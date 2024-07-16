Елена Илюхина: «Решений по новым покупкам в «Зенит» в настоящее время нет»

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина ответила на вопрос «СЭ» о возможности дальнейшего усиления состава чемпионов России.

— «Зенит» ударно начал летнюю трансферную кампанию, некоторые, например, Глушенков уже отлично проявили себя в первом матче, кого из новичков еще стоит ждать? Когда планируете новые покупки? — вопрос Илюхиной.

— Никаких решений по новым покупкам в настоящее время нет. Продолжим в этом направлении анализ и работу.