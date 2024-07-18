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«Зенит»: когда ждать Илича, когда уедет Клаудиньо? Инсайды «СЭ»

Клаудиньо может остаться в «Зените», если трансфер Илича сорвется
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Приводим подробности работы сине-бело-голубых на трансферном рынке.

Во вторник председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина ответила на вопрос «СЭ» о возможности дальнейшего усиления состава, который этим летом уже солидно пополнился россиянами — в Санкт-Петербург перебрались вратарь Евгений Латышонок (из «Балтики»), защитники Сергей Волков (из «Краснодара»), Юрий Горшков (из «Крыльев Советов») и яркий представитель атаки Максим Глушенков (из «Локомотива»).

— «Зенит» ударно начал летнюю трансферную кампанию, некоторые, например Глушенков, уже отлично проявили себя в матче за Суперкубок страны. Тем не менее кого из новичков еще стоит ждать? Когда планируете очередные приобретения? — вопрос Илюхиной.

— Никаких решений по новым покупкам в настоящее время нет. Продолжим в этом направлении анализ и работу.

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«Решений нет» не означает, что они не будут приняты. Причем в обозримом будущем. Тем более клуб собирается «продолжить анализ и работу в этом направлении». Нет никаких сомнений, что квартетом ребят из РПЛ летняя селекция сине-бело-голубых не ограничится. А следующим трансфером на вход станет, судя по всему, 23-летний полузащитник «Торино» и сборной Сербии Иван Илич.

В среду журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини сообщил «СЭ», что футболист не прибыл на предсезонный сбор гранатовых.

— Отпуск у Ивана закончился во вторник, его партнер по национальной команде голкипер Милинкович-Савич, который тоже выступал на Евро-2024 за Сербию, в строю, на базе в Пинцоло. Илича там нет, — уточнил Джулини.

Иван Илич (17-й номер).
Фото Reuters

Верный признак того, что игрок скоро покинет нынешний клуб. Однако, по нашей информации, на данный момент сделка не завершена — сторонам предстоит окончательно договориться по ряду важных деталей. Среди них — сумма компенсации «Торино» и размер зарплаты новичка в невском коллективе. На Апеннинах не сомневаются, что «Зенит» заплатит 23 миллиона евро, а сам хавбек станет получать 5 миллионов евро. Последнее — не научная фантастика, даже с учетом приличной «российской надбавки» за отсутствие еврокубков. Например, Халк, абсолютно лучший легионер в истории «Зенита» и, возможно, всей РПЛ, не имел столько в Санкт-Петербурге — 4,5 миллиона. Что касается Илича, то он, по моей информации, сможет зарабатывать до 3,5 миллиона с учетом бонусов.

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Вызывает определенные сомнения и называемая в Италии трансферная цена. Насколько мне известно, сине-бело-голубые ориентируются на рыночную стоимость — по данным transfermarkt.de, Иван «тянет» на 18 миллионов. Это, конечно, не значит, что его нельзя продать/купить дороже, но в современном «Зените» тоже считают деньги и сильно переплачивать контрагентам не намерены, как бы это ни казалось кому-то смешным.

В этой истории есть и другая сторона медали. От того, насколько быстро и успешно завершатся переговоры по балканцу, зависит судьба Клаудиньо. 27-летний бразилец хотел бы вернуться на родину, во «Фламенго», но если сделка по Иличу по каким-то причинам не состоится, то один из лучших атакующих полузащитников нашей премьер-лиги будет продолжать отрабатывать контракт с «Зенитом», действующий до июня 2027 года. Формула проста: нет адекватной замены — нет перехода. Именно в этом, по нашим данным, заключается причина того, что переговоры с «Фламенго» поставлены на паузу. Но контакты могут возобновиться после подписания Илича. А вот расставаться с Венделом сине-бело-голубые не готовы в принципе — только если по нему не поступит царское предложение.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Зенит» уже стал сильнее после приобретения целой группы качественных россиян. В случае рокировки Клаудиньо — Илич и сохранения Вендела состав точно не ослабнет. Плюс не исключено появление сильного форварда. Похоже, со статусом «претендент на чемпионство номер один» все ясно еще до начала сезона.

А в это время где-то в районе московского Тушина загрустил нападающий по фамилии Соболев...

Иван Илич
Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Максим Глушенков
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