Иван Илич не приехал на сборы «Торино»

Итальянский журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини сообщил «СЭ», что полузащитник «Торино» Иван Илич не отправился с командой на летние сборы.

«Илич не отправился на летний сбор со своими партнерами по команде. Отпуск Илича закончился вчера. Однако голкипер Милинкович-Савич, который тоже выступал за сборную Сербии на Евро-2024, приехал на базу в Пинцоло», — сказал Джулини «СЭ».

Напомним, что футболистом интересуется «Зенит». По данным журналиста Николы Скиры, российский клуб заплатит за 23-летнего серба 23 миллиона евро. Илич подпишет контракт, который будет действовать до конца июня 2029 года.

Летние сборы «Торино» пройдут с 17 по 27 июля.