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Сегодня, 12:00

Суперматч «Зенита» и «Динамо», проверка для ЦСКА, неудобный соперник для «Спартака». Интриги 4-го тура РПЛ

Матчи 4-го тура РПЛ пройдут с 9 по 11 августа
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Константин Тюкавин, Максим Глушенков, Деян Станкович.
Фото «СЭ»
На выходных — несколько топовых вывесок.

Дуэль Латышонка и Лунева

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
10 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо

Встреча двух лидеров таблицы и соперников в борьбе за чемпионство прошлого сезона. Что еще нужно, чтобы мотивировать себя в обязательном порядке расчистить место в субботу для просмотра центрального матча тура, если не всего первого круга?

«Зенит» начал новую кампанию монструозно — пять матчей (считая Кубок и Суперкубок), 21 (!) забитый гол, всего два пропущенных. Уже много сказано о феерии Глушенкова и его связке с Венделом, но нужно отметить и другие важные элементы сконструированной Семаком машины. В первую очередь это оборона. Пара Эраковича и Нино в центре внушает, и Алипу после восстановления придется побороться за место в старте. «Зенит» за три матча допустил 41 удар по своим воротам, это немало, но большая часть этих выстрелов наносилась из не самых опасных зон. Ну а в критические моменты в игру вступал Латышонок — кажется, в северной столице определились с первым номером на ближайшие годы. Евгений стал первым вратарем «Зенита» в XXI веке, не пропустившим в трех дебютных матчах РПЛ.

Бителло в&nbsp;борьбе за&nbsp;мяч с&nbsp;Клаудиньо. Главный тест для «Зенита». Шесть аргументов в пользу «Динамо»

Вообще игру с «Динамо» будет интересно посмотреть сквозь вратарскую призму. У бело-голубых тоже появился крутой страж ворот — Андрей Лунев. Что особенно пикантно, с богатым зенитовским прошлым. Лунев вернулся в Россию и показал — своих навыков он точно не растерял и может считаться одним из сильнейших на своей позиции в лиге. Правда, оборона «Динамо» пока далека от идеала, и в матче с «Зенитом» проблемы могут быть подсвечены особенно ярко.

С другой стороны, атака у Лички здорово функционирует, и фирменные контрвыпады на выезде могут стать весьма эффективным оружием. В общем, фаворит тут ясен, но для «Зенита» это будет первая серьезная проверка в сезоне.

Джон Кордоба и Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА забивает пачками, «Краснодар» забыл, как это делать

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
10 авг, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

Еще одна топовая вывеска этих выходных. Правда, если в прошлом сезоне ЦСКА страдал, а «Краснодар» стабильно набирал очки и долгое время возглавлял турнирную таблицу, то сейчас клубы поменялись ролями.

У «быков» старт сезона явно не задался — вряд ли кто-то ожидал потерь очков с «Ахматом», «Динамо» Мх и «Факелом». «Краснодар» пока не проигрывает, но и победить не может. А главное — ни о каком возвращении атакующего футбола и речи не идет. Владимира Ивича посреди прошлого розыгрыша поменяли на Мусаева как раз с этой целью, но пока решение кажется провальным. «Краснодар» в чемпионате сподобился лишь на один забитый мяч и явно буксует именно в нападении. С другой стороны, моменты-то команда создает, хромает реализация. Есть надежда, что вернувшийся с Кубка Америки Джон Кордоба скоро раскочегарится и решит проблему.

Радость футболистов &laquo;Спартака&raquo; в&nbsp;матче 2-го тура против &laquo;Крыльев Советов&raquo;.. «Спартак» победит «Ахмат», а «Зенит» с «Динамо» сыграют вничью. Прогнозы на 4-й тур РПЛ

С подобными трудностями, по идее, должен был столкнуться ЦСКА. Смена тренера и перестройка всегда сказываются на результатах, да и отъезд Федора Чалова в Грецию — большой минус в атакующем наборе. Но вот парадокс — без главного форварда армейцы только прибавили и настреляли аж восемь голов в двух матчах (против «Пари НН» Чалов вышел на концовку, но ничем не запомнился). Внезапно раззабивался Дивеев (уже три гола на счету), прекрасно чувствует себя Мусаев, уверенно ведет игру Обляков. А ведь еще есть качественная скамейка в лице легионеров Давилы и Койта. Счастье для ЦСКА, болельщики которого давно привыкли к дефициту ресурсов.

К очной встрече команды подходят в разном настроении — «Краснодару» пора просыпаться, ЦСКА важно сохранить атакующий запал и показать, что он способен эффективно вскрывать оборону не только середняков.

«Ростов» «поплыл», или 0:5 от «Зенита» — случайность?

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
09 авг, 20:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Рубин

Многие, в том числе мы, хвалили «Ростов» на старте сезона за уверенную сбалансированную игру. Кто-то даже считал, что команда Карпина по ходу чемпионата может занять неожиданно высокое место. Но 0:5 в Санкт-Петербурге перечеркнули все эти разговоры.

