Главный тест для «Зенита». Шесть аргументов в пользу «Динамо»

Константин Алексеев — о главном матче тура.

4:0, 4:0, 5:0 — «Зенит» уничтожает соперников в РПЛ, проезжается по ним катком. Питерцы взбодрились после прошлогодней апатии, когда чуть не упустили золото. Взяли монструозного Глушенкова, который за три тура забил больше, чем пять команд — «Краснодар», «Динамо» Мх, «Ахмат», «Факел» и «Крылья» — вместе взятые. И, кажется, готовы были бы выносить в Лиге чемпионов «Штутгарты» с «Галатасараями».

Или не готовы? Напрямую узнать не сможем, но хотя бы предположить по разнице с другими ведущими клубами РПЛ — вполне. Есть ли она, а если есть, то действительно настолько велика, как может показаться по встречам с «Рубином», «Крыльями» и «Ростовом»?

Показательным в этом плане будет ближайший матч с «Динамо». Чемпион прошлого сезона против лидера после 29 туров. Две команды, которые в этом чемпионате пока не теряли очков. У бело-голубых разгромов не было, но все три победы убедительные — с разницей в два мяча. Именно их многие называют главным конкурентом «Зенита».

Футболисты «Динамо» празднуют гол в матче с «Акроном». Фото ФК «Динамо»

При том что команда Лички начинала сезон без большой группы ведущих игроков: Кубок Америки и Олимпиада лишили «Динамо» Бальбуэны, Маричаля, Карраскаля и Чавеса, Фернандес выбыл на месяц из-за травмы, в лазарете были Лаксальт и Макаров, дисквалифицирован Фомин. В итоге в центре защиты играет связка 19-летних Майсторовича и Лепского, а в центре полузащиты выходили Кутицкий и Гагнидзе — не только не первый, но и не второй выбор на позиции.

Учтем еще уход после окончания сезона Шунина, Паршивлюка и Смолова, на замену которым появился лишь один новичок — Лунев. И поймем, что бело-голубые выжимают максимум в сложных кадровых условиях. Дальше должно быть легче — лидеры потихоньку возвращаются. Ожидается еще и три приобретения, одно из которых — марокканский форвард Маухуб, выступающий сейчас на Олимпиаде.

Но это будет потом, а встреча с «Зенитом» — уже сейчас. И если в ней, вопреки всем прогнозам, москвичи окажутся сильнее, то это здорово перемешает фигуры на доске. Да и ожидаемая победа питерцев может оставить разное послевкусие. Очередной разгром фактически уже на старте подтвердит устоявшееся мнение: нынешние сине-бело-голубые на голову выше конкурентов. Упорная и равная борьба с взаимными шансами на успех оставит надежду на интригу.

Андрей Лунев. Фото ФК «Динамо»

В чем шанс «Динамо»?

1) Самое позитивное впечатление в первых турах оставил Лунев. А против своего бывшего клуба у голкипера наверняка будет двойная мотивация.

2) Тюкавин после двух туров молчания (0+0) сыграл против «Акрона» на том уровне, за который был признан лучшим игроком прошлого сезона. Дело не только в забитом голе, но и в объеме работы, двух передачах, после которых обязаны были забивать партнеры.

3) Ударное начало у Бителло: 4 голевых передачи в трех турах — это в два раза больше, чем за весь прошлый сезон. Очевидно, что место в центре — самое комфортное для бразильца. Стремительно перекрыл свои прошлогодние показатели и Гладышев: 2+1 против 2+0 в сезоне-2023/24.

4) Открытие дебюта чемпионата — центральный защитник Майсторович. Болельщики уже говорят, что даже после возвращения основных сил (Бальбуэна, Фернандес, Маричаль) 19-летний серб должен остаться в составе.

5) У «Динамо» заработали стандарты. В прошлом сезоне с них команда за 30 туров забила 5 голов, в этом в трех — уже 4.

6) Из отсутствовавших на старте в строй уже вернулись Чавес и Карраскаль, к «Зениту» могут подойти Фернандес, Маричаль или Бальбуэна, что укрепит центр обороны.

Все это обещает крайне интересный матч лидеров в субботу в Питере. Он даст ответы на многие вопросы.