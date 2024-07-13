Рассказываем о потенциальном новобранце «быков».

Повязка от кумира

Вице-чемпионы России оперативно нашли замену вернувшемуся в «Атлетику Минейру» Хуниору Алонсо. Как утверждает издание Globo, в обратном направлении — из Бразилии в Россию — проследует Диего Коста. Если верить бразильским источникам, «Сан-Паулу» получит за 24-летнего защитника 7,5 миллиона евро, а закрыть сделку могут на следующей неделе.

У Косты, конечно, нет такого опыта, как у Алонсо, однако он моложе и перспективнее, и это не выскочка, а футболист, стабильно демонстрирующий солидный уровень на протяжении нескольких сезонов.

В «Сан-Паулу», куда он попал в 16 лет из «Гремио Пруденте», Диего проявил себя на всех ступенях. В системе молодежного футбола в 2018-м году выиграл два титула в разных категориях — кубок Бразилии U-20 и первенство страны U-23. Причем иногда выходил в полузащите, а также проявил себя как лидер и заслужил капитанскую повязку.

Секрет признания Косты партнерами — в характере и в том, что было заложено в детстве, когда его тренировал Адриано Арсе. Они до сих пор на связи, и специалист очень тепло вспоминал своего ученика: «Я начал работать с Диего в 2012 году, когда он пришел из школы «Коринтианс». У него всегда были качества защитника и опорного полузащитника. Я даже использовал его на фланге. Что отличает его от других, так это его импульсивность, желание и преданность делу. Часто он не был лучшим, но он был самым трудолюбивым и дисциплинированным».

Время спустя Диего заслужил капитанскую повязку и в главной команде, куда его перевели после завоевания молодежного кубка штата. В основе, правда, получилось закрепиться не сразу, но Косте удалось заслужить доверие тренировавшего тогда «Сан-Паулу» знаменитого вратаря-бомбардира Рожерио Сени. А так как тренер был давним кумиром защитника, это была почти киношная история.

«Когда Сени впервые сказал, что я буду капитаном, я был удивлен. Особенно услышав это от него, который такой крутой парень. Для меня было честью быть капитаном команды вместе с ним в качестве тренера. Он человек, которым я восхищаюсь, и он кумир для всех жителей Сан-Паулу. Я этого не ожидал, но через некоторое время я увидел, что он доверяет мне, и это привело к значительному прогрессу в моей игре», — рассказывал Коста.

Фото Global Look Press

Рекордсмен

В 2022-м с учетом всех турниров у Косты были лучшие в команде показатели по ключевым элементам в обороне. Ему не было равных по отборам, выигранным единоборствам и выносам мяча из штрафной. По всем цифрам — колоссальный прогресс в сравнении с нестабильным предыдущим годом.

Оценивая развитие Косты, эксперты отмечали его физическую мощь, а также работу в нападении. Причем это касалось как подключений на стандарты (хотя забивает игрок редко), так и действий в начальной стадии атаки. Коста даже был самым пасующим футболистом трехцветных и лидером по числу длинных передач. Кроме того, Диего вошел в историю «Сан-Паулу» как самый молодой капитан в финальном матче Южноамериканского кубка. Правда, трехцветные проиграли эквадорскому «Индепендьенте дель Валье» (0:2), а будущего краснодарца на последних минутах удалили.

Но это была мелочь в сравнении с вызванной операцией почти шестимесячной паузой. «Это было очень тяжело. Я помню, что мы проиграли финал Южноамериканского кубка, и сразу после этого мне пришлось перенести простую операцию на колене. Слава богу, ничего серьезного не было, но мне потребовалось несколько месяцев. Мы знаем, что в футболе, особенно в Бразилии с загруженным календарем, если ты отсутствуешь какое-то время, потом трудно вернуться. В итоге я пропустил предсезонную подготовку в начале года. Но, слава Богу, с помощью физиотерапевтов Сан-Паулу мне удалось вернуться и набрать форму», — рассказывал защитник.

Тогда чаще играли опытный Арболеда и еще не уехавший в «ПСЖ» Лукас Бералдо. Однако в Кубке Бразилии, о котором Диего Коста так мечтал, он помог в решающих матчах. Пусть в ответном финальном против «Фламенго» (1:1 после гостевых 1:0) речь и шла о несчастье в виде травмы партнера, благодаря которой в игру пришлось вступить уже на 9-й минуте.

Фото Global Look Press

«Если бы мне пришлось выбирать одну лучшую встречу, то это был бы матч против «Фламенго». В основном из-за того, что «Морумби» был переполнен, из-за празднования... Главное, я вышел в самом начале. Но как бы я ни был сосредоточен, я этого не ожидал», — говорил Коста, упомянув еще и о мечте выиграть с «Сан-Паулу» как можно больше титулов. Вторым для него стал завоеванный в феврале суперкубок Бразилии. Дальше на бразильском направлении намечается пауза, но, возможно, Диего станет одним из тех, кто принесет первый трофей «Краснодару». Соответствующий опыт имеется, ведь бразильский кубок «Сан-Паулу» с его богатейшей историей (шесть чемпионств и три Кубка Либертадорес) до этого ни разу не покорялся.