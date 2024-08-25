«Спартак» давно не был так хорош в Питере. Станкович прошел проверку топ-соперником

Леонид Волотко — о главном матче тура.

Когда «Зенит» в последний раз отбивался вдесятером и практически весь матч выглядел хуже соперника, а Вильмар Барриос отмечал успешный подкат в своей штрафной эмоциональнее, чем победный гол?

«Спартак» не вырвал победу в главном матче тура, но окончательно перевернул представление о несокрушимости «Зенита», который уже в воскресенье может лишиться первого места. То, что еще пару туров назад казалось фантастикой, теперь реальность — абсолютно логичная и справедливая.

Важно, что все это мы говорим без сносок на ослабленный состав Сергея Семака. Хотя Александр Медведев сработал очень грамотно. Не знаю, повелся ли Деян Станкович на «инсайды» о травмах Вендела и Педро, но факт в том, что и с ними на поле «Спартак» доминировал.

Преимущество по владению (55% в гостях!) и ударам (5-2) к перерыву, а также замена Волкова на 45-й минуте зафиксировали худший тайм «Зенита» в сезоне и необходимость экстренно менять игру так рано.

План Б заключался в переводе Эраковича направо (Волков не справлялся с давлением на его фланг) и активации схемы 4-2-3-1, в которой Клаудиньо сместился налево, а Ерохин вышел в центр. Но прогресса не случилось.

Скорее наоборот.

После удаления Страхини стало очевидно: ничья со «Спартаком» — чуть ли не максимальная цель для действующего чемпиона. И несмотря на качественный отрезок — с давлением и серией моментов в меньшинстве, — все ожидаемо закончилось тяжелейшей концовкой.

Отметим Латышонка, ставшего героем матча. Барриоса, который тоже спасал «Зенит». Педро и Клаудиньо, оставивших последние силы в попытках убежать в контратаки. И конечно, стержневых футболистов «Спартака», раскрывшихся при Станковиче: Медина выдал топ-игру и в одиночку убрал Эраковича. Барко постоянно разрывал линии «Зенита» и нагружал дальними ударами. Бонгонда и Угальде не выпадали, как весной. А Мартинс, Умяров и Рябчук вообще изменили свое восприятие в команде.

Пара центральных защитников Бабич — Литвинов в этом сезоне практически не упоминается в негативном ключе — это тоже показатель надежности. Как и статистика сейвов Максименко: в Санкт-Петербурге у него особо не было работы. Уникальная роскошь.

Футболисты «Спартака» перед матчем с «Зенитом». Фото ФК «Спартак»

О чем это говорит?

После провального старта «Спартак» резко прибавил, не проседает по результатам и, главное, впечатляет качеством игры. Это уже не новость. Новость — в том, что такие аргументы теперь актуальны не только в матчах с аутсайдерами и в условиях кубковой ротации, но и с топ-соперниками. Которые тоже меняют отношение к команде Станковича — и, как в случае с «Зенитом», раскрывают все больше уязвимых мест.

За шесть туров все прочувствовали мощь Питера с Глушенковым и Венделом — а теперь фиксируют проблемы, когда на поле нет хотя бы одного из них. Клуб здорово сработал на рынке, но такая зависимость от индивидуальных качеств лидеров слишком опасна.

Особенно когда в лиге есть несколько команд, которые этим готовы воспользоваться.

«Спартак» точно входит в их число — в субботу мы в этом снова убедились.