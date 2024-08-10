Глушенков с Венделом против Тюкавина с Бителло и битва вратарей. Шесть бриллиантов матча «Зенит» — «Динамо»
Еще не остыла чемпионская гонка «Зенита» и «Динамо» из прошлого сезона, как клубам вновь предстоит выяснять отношения. И опять в статусе лучших команд страны: питерцы и москвичи — единственные, кто одержал по три победы на старте сезона в чемпионате.
В межсезонье клубы укрепились и пересобрались, где-то сохранив, а где-то приумножив лучшее, что у них было. В составах Семака и Лички сверкают сразу несколько бриллиантов — пожалуй, ни в одном другом матче РПЛ на данном этапе их концентрация не будет так зашкаливать.
Максим Глушенков — убойная реализация
Максим Глушенков превращает игру в золото одним своим присутствием — если и есть в мире англицизм, которым можно описать полузащитника «Зенита», то это «бист». То есть «зверь», если ласково.
Глушенков — не просто главный бомбардир России прямо сейчас, забивший 6 мячей при 8 (!) ударах в створ. Он еще и главный мотор команды, потрясающе читающий игру и способный в любой момент взвинтить темп — острой передачей или успешной обводкой.
Одинаково успешно создает моменты для партнеров и реализует собственные. Причем ему далеко не всегда нужна помощь коллег — в матче против «Ростова» Глушенков создал два потрясающих гола почти из ничего. Сейчас Максим опасен абсолютно всегда и везде — в РПЛ такого не было давно.
Константин Тюкавин — постоянное напряжение
Константин Тюкавин пока не так опасен с точки зрения голов — у него он за три тура всего один, — но это не делает форварда бесполезным. Константин бьет, бьет и бьет чуть ли не чаще всех в России — и никогда не позволяет расслабляться ни защите, ни вратарю.
Но даже не это делает его угрозой. В конце концов, Тюкавин — форвард и удары входят в программу. Подыгрыш — вот по-настоящему удивительная и великолепная черта нападающего. Константин — не единоличник, он готов в любое время отдать передачу и из ничего создать момент для товарища.
Причем в этом сезоне такие финты у него редко получаются обычными — то пас пяткой на несколько метров, то эстетски в недодачу... Тюкавин, быть может, и не забивает, но рядом с ним любой защитник ощутит напряжение. Форвард умеет действовать неожиданно и красиво.
Вендел — гений созидания
Бразилец на фоне искрящего Глушенкова будто бы привлекает меньше внимания — но это несправедливо. За три тура Вендел отдал уже 6 голевых передач — это треть (!) от достижения экс-локомотивца из прошлого сезона.
Полузащитник — настоящий маг центра поля. Качество и количество передач зашкаливают, успешные обводки перевалили уже за дюжину. Вендел — человек-опасность, футболист, который постоянно двигает «Зенит» вперед. И никто пока не смог его остановить.
В арсенале Вендела есть все — он может выдать простую передачу, разыграть сложную комбинацию на маленьком участке поля или выдать длинный пас, отрезав целую линию защиты. Настоящая головная боль для соперников.
Бителло — мастер стандартов
У «Динамо» в полузащите есть свой мотор — Бителло. На его счету уже 4 голевые передачи — правда, три из них он отдал со стандартов. Что, впрочем, его заслуг не умаляет, а лишь заставляет Семака солиднее готовиться к штрафным и угловым.
Да, именно так — штрафные и угловые. На старте сезона Бителло одинаково хорош и там, и там; причем, откуда подавать, ему абсолютно все равно. Он может навесить слева и справа, может просто качественно покатить ближнему — если Бителло у мяча, обороне требуется максимальная концентрация.
Но бразилец опасен не только на стандартах — он чуть ли не лучше всех в стране насыщает штрафную передачами, успешно ходит в обводки и отдает партнерам мячи с приличной точностью. Надежность и острота — то, что в первых турах продемонстрировал Бителло.
Евгений Латышонок — лучший вратарь России?
Прогресс Евгения Латышонка поражает — еще недавно почти неизвестный голкипер «Балтики» за несколько месяцев превратился в, возможно, лучшего вратаря России. Переезд в «Зенит» был вопросом времени, и он состоялся. В Питере Латышонок расцвел еще сильнее, подтвердив свой класс.
За три тура — ноль пропущенных. И нельзя сказать, что все дело только в грамотной обороне сине-бело-голубых. Работы у Латышонка немало — 13 ударов за три тура — на первый взгляд и не скажешь, что он защищает ворота чемпиона. Но Евгений на страже, из 13 ударов ни один не превратился в гол, а вратарь совершил два сейва.
Кроме гениальной игры в рамке Латышонок активно помогает в атаке. Его трудно подловить — он очень хорош в коротком розыгрыше и просто невероятен в ударах от ворот. 18 из 20 выносов нашли адресата — если Латышонок выбивает мяч, скорее всего, передача получится точной. Идеальный ли это вратарь? Вряд ли, но точно близок.
Андрей Лунев — лекарство для «Динамо»
В прошлом сезоне вратарская линия была слабым местом у «Динамо». Параллельно в Азербайджане скучал Андрей Лунев — и стороны нашли друг друга в этом сезоне. Кажется, лучшего решения не было для обоих — Андрей вновь на первых ролях в России, а «Динамо» закрыло проблемную позицию.
Пусть Андрей и не смог сохранить ворота «сухими» во всех матчах, в минувших трех турах пропустив два мяча, он изо всех сил пытался это сделать. На счету Лунева уже 13 отбитых ударов из 15 и пять сейвов — очень солидно для такой дистанции.
А еще голкипер вовсю демонстрирует опыт и надежность — за три матча он накопил 10 отбитых ударов с удачным отскоком. То есть «проверять издали» в надежде на то, что Лунев ошибется, бесполезно — в 10 из 11 случаев он уводит мяч грамотно и не оставляет шансов на добивание.
«Зенит» и «Динамо» собрали в своих командах сильнейших. Но кто останется лучшим, а кто притормозит после очного матча? Узнаем уже в субботу.
Статистика представлена РУСТАТ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
8
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
9
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
10
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
11
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
12
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|1 : 0
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|1 : 1
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0