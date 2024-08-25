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Сегодня, 07:00

«Спартак» давно не был так хорош в Питере. Станкович прошел проверку топ-соперником

Станкович провел первый матч в РПЛ против «Зенита»
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Срджан Бабич, Матео Кассьерра и Руслан Литвинов.
Фото ФК «Зенит»
Леонид Волотко — о главном матче тура.
Россия. Премьер-лига. 6-й тур
24 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
0:0
Спартак

Когда «Зенит» в последний раз отбивался вдесятером и практически весь матч выглядел хуже соперника, а Вильмар Барриос отмечал успешный подкат в своей штрафной эмоциональнее, чем победный гол?

«Спартак» не вырвал победу в главном матче тура, но окончательно перевернул представление о несокрушимости «Зенита», который уже в воскресенье может лишиться первого места. То, что еще пару туров назад казалось фантастикой, теперь реальность — абсолютно логичная и справедливая.

Важно, что все это мы говорим без сносок на ослабленный состав Сергея Семака. Хотя Александр Медведев сработал очень грамотно. Не знаю, повелся ли Деян Станкович на «инсайды» о травмах Вендела и Педро, но факт в том, что и с ними на поле «Спартак» доминировал.

24&nbsp;августа. &laquo;Зенит&raquo; и &laquo;Спартак&raquo; сыграли вничью (0:0) в&nbsp;матче 6-го тура РПЛ. Мы увидели шоу в исполнении «Зенита» и «Спартака». Но самого важного не дождались

Преимущество по владению (55% в гостях!) и ударам (5-2) к перерыву, а также замена Волкова на 45-й минуте зафиксировали худший тайм «Зенита» в сезоне и необходимость экстренно менять игру так рано.

План Б заключался в переводе Эраковича направо (Волков не справлялся с давлением на его фланг) и активации схемы 4-2-3-1, в которой Клаудиньо сместился налево, а Ерохин вышел в центр. Но прогресса не случилось.

Скорее наоборот.

После удаления Страхини стало очевидно: ничья со «Спартаком» — чуть ли не максимальная цель для действующего чемпиона. И несмотря на качественный отрезок — с давлением и серией моментов в меньшинстве, — все ожидаемо закончилось тяжелейшей концовкой.

Отметим Латышонка, ставшего героем матча. Барриоса, который тоже спасал «Зенит». Педро и Клаудиньо, оставивших последние силы в попытках убежать в контратаки. И конечно, стержневых футболистов «Спартака», раскрывшихся при Станковиче: Медина выдал топ-игру и в одиночку убрал Эраковича. Барко постоянно разрывал линии «Зенита» и нагружал дальними ударами. Бонгонда и Угальде не выпадали, как весной. А Мартинс, Умяров и Рябчук вообще изменили свое восприятие в команде.

Пара центральных защитников Бабич — Литвинов в этом сезоне практически не упоминается в негативном ключе — это тоже показатель надежности. Как и статистика сейвов Максименко: в Санкт-Петербурге у него особо не было работы. Уникальная роскошь.

Футболисты «Спартака» перед матчем с «Зенитом».
Фото ФК «Спартак»

О чем это говорит?

После провального старта «Спартак» резко прибавил, не проседает по результатам и, главное, впечатляет качеством игры. Это уже не новость. Новость — в том, что такие аргументы теперь актуальны не только в матчах с аутсайдерами и в условиях кубковой ротации, но и с топ-соперниками. Которые тоже меняют отношение к команде Станковича — и, как в случае с «Зенитом», раскрывают все больше уязвимых мест.

За шесть туров все прочувствовали мощь Питера с Глушенковым и Венделом — а теперь фиксируют проблемы, когда на поле нет хотя бы одного из них. Клуб здорово сработал на рынке, но такая зависимость от индивидуальных качеств лидеров слишком опасна.

&laquo;Зенит&raquo; и &laquo;Спартак&raquo; сыграли вничью (0:0) в&nbsp;матче 6-го тура РПЛ. Иван Сергеев и&nbsp;Даниил Хлусевич. «Какой замечательный «Спартак»! Вот это реальный конкурент «Зенита» на дистанции». Мнение Орлова

Особенно когда в лиге есть несколько команд, которые этим готовы воспользоваться.

«Спартак» точно входит в их число — в субботу мы в этом снова убедились.

Деян Станкович
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
7
41
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
6
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
11
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
12
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
13
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
14
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 3 : 3
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

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 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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