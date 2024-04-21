Идеальный матч «Динамо» в Нижнем: первая крупная победа в РПЛ при Личке, Тюкавин — лидер по «гол+пас»
«Динамо», в начале марта заявившее о себе как о реальном претенденте на золото (два очка от первого места), затем мощно забуксовало — три поражения в РПЛ подряд. Две провальные игры с «Ростовом» и «Уралом» разделила хорошая по качеству со «Спартаком», завершившаяся победой красно-белых из-за двух вратарских ошибок.
После проигрыша в Екатеринбурге был еще кубковый успех в Оренбурге, когда в стартовом составе вышли в основном россияне. Однако Личку это не заставило отойти от ставки на легионеров — после «Урала» он сделал только одну замену, да и то вынужденную — Лаксальт приболел, вместо него с первых минут вышел Фомин.
У Юрана своя головная боль — те же три поражения подряд и еще потери: Гоцук дисквалифицирован, а Марадишвили и Майга друг за другом получили разрыв крестообразной связки.
В первом круге соперники в Москве сыграли вничью, и это была одна из самых обидных потерь для динамовцев — при тотальном игровом преимуществе, ведя в счете, бело-голубые умудрились в концовке пропустить контратаку шесть против четырех. Та встреча заставила Личку много говорить со своими подопечными о балансе.
На сей раз «Динамо» без проблем забрало три очка. Уже к перерыву гости вели в счете в два мяча, словно не было никакого кризиса — москвичи показывали тот свой фирменный футбол, за который команду стали причислять к претендентам на чемпионство. Легко комбинировали на чужой половине поля, создавали голевые моменты, при этом не пуская соперника к своей штрафной.
Нижнему некоторое время везло. То Тюкавин снимет мяч с ноги Нгамале, пытаясь пробить через себя, то удар Карраскаля с восьми метров примет на себя защитник, то Нигматуллин продемонстрирует чудеса реакции, справившись с выходом один на один колумбийца.
Не забив сам, Хорхе выступил в роли ассистента, отдав две голевые передачи. Сначала навесил, а Тюкавин классно разобрался «на втором этаже». А потом отпасовал в штрафную Фомину, где Даниил все сделал мастерски — убрал на замахе Каккоева и левой пробил в дальний угол — 0:2.
Конечно, Юран был разозлен такой игрой команды — в перерыве он произвел три замены: вместо Стаматова, Карапузова и Ермакова появились Шнапцев, Живоглядов и Кутателадзе. Свежие силы хозяев и небольшая успокоенность гостей выровняли игру только на десять минут, когда у Калинского даже возник наконец-то опасный момент — с левой он пробил неточно.
А потом «Динамо» окончательно убило интригу. Угловой Чавеса — удар головой Фернандеса без помех — 0:3 на 57-й минуте. Неразбериха в штрафной, и Тюкавин отдает на пустые ворота Бителло — 0:4 на 66-й.
У российского форварда бело-голубых по системе «гол+пас» стало «11+8», с 19 баллами он вышел на первое место по этому показателю, опередив Кассьерру (18).
Хозяева в концовке сумели только чуть подсластить горечь болельщикам — Шнапцев заработал, а Калинский реализовал пенальти.
«Динамо» завершило неудачную серию, проведя почти идеальный матч, и впервые в РПЛ при Личке одержало крупную победу (в Кубке была над «Спартаком»). А вот «Пари НН» такими темпами рискует доиграться до борьбы за выживание — у команды четыре поражения подряд.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|24
|11
|8
|5
|40-32
|41
|
4
|Локомотив
|24
|9
|11
|4
|39-32
|38
|
5
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
6
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|24
|9
|6
|9
|21-30
|33
|
10
|Пари НН
|24
|8
|4
|12
|22-30
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Балтика
|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
14
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
15
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|2 : 0
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|1 : 1
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|2 : 1
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|1 : 2
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|1 : 4
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|11
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|19
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2