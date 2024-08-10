«Нужно было вручать два приза игроку матча». Тренеры «Зенита» и «Динамо» — о центральной встрече тура
Личка: возможно, Нгамале хотел оправдаться за свои ошибки
— К сожалению, когда ты играешь такие большие матчи и твоя реализация 0 процентов, то победить невозможно, — начал Марцел Личка. — Мы сегодня провели достаточно хорошую дисциплинированную игру. Можно сказать, что мы доставили сопернику много трудностей. У них были возможности забить в первом тайме, но у нас тоже были ситуации, где мы могли решать. Мы хотели быть активными и атаковать. Очки остаются здесь, и это наша ошибка. Мы должны были забирать минимум одно очко.
— Почему Тюкавин не бил пенальти?
— У нас есть шесть игроков, которые могут пробить пенальти. Мог бить Бителло, Фомин, Карраскаль, Тюкавин или Чавес. На себя забрал ответственность Муми Нгамале. Возможно, он хотел оправдаться за свои ошибки и забить гол. Я не назначаю пенальтиста. Человек должен брать на себя ответственность.
— Перед матчем говорили, что нужно «Зенит» лишить мяча. Была ли у вас такая задумка?
— «Зенит» контролировал мяч, но в первом тайме была ситуация, когда мы могли забить. Вендел и Клаудиньо — большие мастера по работе с мячом. Но у нас есть Бителло и Нгамале. Может, у соперника был больше процент владения, но мы сегодня сыграли на максимум своих возможностей. Ребята старались играть активно вперед.
— Незабитый пенальти — это несконцентрированность в концовке?
— Каждый может сделать ошибку, не забить пенальти. Помню, как Фомин не забил в финале Кубка России. В таких моментах «Зенит» умеет побеждать, нам надо учиться.
— Почему Лаксальт сыграл на позиции левого защитника?
— Лаксальт — умный игрок. Он очень быстро принимает тактические решения. Я хотел, чтобы в середине поля играли Фомин и Чавес.
Семак: у Вендела серьезная травма
— Сложный матч получился, — признал Сергей Семак. — Недоставало движения и в завершении последней передачи. Были неплохие комбинации, но не хватило гола в начале матча. Забей мы вначале, игра пошла бы более открытая. В обороне сыграли надежно, за исключением одного момента, когда упустили игрока. В атаке не хватало свежести.
— Что с Венделом?
— У Вендела травма серьезная — колено. Насколько серьезная, покажет обследование. Грубовато в том эпизоде сыграли. Будем надеяться, что не так много пропустит. Если он не может продолжать играть, то это говорит о серьезности травмы.
— Не показалось ли, что за фол на Венделе нужно показывать красную карточку?
— Комментировать судейство не буду. Сыграл соперник, безусловно, грубо. Проблема была в том, что нога Вендела была в опорном положении. В прошлом сезоне были вопросы к судейству. В этом тоже много вопросов. «Динамо» Махачкала пострадало. Смотрели сегодня момент, опять не поставили у них пенальти. Здесь тоже непонятно решение с одиннадцатиметровым.
— В чем секрет победы?
— Мы прекрасно понимаем сильные стороны «Динамо». Команда сильна на пространстве, в быстрых атаках. Мы оборонялись и ждали возможности для своих атак. Было много моментов, где мы могли одной передачей вывести игрока в голевую позицию.
— Будет ли «Зенит» подавать жалобу на назначение пенальти?
— Это решение руководства. Наше дело — работать. Хотелось бы понимать трактовки. Ошибаются все, но хочется понимать, что арбитры ВАР имеют в том или ином моменте. Многие решения у меня вызывают недоумение. Все мы люди, все ошибаемся. Просто нужно признавать свои ошибки.
— Была ли у «Зенита» возможность отодвинуть игру от своих ворот, чтобы не получить пенальти?
— От этого никто не застрахован. Одной команде нужно забивать, они рискуют. Вторая пытается надежно сыграть в обороне. Мы могли использовать эту ситуацию и эти атаки. Не хватило качества в принятии решений. Подходы были, но мы не воплотили их в голевые моменты.
— Как оцените связку Глушенкова и Клаудиньо?
— Клаудиньо набирает форму. Сегодня сыграл гораздо лучше. Это важный для нас игрок. Он понимает действия Глушенкова. Все ребята старались, в плане качества был не самый лучший матч в атаке. По обороне больших вопросов к команде у меня нет.
— Почему так мало играет Сергеев? Это его форма или желание перейти в «Крылья Советов»?
— Изидор забил два мяча. А у Вани другие качества. Это игрок, который хорошо чувствует себя в штрафной площади, который может забить. А когда есть пространство, мы постарались выпустить быстрых Мантуана и Изидора. Уже через три дня будет матч в Кубке, и у всех будет возможность сыграть.
— Лучшим игроком матча был признан Глушенков, но не считаете, что Латышонок больше заслуживал?
— Я думаю, надо было вручить два приза. Женя заслуживал, но я не думаю, что он расстроен. Самое главное, что команда победила. Он сегодня выручил команду. Все ребята стараются, никаких вопросов к ним нет.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|1 : 0
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|1 : 1
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|2 : 0
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|1 : 0
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|2 : 2
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|2 : 1
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0