Встреча с «Рубином» станет лакмусовой бумажкой. Играть «Ростову» дома, но соперник будет грамотный и кусачий. Вот и увидим, была ли пощечина от «Зенита» стечением обстоятельств или все же первые два тура южане провели на кураже. Карпин после 0:5 сказал, что ему многое понравилось в игре его команды. «Зенит» и правда реализовал почти все свои моменты, но все-таки счет на табло слишком обидный, надо реабилитироваться.

Что касается «Рубина», то ему восстанавливать репутацию тоже надо как можно скорее. За 0:4 от «Зенита» ругать сложно, а вот проигранный домашний матч «Химкам» (2:3) — повод поговорить о проблемах. Казанцы пропускают очень много — девять за три матча. Да и с атакой тоже все не так сладко — меньше «Рубина» этим летом бьет только «Факел». Нужно собраться.

Вадим Раков и Алексей Батраков.
Фото ФК «Локомотив»

Новые герои «Локомотива»

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
10 авг, 15:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Динамо Мх

После ухода Глушенкова, Дзюбы и Миранчука «Локомотив» ищет новые точки опоры в атаке. И пока получается — из академии подтянули молодых Ракова с Батраковым, оба производят очень приятное впечатление. Первый забил в двух последних матчах, у второго и вовсе пять результативных действий в трех матчах, в том числе ассистентский хет-трик с «Ахматом». Батраков вообще пока главный претендент на приз открытию сезона — больше него передач под удар сделал только Бителло, да и вообще атаку «Локо» без него представить трудно.

Сергей Пиняев и&nbsp;Дмитрий Воробьев. Батраков — новая звезда РПЛ! Обновленный «Локомотив» хорошеет на глазах

Соперник в следующем туре «съедобный», хотя махачкалинское «Динамо», несмотря на статус новичка РПЛ, здорово сдерживает оппонентов: забивает немного (пока всего один гол), но и почти не пропускает (два мяча в пассиве). А главное — умеет делать результат, уже отобрали очки у «Химок» и «Краснодара». Так что легкой прогулки команде Галактионова точно ожидать не стоит.

Оживут ли «Крылья»?

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
11 авг, 17:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Факел

Битва аутсайдеров, которым срочно надо поправлять положение в турнирной таблице. «Факел» пока набрал одно очко, внезапно проиграв «Акрону» и так же внезапно отобрав очки у «Краснодара». Рабочий старт, но определенно есть в чем прибавлять.

«Крылья Советов» же и вовсе завалили начало сезона — ноль баллов в таблице, 10 пропущенных мячей (больше всех в этом сезоне). Оборона самарцев производит гнетущее впечатление — пропускает минимум три в каждой встрече. Но обиднее другое — команда Игоря Осинькина в последние годы запомнилась яркой игрой в атаке, но пока буксует — всего один забитый мяч. Неплохое впечатление производит аргентинец Франко Ороско, однако его усилий явно недостаточно. Кто знает, может, еще парочка провальных игр — и кресло под Осинькиным зашатается? В любом случае матч с «Факелом» — отличный шанс прервать черную полосу и хотя бы вернуть уверенность в своих силах.

Антон Зиньковский и Эсекьель Барко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» набирает обороты

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
11 авг, 20:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Ахмат

Деян Станкович после обескураживающего поражения от «Оренбурга» потихоньку набирает висты. Поиск оптимального сочетания в опорной зоне продолжается, но с остальными позициями серб вроде как определился. Касается это и линии обороны, и атаки, где наконец-то начал забивать Угальде, а Барко успел зарекомендовать себя новым лидером команды. Осталось посмотреть, как впишется еще один новичок — бразилец Маркиньос, который, по идее, должен занять место в старте на левом фланге, когда адаптируется.

Правда, со скамейкой пока все не так гладко — Литвинову новый тренер не сильно доверяет, Зиньковский и Виллиан Жозе не в форме, Медине так и не нашли идеальную позицию.

Деян Станкович. «Спартак» сейчас прекрасен. А его главная звезда — Станкович. Колонка Казакова

В любом случае, с «Ахматом» серьезных проблем возникнуть не должно. Да, грозненцы зацепили ничьи с «Краснодаром» и «Оренбургом». Но в первом случае соперник был слишком беззубым, во втором героический матч провел голкипер Шелия. Проблемы вскрылись в последнем туре с «Локомотивом», отправившим в ворота «Ахмата» пять безответных мячей. Да и по числу допущенных ударов (51) коллектив Магомеда Адиева — худший в РПЛ на данный момент. Хотя в прошлом сезоне грозненцы дважды отобрали очки у «Спартака» (0:0 и 2:1), так что и на этот раз точно постараются провернуть тот же фокус.

Статистика — FBref

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
4
21
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«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
Результаты / календарь
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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