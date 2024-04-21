«Зенит» вымучил победу над «Оренбургом». А петербургский судья не дал команде Семака пенальти
Этой весной «Зенит» парадоксален. Сине-бело-голубые играют через тайм: вторые половины выездных матчей с «Краснодаром» и «Спартаком» выдались прекрасными, как и целая игра в Екатеринбурге, а также стартовые 45 минут кубковой встречи с «Динамо». Однако в остальном «Зенит» играет в лучшем случае средне, в энергосберегающем режиме.
Пока команда Сергея Семака достигает результата, это нельзя называть проблемой: поговорка «Победителей не судят» как раз для таких случаев. Но складывается впечатление, будто «Зенит» большую часть весны (а то и сезона) использует максимум 50 процентов своих ресурсов.
Яркий пример — матч с «Оренбургом». В предыдущей домашней встрече с этой командой «Зенит» победил со счетом 8:0, но сейчас ни о чем подобном речи не шло. Достаточно сказать, что до перерыва сине-бело-голубые нанесли всего шесть ударов, пять из которых — из-за пределов штрафной, а еще один — с ее линии.
Разумеется, «Зенит» действовал так не по своей прихоти, а из-за соперника. «Оренбург» оборонялся компактно, в защиту регулярно опускался Мансилья и помогал гостям создавать ширину. При этом команда Давида Деограсии подчеркнуто встречала оппонентов только на своей половине поля, что осложняло жизнь «Зениту».
Поэтому вся нагрузка и легла на Клаудиньо. И это совсем не преувеличение: в первые полчаса «Зенит» нанес по воротам Сысуева пять ударов, и все совершил бразильский хавбек. Клаудиньо собрал весь букет: однажды он промазал, в другой раз — попал в защитника, а еще дважды выручал вратарь. Но самой важной, конечно, оказалась пятая попытка бразильца: Кассьерра сбросил мяч партнеру, а он роскошно положил мяч в угол.
Но что произошло после этого? Правильно, «Зенит» бросил играть. Уже через несколько минут «Оренбург» мог сравнять счет — Кержаков отразил мяч в штангу после удара Воробьева издали. Этот звон мог бы дать указание лидерам не бросать атаковать, но они его проигнорировали.
Местами «Зенит» играл неплохо. Например, Артур был активен, часто резал угол и смещался под передачи партнеров. Но, например, Педро провел, пожалуй, свой худший матч за недолгий отрезок в России и в перерыве был заменен на Мостового.
«Оренбург» за всю весну не проиграл ни в одном матче чемпионата и, конечно, нуждался в очках, учитывая то, как лихорадочно набирают их конкуренты уральцев. Поэтому Деограсия попытался взбодрить команду перед стартом второго тайма и неожиданно убрал с поля аргентинских лидеров обороны и полузащиты — Переса и Веру.
Встряска пошла на пользу гостям. Они еще и стали применять высокий прессинг, которого не было в первом тайме, и на 50-й минуте едва не забили — Нино грубо ошибся под давлением в своей штрафной, но Кержаков выручил бразильца и «Зенит». Следом мог забить и Воробьев, а в середине второго тайма уже Нино оказался в роли спасителя — защитник вытащил мяч из пустого угла.
«Оренбург» во втором тайме выглядел лучше «Зенита» и вполне мог увезти с Невы ничью. Но и сине-бело-голубые подобрались ко второму голу очень близко: Мантуан нашел руку Прохина в гостевой штрафной, однако арбитр Владислав Безбородов никак на нее не отреагировал. ВАР порекомендовал главному судье подойти к монитору, он пару минут разглядывал эпизод со всех ракурсов, но своего мнения не поменял. Вся скамейка была шокирована таким решением. А пикантности ситуации добавляет то, что Безбородов, как известно, петербуржец и только в этом сезоне стал работать на матчах «Зенита».
Без нервотрепки у хозяев на финише встречи не обошлось. «Оренбург» давно понял, что играть с чемпионом можно и бояться нечего, поэтому стал активнее лезть вперед. «Зенит», напротив, никуда не торопился, а Семак еще и разбавлял добавленное время тактическими заменами.
В последней атаке «Оренбург» имел шанс выгрызть ничью: Кержаков не без труда спас «Зенит» после удара Оганесяна. Но все-таки чемпион победил и сохранил комфортный отрыв от второго места.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|44-20
|50
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|24
|11
|8
|5
|40-32
|41
|
4
|Локомотив
|24
|9
|11
|4
|39-32
|38
|
5
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
6
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|24
|9
|6
|9
|21-30
|33
|
10
|Пари НН
|24
|8
|4
|12
|22-30
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|24
|6
|8
|10
|27-31
|26
|
13
|Балтика
|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
14
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
15
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|2 : 0
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|1 : 1
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|2 : 1
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|1 : 2
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|1 : 4
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|1 : 0
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|11
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|19
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2