в тяжелейший кризис — в прошлом сезоне чемпионство удалось взять чудом, в этом и вовсе не удалось. Более того, не удалось взять вообще ничего — «Бавария» проиграла все. За такой результат Томаса Тухеля уволили, но вот с кандидатом на замену — беда.

«Бавария», очевидно, проблемный клуб, нуждающийся в перестройке. Но при этом результат все равно нужен — идти в такое место желающих немного. Поэтому поиск мюнхенцами тренера превратился в анекдот — кандидаты отказывались один за другим. Нагельсман, Рангник, Алонсо и Эмери не захотели покидать свои текущие рабочие места.

В отчаянии «Бавария» дошла до Венсана Компани — тренера «Бернли», вылетевшего из АПЛ по итогам сезона. Но немецкий клуб видит в 38-летнем бельгийце перспективу. Объявляя о назначении, в «Баварии» заявили, что Компани соответствует игровой философии и идентичности клуба.

Юрген Клопп. Фото Reuters

«Ливерпуль»: красивый уход Клоппа

С «Ливерпулем» все просто: Юрген Клопп устал и ушел. Прощание получилось красивым, со слезами и песнями от болельщиков, хотя и без серьезных трофеев в заключительном сезоне. Так как Клопп объявил о своем решении чуть ли не за полгода до ухода, клуб подготовился — «Ливерпуль» сразу же подхватил Арне Слот из «Фейеноорда». Это уже официально.

«Челси»: Боэли играет в Абрамовича

Тодд Боэли явно вдохновляется своим предшественником — убирает тренеров в стиле Романа Абрамовича, быстро и без объяснения причин. Маурисио Почеттино пришел в начале сезона, поправил дела, вывел «Челси» в еврокубки (пусть и третьего порядка) и... был отправлен в отставку.

Команду это шокировало. Но времени на эмоции нет — достаточно скоро стало известно, что синих может возглавить Энцо Мореска, поднявший «Лестер» в АПЛ в этом году. По данным The Telegraph, спортивные директора «Челси» уже отдыхают в компании Энцо и планируют дальнейшие трансферы. Ну и Фабрицио Романо уже написал свое знаменитое: «Here we go!» («А вот и мы», — в переводе с английского).

«Манчестер Юнайтед»: ужасный конец или ужас без конца?

Сезон у «Манчестер Юнайтед» получился ужасным — 8-е место в АПЛ, гигантское количество пропущенных мячей и антирекорд по поражениям. Чуть-чуть скрасила ситуацию победа в Кубке Англии, но разговоры об отставке Эрика Тен Хага все равно идут.

Среди основных кандидатов на замену — тренер «Ипсвича» Киран Маккенна (по некоторым инсайдам, отказался), Томас Тухель и Маурисио Почеттино. На данный момент «МЮ» проводит аудит, по итогам которого и решит судьбу нынешнего тренера.

Стефано Пиоли. Фото AFP

«Милан»: эпоха Пиоли завершилась

Пиоли пришел в депрессивный «Милан» в 2019-м — с тех пор выиграл скудетто, два серебра и сделал россонери постоянным участником еврокубков. Второе место удалось завоевать и в этом сезоне, но избежать отставки это не помогло.

Причины туманные — итальянская пресса пишет, что не обошлось без Златана Ибрагимовича, ныне входящего в руководство «Милана». Швед якобы не прощает отсутствие трофеев. По другой версии, в клубе просто устали от тоскливого футбола и хотят сделать команду более яркой и доминирующей.

Заниматься этим предстоит Паулу Фонсеке. Инсайдеры подтверждают, что в конце мая «Милан» официально объявит о назначении португальского специалиста.

Тиагу Мотта. Фото Reuters

«Ювентус»: начинается эпоха Мотты?

«Ювентус» уже четыре года не может завоевать скудетто. Даже возвращение Массимилиано Аллегри не помогло — в итоге один из самых успешных итальянских тренеров покинул Турин.

Кто вместо? Уже почти официально — тренер-герой из «Болоньи», Тиагу Мотта. Экспериментатор и новатор вывел скромный клуб в Лигу чемпионов и теперь ушел на повышение.

«Наполи»: Конте снова в деле

Прошлогоднего чемпиона штормило весь сезон, начиная с отставки Лучано Спалетти. Руди Гарсия, Вальтер Маццарри и Франческо Кальцона суммарно наработали на 10-е место — после скудетто это вообще не почетно.

«Наполи» уже почти нашел нового тренера — ходили слухи про Стефано Пиоли и Винченцо Итальяно, но, вероятнее всего, неаполитанцев подхватит Антонио Конте. Стороны ведут переговоры — ожидаемо непростые, но прогресс вроде бы есть.