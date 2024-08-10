Главный тест для «Зенита». Шесть аргументов в пользу «Динамо»
4:0, 4:0, 5:0 — «Зенит» уничтожает соперников в РПЛ, проезжается по ним катком. Питерцы взбодрились после прошлогодней апатии, когда чуть не упустили золото. Взяли монструозного Глушенкова, который за три тура забил больше, чем пять команд — «Краснодар», «Динамо» Мх, «Ахмат», «Факел» и «Крылья» — вместе взятые. И, кажется, готовы были бы выносить в Лиге чемпионов «Штутгарты» с «Галатасараями».
Или не готовы? Напрямую узнать не сможем, но хотя бы предположить по разнице с другими ведущими клубами РПЛ — вполне. Есть ли она, а если есть, то действительно настолько велика, как может показаться по встречам с «Рубином», «Крыльями» и «Ростовом»?
Показательным в этом плане будет ближайший матч с «Динамо». Чемпион прошлого сезона против лидера после 29 туров. Две команды, которые в этом чемпионате пока не теряли очков. У бело-голубых разгромов не было, но все три победы убедительные — с разницей в два мяча. Именно их многие называют главным конкурентом «Зенита».
При том что команда Лички начинала сезон без большой группы ведущих игроков: Кубок Америки и Олимпиада лишили «Динамо» Бальбуэны, Маричаля, Карраскаля и Чавеса, Фернандес выбыл на месяц из-за травмы, в лазарете были Лаксальт и Макаров, дисквалифицирован Фомин. В итоге в центре защиты играет связка 19-летних Майсторовича и Лепского, а в центре полузащиты выходили Кутицкий и Гагнидзе — не только не первый, но и не второй выбор на позиции.
Учтем еще уход после окончания сезона Шунина, Паршивлюка и Смолова, на замену которым появился лишь один новичок — Лунев. И поймем, что бело-голубые выжимают максимум в сложных кадровых условиях. Дальше должно быть легче — лидеры потихоньку возвращаются. Ожидается еще и три приобретения, одно из которых — марокканский форвард Маухуб, выступающий сейчас на Олимпиаде.
Но это будет потом, а встреча с «Зенитом» — уже сейчас. И если в ней, вопреки всем прогнозам, москвичи окажутся сильнее, то это здорово перемешает фигуры на доске. Да и ожидаемая победа питерцев может оставить разное послевкусие. Очередной разгром фактически уже на старте подтвердит устоявшееся мнение: нынешние сине-бело-голубые на голову выше конкурентов. Упорная и равная борьба с взаимными шансами на успех оставит надежду на интригу.
В чем шанс «Динамо»?
1) Самое позитивное впечатление в первых турах оставил Лунев. А против своего бывшего клуба у голкипера наверняка будет двойная мотивация.
2) Тюкавин после двух туров молчания (0+0) сыграл против «Акрона» на том уровне, за который был признан лучшим игроком прошлого сезона. Дело не только в забитом голе, но и в объеме работы, двух передачах, после которых обязаны были забивать партнеры.
3) Ударное начало у Бителло: 4 голевых передачи в трех турах — это в два раза больше, чем за весь прошлый сезон. Очевидно, что место в центре — самое комфортное для бразильца. Стремительно перекрыл свои прошлогодние показатели и Гладышев: 2+1 против 2+0 в сезоне-2023/24.
4) Открытие дебюта чемпионата — центральный защитник Майсторович. Болельщики уже говорят, что даже после возвращения основных сил (Бальбуэна, Фернандес, Маричаль) 19-летний серб должен остаться в составе.
5) У «Динамо» заработали стандарты. В прошлом сезоне с них команда за 30 туров забила 5 голов, в этом в трех — уже 4.
6) Из отсутствовавших на старте в строй уже вернулись Чавес и Карраскаль, к «Зениту» могут подойти Фернандес, Маричаль или Бальбуэна, что укрепит центр обороны.
Все это обещает крайне интересный матч лидеров в субботу в Питере. Он даст ответы на многие вопросы.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
8
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
9
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
10
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
11
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
12
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|1 : 0
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|1 : 1
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0