Иван Илич не приехал на сборы «Торино»
Итальянский журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини сообщил «СЭ», что полузащитник «Торино» Иван Илич не отправился с командой на летние сборы.
«Илич не отправился на летний сбор со своими партнерами по команде. Отпуск Илича закончился вчера. Однако голкипер Милинкович-Савич, который тоже выступал за сборную Сербии на Евро-2024, приехал на базу в Пинцоло», — сказал Джулини «СЭ».
Напомним, что футболистом интересуется «Зенит». По данным журналиста Николы Скиры, российский клуб заплатит за 23-летнего серба 23 миллиона евро. Илич подпишет контракт, который будет действовать до конца июня 2029 года.
Летние сборы «Торино» пройдут с 17 по 27 июля.
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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