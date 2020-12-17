Кто может заменить Тедеско в «Спартаке». От Карреры до Адвоката

Рассматриваем варианты тренера для красно-белых после ухода Доменико.

Тедеско решил не продлевать контракт со «Спартаком». Немец объяснил это семейными обстоятельствами: коронавирусные ограничения мешают ему видеться с родными.

— У нас с командой получалось все: атмосфера в коллективе, персонал — все было хорошим. Но ситуация с коронавирусом заставляет меня пойти на этот шаг. Завтра вводится полный локдаун в Германии, а я хочу быть с семьей. Когда я подписывал контракт, границы были еще открытыми. Близкие могли летать ко мне, я к ним. Это решение самое трудное в карьере. Верю во всех, во всю команду, — сказал Тедеско сразу после матча 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

Сложно сказать, что действительно повлияло на Доменико. Коронавирус, инциденты во встрече с «Сочи», перестановки в менеджменте «Спартака»... Однако ясно одно: красно-белым нужно искать нового тренера. Кого же?

Массимо Каррера

Массимо Каррера. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Пожалуй, самый желанный вариант для болельщиков. Итальянца любили не только за титулы, но и за поведение: интеллигентность, неравнодушие, стремление никогда не жаловаться на внешние обстоятельства. Харизма и менталитет победителя — вот что притягивало к Каррере.

Другое дело, что возвращение Массимо в «Спартак» представляется затруднительным по двум причинам. Во-первых, у него действующий контракт с греческим АЕК — соглашение недавно продлено до лета 2021 года. Во-вторых, не самая лучшая репутация в связи с трансферными историями и агентами. Захочет ли рисковать Леонид Федун?

Дик Адвокат

Дик Адвокат. Фото AFP

Еще один иностранный вариант. Главное преимущество голландца — успешный опыт работы в России. При Адвокате «Зенит» выигрывал премьер-лигу и, главное, европейские трофеи: Кубок УЕФА и Суперкубок Европы.

Кроме того, петербуржцы показывали привлекательный атакующий футбол — даже против таких соперников, как «Бавария». Да и «Фейеноорд», которым Маленький генерал руководит сейчас (контракт до лета 2021 года) — не исключение. Спросите у ЦСКА по Лиге Европы.

Ключевой минус Адвоката — возраст, уже 73 года. Захочет ли он возвращаться в Россию или предпочтет уйти на пенсию? Судя по энергетике, шедшей со скамейки роттердамцев в матчах с армейцами, Дик пока вполне в форме.

Курбан Бердыев

Курбан Бердыев. Фото Алексей Иванов, «СЭ»

Та самая история, которая не сложилась перед чемпионским сезоном «Спартака». С одной стороны, Бердыев — это годами проверенная тактика. При нем красно-белые вряд ли будут пропускать такие голы, как во встрече с «Зенитом». Да и подбор игроков соответствует его идеям: есть все под контратаки.

С другой, слишком уж странной получилась ситуация с приглашением Бердыева в «Спартак». Кажется, Федун вряд ли обратится за помощью к этому специалисту. Даже несмотря на чудовищные проблемы в обороне. Скорее уж вернет Карреру...

Дмитрий Парфенов

Дмитрий Парфенов. Фото ФК «Арсенал» Тула

Болельщики поймут и примут — четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» в качестве защитника. А еще — вполне успешный тренер. Здесь и победа в Кубке России с «Тосно»: вспомните, какую команду выбил Парфенов в полуфинале? Правильно, красно-белых! И довольно успешные результаты с «Уралом».

Сейчас Парфенов тренирует тульский «Арсенал». И в связи с этим может возникнуть вопрос: а готов ли он работать на топ-уровне? Мы уже видели печальный пример Кононова, который пришел в «Спартак» как раз из «Арсенала» и запомнился лишь с негативной стороны. Здесь и результаты, и отношение болельщиков.

Но Парфенова другой характер. И футболистом был боевитым, и его команды как тренера совсем не ватные.

Андрей Тихонов

Андрей Тихонов. Фото Алексей Иванов, «СЭ»

Болельщики еще больше поймут и примут, ведь Тихонов — человек, который влюбил в «Спартак» целое поколение. Тренерский опыт — чуть менее успешный, чем у Парфенова. В активе «Енисей» (почти выход в премьер-лигу), «Крылья Советов» (выход в премьер-лигу), а вот сейчас — «Астана».

Риски точно такие же, как и с Парфеновым. В менее амбициозных клубах — получается, ведь давления почти нет. В более — пока неизвестно.

Итог

Конечно, можно порассуждать и о Валерии Карпине. Но вряд ли он бросит успешный проект в «Ростове» ради постоянной пороховой бочки в Москве. Или о Вадиме Евсееве: его «Уфа» местами напоминала «Спартак» Тедеско. Но результат все равно непредсказуем. Эксперименты продолжаются.