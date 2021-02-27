Сегодня главный тренер «Зенита» Сергей Семак отмечает день рождения. «СЭ» поздравляет его с 45-летием и рассказывает о нефутбольной жизни Сергея Богдановича. Многодетный отец Многодетный отец

У Семака — огромная семья. Его супругу зовут Анна. Сейчас они воспитывают шестерых детей: Семена, Ивана, Варвару, Савву, Иларию и удочеренную Татьяну. Кроме того, у Анны от первого брака есть дочь Майя, которая в прошлом году родила девочку Еву — прямо в день второго чемпионства «Зенита» при Семаке. А еще у Сергея Богдановича есть сын Илья от первого брака.

О Тане стоит сказать отдельно. Она оказалась в семье Сергея Богдановича в 2016 году и стала восьмым ребенком в семье. У девочки редкое заболевание — не хватает позвонков, поэтому она не может ходить. А Анна признавалась, что очень давно мечтала усыновить ребенка, и нашла Таню на странице благотворительного фонда «Измени одну жизнь». Причем, как признавалась жена Семака, она сначала влюбилась в девочку через экран монитора, а затем узнала о ее инвалидности. Поначалу Анна взяла Таню к себе на неделю, но уже на второй день стало ясно, что девочка останется в семье насовсем.

Младший брат Сергея Семака — иеромонах Александр. Фото Егор Бычков

Брат-монах

Семак сам рос в многодетной семье. У него четыре брата: двое старших, Виталий и Андрей, а также двое младших, Алексей и Николай. Все росли в Луганской области. Семак как-то признался, что бабушка по маминой линии стала для внуков проводником православия.

Сейчас никто из братьев уже не живет в Луганской области. А Николай стал священником. Сейчас он — отец Александр (даже сам Сергей Богданович к нему так обращается), живет в Антониево-Дымском мужском монастыре, в 250 километрах от Санкт-Петербурга. Там он с 2011 года.

Интересно, что Николай раньше тоже был футболистом, как и его знаменитый брат. Но в какой-то момент решил пойти по другому жизненному пути. «Родители очень переживали, — вспоминал главный тренер «Зенита». — Когда приезжали в обитель, говорили: «Мы его увезем отсюда». Настоятель отвечал: «Вы его не у меня, вы его у Бога забираете. Это его решение». И все-таки прошло определенное время, родители пришли к осознанию того, что они так же могут приезжать, могут навещать, могут общаться. В принципе, ничего не изменилось в плане контакта и общения, что для них, конечно, было самым важным фактором».

Председатель благотворительного фонда

В жизни самого Семака, как и его супруги, религия тоже занимает особое место. Он рассказывал, что после переезда в Санкт-Петербург они пришли в Иоанновский монастырь на берегу реки Карповки, где появился благотворительный фонд «Великий пастырь Иоанн Кронштадтский». Со временем он превратился в фонд «Иоанновская семья», председателем которого стал сам Семак.

Тренер признавался, что помогает фонду не только финансово: «Наша работа разноплановая: это и нравственно-патриотическое воспитание для подрастающего поколения, и организация всевозможных мероприятий, к примеру, праздничных выставок, конкурсов». Кроме того, семья Семака регулярно помогает и другим благотворительным фондам, а сам Сергей Богданович, когда есть время, приезжает в детские деревни SOS — пообщаться с сиротами.

Сергей Семак. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сад на Петроградке

У многих футболистов и тренеров есть собственный бизнес. Семак тоже еще во время игровой карьеры начал вкладываться в дела на стороне: в прокат лимузинов, в ростовский банк. А в 2015 году от брата Андрея Сергей Богданович получил рисовую плантацию в Краснодарском крае. Фирма называется «Назарис», она была учреждена еще в 2008-м и названа в честь племянника тренера «Зенита» — Назара. У компании есть цех по производству риса и различных круп.

Еще с Семаком связан ресторан «Сад» в Санкт-Петербурге. Он открылся в 2019 году, и Сергей Богданович стал одним из его соучредителей. По данным СПАРК, 40% «Сада» принадлежат Семаку, а остальное — известным рестораторам Анне Овчинниковой и Наталье Цыпленко. Кстати, у Анны Семак тоже есть ресторан (веганский) в модном для Петербурга месте — «Севкабеле».

Кругосветное путешествие

У Семака невероятно насыщенная жизнь: нужно управлять сильнейшей командой премьер-лиги и громадной семьей. Времени на досуг у Сергея Богдановича почти не остается, все время уходит на работу и семью.

Но хобби у него есть — путешествия. Конечно, это не то увлечение, на которое можно тратиться ежедневно, но посещать другие страны он любит. К примеру, в конце 2019-го Семак с женой полетел в Гвинею-Бисау, что находится в Западной Африке. Там супруги посетили детский приют, а тренер «Зенита» даже поиграл с местными ребятами в футбол.

Еще перед окончанием игровой карьеры он признавался в мечте уехать в кругосветное путешествие. «Австралия, Новая Зеландия, Французская Полинезия. Конечно, Аргентина, Канада, возможно, Америка и Гренландия с Исландией», — перечислял заветные места он. В «Разговоре по пятницам» два года назад Семак рассказывал, что идея кругосветки никуда не делась: «Вот подрастут дети — сразу и отправлюсь».