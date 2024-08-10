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Глушенков с Венделом против Тюкавина с Бителло и битва вратарей. Шесть бриллиантов матча «Зенит» — «Динамо»

«Зенит» и «Динамо» сыграют 10 августа в четвертом туре РПЛ
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Вильмар Барриос, Вендел и Максим Глушенков — Бителло и Константин Тюкавин.
Фото Global Look Press, «СЭ»
Лучшие в своем деле.
Россия. Премьер-лига. 4-й тур
10 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо

Еще не остыла чемпионская гонка «Зенита» и «Динамо» из прошлого сезона, как клубам вновь предстоит выяснять отношения. И опять в статусе лучших команд страны: питерцы и москвичи — единственные, кто одержал по три победы на старте сезона в чемпионате.

В межсезонье клубы укрепились и пересобрались, где-то сохранив, а где-то приумножив лучшее, что у них было. В составах Семака и Лички сверкают сразу несколько бриллиантов — пожалуй, ни в одном другом матче РПЛ на данном этапе их концентрация не будет так зашкаливать.

Максим Глушенков — убойная реализация

Максим Глушенков превращает игру в золото одним своим присутствием — если и есть в мире англицизм, которым можно описать полузащитника «Зенита», то это «бист». То есть «зверь», если ласково.

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Глушенков — не просто главный бомбардир России прямо сейчас, забивший 6 мячей при 8 (!) ударах в створ. Он еще и главный мотор команды, потрясающе читающий игру и способный в любой момент взвинтить темп — острой передачей или успешной обводкой.

Одинаково успешно создает моменты для партнеров и реализует собственные. Причем ему далеко не всегда нужна помощь коллег — в матче против «Ростова» Глушенков создал два потрясающих гола почти из ничего. Сейчас Максим опасен абсолютно всегда и везде — в РПЛ такого не было давно.

Константин Тюкавин — постоянное напряжение

Константин Тюкавин пока не так опасен с точки зрения голов — у него он за три тура всего один, — но это не делает форварда бесполезным. Константин бьет, бьет и бьет чуть ли не чаще всех в России — и никогда не позволяет расслабляться ни защите, ни вратарю.

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Но даже не это делает его угрозой. В конце концов, Тюкавин — форвард и удары входят в программу. Подыгрыш — вот по-настоящему удивительная и великолепная черта нападающего. Константин — не единоличник, он готов в любое время отдать передачу и из ничего создать момент для товарища.

Причем в этом сезоне такие финты у него редко получаются обычными — то пас пяткой на несколько метров, то эстетски в недодачу... Тюкавин, быть может, и не забивает, но рядом с ним любой защитник ощутит напряжение. Форвард умеет действовать неожиданно и красиво.

Вендел — гений созидания

Бразилец на фоне искрящего Глушенкова будто бы привлекает меньше внимания — но это несправедливо. За три тура Вендел отдал уже 6 голевых передач — это треть (!) от достижения экс-локомотивца из прошлого сезона.

Полузащитник — настоящий маг центра поля. Качество и количество передач зашкаливают, успешные обводки перевалили уже за дюжину. Вендел — человек-опасность, футболист, который постоянно двигает «Зенит» вперед. И никто пока не смог его остановить.

В арсенале Вендела есть все — он может выдать простую передачу, разыграть сложную комбинацию на маленьком участке поля или выдать длинный пас, отрезав целую линию защиты. Настоящая головная боль для соперников.

Бителло — мастер стандартов

У «Динамо» в полузащите есть свой мотор — Бителло. На его счету уже 4 голевые передачи — правда, три из них он отдал со стандартов. Что, впрочем, его заслуг не умаляет, а лишь заставляет Семака солиднее готовиться к штрафным и угловым.

Да, именно так — штрафные и угловые. На старте сезона Бителло одинаково хорош и там, и там; причем, откуда подавать, ему абсолютно все равно. Он может навесить слева и справа, может просто качественно покатить ближнему — если Бителло у мяча, обороне требуется максимальная концентрация.

Но бразилец опасен не только на стандартах — он чуть ли не лучше всех в стране насыщает штрафную передачами, успешно ходит в обводки и отдает партнерам мячи с приличной точностью. Надежность и острота — то, что в первых турах продемонстрировал Бителло.

Евгений Латышонок — лучший вратарь России?

Прогресс Евгения Латышонка поражает — еще недавно почти неизвестный голкипер «Балтики» за несколько месяцев превратился в, возможно, лучшего вратаря России. Переезд в «Зенит» был вопросом времени, и он состоялся. В Питере Латышонок расцвел еще сильнее, подтвердив свой класс.

За три тура — ноль пропущенных. И нельзя сказать, что все дело только в грамотной обороне сине-бело-голубых. Работы у Латышонка немало — 13 ударов за три тура — на первый взгляд и не скажешь, что он защищает ворота чемпиона. Но Евгений на страже, из 13 ударов ни один не превратился в гол, а вратарь совершил два сейва.

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Кроме гениальной игры в рамке Латышонок активно помогает в атаке. Его трудно подловить — он очень хорош в коротком розыгрыше и просто невероятен в ударах от ворот. 18 из 20 выносов нашли адресата — если Латышонок выбивает мяч, скорее всего, передача получится точной. Идеальный ли это вратарь? Вряд ли, но точно близок.

Андрей Лунев — лекарство для «Динамо»

В прошлом сезоне вратарская линия была слабым местом у «Динамо». Параллельно в Азербайджане скучал Андрей Лунев — и стороны нашли друг друга в этом сезоне. Кажется, лучшего решения не было для обоих — Андрей вновь на первых ролях в России, а «Динамо» закрыло проблемную позицию.

Пусть Андрей и не смог сохранить ворота «сухими» во всех матчах, в минувших трех турах пропустив два мяча, он изо всех сил пытался это сделать. На счету Лунева уже 13 отбитых ударов из 15 и пять сейвов — очень солидно для такой дистанции.

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А еще голкипер вовсю демонстрирует опыт и надежность — за три матча он накопил 10 отбитых ударов с удачным отскоком. То есть «проверять издали» в надежде на то, что Лунев ошибется, бесполезно — в 10 из 11 случаев он уводит мяч грамотно и не оставляет шансов на добивание.

«Зенит» и «Динамо» собрали в своих командах сильнейших. Но кто останется лучшим, а кто притормозит после очного матча? Узнаем уже в субботу.

Статистика представлена РУСТАТ.

Андрей Лунев
Константин Тюкавин
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Бителло
Евгений Латышонок
Максим Глушенков
4
8
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
8
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
9
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
10
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
11
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 1 : 1
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
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 - : -
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

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 6
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ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

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Зенит

 6
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Бителло

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 4
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Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

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 2 1 0
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