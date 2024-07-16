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Сегодня, 23:20

Елена Илюхина: «Решений по новым покупкам в «Зенит» в настоящее время нет»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина.
Фото ФК «Зенит»

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина ответила на вопрос «СЭ» о возможности дальнейшего усиления состава чемпионов России.

— «Зенит» ударно начал летнюю трансферную кампанию, некоторые, например, Глушенков уже отлично проявили себя в первом матче, кого из новичков еще стоит ждать? Когда планируете новые покупки? — вопрос Илюхиной.

— Никаких решений по новым покупкам в настоящее время нет. Продолжим в этом направлении анализ и работу.

РПЛ
ФК Зенит
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
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Оренбург – Спартак
 - : -
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 - : -
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