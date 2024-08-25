«Спартак» давно не был так хорош в Питере. Станкович прошел проверку топ-соперником
Когда «Зенит» в последний раз отбивался вдесятером и практически весь матч выглядел хуже соперника, а Вильмар Барриос отмечал успешный подкат в своей штрафной эмоциональнее, чем победный гол?
«Спартак» не вырвал победу в главном матче тура, но окончательно перевернул представление о несокрушимости «Зенита», который уже в воскресенье может лишиться первого места. То, что еще пару туров назад казалось фантастикой, теперь реальность — абсолютно логичная и справедливая.
Важно, что все это мы говорим без сносок на ослабленный состав Сергея Семака. Хотя Александр Медведев сработал очень грамотно. Не знаю, повелся ли Деян Станкович на «инсайды» о травмах Вендела и Педро, но факт в том, что и с ними на поле «Спартак» доминировал.
Преимущество по владению (55% в гостях!) и ударам (5-2) к перерыву, а также замена Волкова на 45-й минуте зафиксировали худший тайм «Зенита» в сезоне и необходимость экстренно менять игру так рано.
План Б заключался в переводе Эраковича направо (Волков не справлялся с давлением на его фланг) и активации схемы 4-2-3-1, в которой Клаудиньо сместился налево, а Ерохин вышел в центр. Но прогресса не случилось.
Скорее наоборот.
После удаления Страхини стало очевидно: ничья со «Спартаком» — чуть ли не максимальная цель для действующего чемпиона. И несмотря на качественный отрезок — с давлением и серией моментов в меньшинстве, — все ожидаемо закончилось тяжелейшей концовкой.
Отметим Латышонка, ставшего героем матча. Барриоса, который тоже спасал «Зенит». Педро и Клаудиньо, оставивших последние силы в попытках убежать в контратаки. И конечно, стержневых футболистов «Спартака», раскрывшихся при Станковиче: Медина выдал топ-игру и в одиночку убрал Эраковича. Барко постоянно разрывал линии «Зенита» и нагружал дальними ударами. Бонгонда и Угальде не выпадали, как весной. А Мартинс, Умяров и Рябчук вообще изменили свое восприятие в команде.
Пара центральных защитников Бабич — Литвинов в этом сезоне практически не упоминается в негативном ключе — это тоже показатель надежности. Как и статистика сейвов Максименко: в Санкт-Петербурге у него особо не было работы. Уникальная роскошь.
О чем это говорит?
После провального старта «Спартак» резко прибавил, не проседает по результатам и, главное, впечатляет качеством игры. Это уже не новость. Новость — в том, что такие аргументы теперь актуальны не только в матчах с аутсайдерами и в условиях кубковой ротации, но и с топ-соперниками. Которые тоже меняют отношение к команде Станковича — и, как в случае с «Зенитом», раскрывают все больше уязвимых мест.
За шесть туров все прочувствовали мощь Питера с Глушенковым и Венделом — а теперь фиксируют проблемы, когда на поле нет хотя бы одного из них. Клуб здорово сработал на рынке, но такая зависимость от индивидуальных качеств лидеров слишком опасна.
Особенно когда в лиге есть несколько команд, которые этим готовы воспользоваться.
«Спартак» точно входит в их число — в субботу мы в этом снова убедились.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
6
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
7
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
8
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
11
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
12
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
13
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|
16
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|2 : 0
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|4 : 0
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|0 : 0
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 0
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 3
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1