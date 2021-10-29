Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Статьи   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Зенит» недосягаем. Новая разгромная победа чемпиона — теперь над «Динамо»

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 21:15
29 октября. «Зенит» — «Динамо» — 4:1. Фото ФК «Зенит»
29 октября. «Зенит» — «Динамо» — 4:1. Фото ФК «Зенит»
Теги:
Сине-бело-голубые с крупным счетом (4:1) обыграли ближайшего преследователя по РПЛ в центральной встрече 13-го тура.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 4:1 (1:0)
Голы: Клаудиньо, 8 (1:0). Фомин, 56 — с пенальти (1:1). Вендел, 66 (2:1). Дзюба, 69 (3:1). Ракицкий, 85 (4:1).
«Зенит»: Крицюк, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Чистяков, Сутормин (Хотулев, 90), Мостовой (Дзюба, 66), Барриос (Кравцов, 90), Вендел (Ерохин, 84), Клаудиньо (Кузнецов, 90), Азмун.
«Динамо»: Шунин, Ордец, Варела, Скопинцев, Бальбуэна, Фомин (Р.Евгеньев, 86), Грулев, Моро, Макаров (Игбун, 86), Захарян, Тюкавин (Шиманьски, 68).
Предупреждения: Скопинцев, 25. Вендел, 45. Фомин, 51. Караваев, 55. Ловрен, 62. Захарян, 76. Ордец, 79.
Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).
ВАР: Мешков (Дмитров). Богач (Люберцы).
29 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена»

29&nbsp;октября. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo; (Санкт-Петербург)&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; (Москва)&nbsp;&mdash; 4:1. Артем Дзюба и&nbsp;его жест после гола. Дзюба побил рекорд Веретенникова! А после гола указал Семаку, что должен играть в старте

Шлейф «Спартака»

Во всем есть минусы. Даже в том матче, когда ты разнес принципиального соперника со счетом 7:1. Понятно, что эйфория болельщиков «Зенита» зашкаливает, а футболки с историческим счетом моментально раскупаются, но эту победу важно не переоценить. Формально это все равно лишь три очка. И ровно на таком расстоянии от питерцев находилось до этой пятницы «Динамо».

После разгромных поражений тренеры нередко повторяют, что лучше условно уступить один раз 0:5, чем пять раз по 0:1. Но и в обратную сторону это работает. 7:1 — это очень красиво, но способно опустошить команду эмоционально. «Зенит» максимально вложился в разгром, а всего через пять дней после него требовалось проходить еще одного раздражителя и основного преследователя.

Быстрый гол

Не случайно Сергей Семак после победы над «Спартаком» несколько раз повторил мысль: «Бывают такие матчи, когда залетает все».

От игры с «Динамо» сложно было ждать разгромной победы. Во-первых, бело-голубые стабильнее и выше «Спартака» в этом сезоне. Во-вторых, у Сандро Шварца перед глазами имелся яркий пример того, как не надо играть против чемпиона в гостях. Кроме того, немец год назад уже совершил ряд ошибок, не позволивших ему побороться даже за ничью в Санкт-Петербурге тогда «Зенит» уверенно взял свое 3:1.

Теперь «Динамо», казалось, готово ко всему: низкая линия обороны, слаженный прессинг, моментальный контрпрессинг. Но никто не застрахован от индивидуальных ошибок и случайных отскоков, которые привели к раннему голу — Клаудиньо забил уже на 8-й минуте. Даже «Спартак» держался дольше.

Звонок от «Динамо»

План «Зенита» оказался примерно таким же, что и в предыдущей встрече. Только свободных зон за спиной у защитников «Динамо» не наблюдалось, поэтому и взламывать оборону труднее. А вот гости усердно работали в прессинге, особенно Макаров. Даже стальной Барриос под давлением гостей терял мяч, только подстраховка у сине-бело-голубых работала исправно.

В целом по первому тайму счет по игре — 1:0. Но было ясно, что буря еще впереди.

Как и в воскресенье, гости забили в начале второй 45-минутки. Вынужденно вышедшему на левый фланг Караваеву мяч после удара головой Макарова попал в отведенную в сторону руку, а Фомин реализовал пенальти.

Рекорд Дзюбы

Получилось, что мяч «Динамо» разбудил лидера РПЛ. «Зенит» и в первом тайме мог забивать второй, но оставил вопрос о победителе матча открытым, а затем пропустил. Конечно, после этого необходимо было срочно вновь выходить вперед.

И давление хозяев все-таки сыграло свою роль. В тот момент, когда «Динамо» едва не приблизилось ко второму мячу, поразил цель «Зенит» — Вендел прекрасно пробил в угол.

Еще за минуту до гола бразильца на поле вышел Дзюба. Явно заряженный. Ему хватило всего нескольких минут, чтобы увеличить преимущество «Зенита», а заодно установить новый рекорд по числу забитых мячей в чемпионатах России. Теперь у него 144 гола по любой статистике, и это безоговорочно лучший результат в истории. После гола Дзюба еще и сказал что-то эмоциональное на камеру в адрес Семака — вероятно, касающееся его не таких уж частых выходов в стартовом составе в последнее время.

Успех Артема развалил «Динамо». Гости побежали вперед, оголили зоны, а в ответ получили четвертый мяч. Шикарно реализовал штрафной Ракицкий и отпраздновал успех вместе с виражом — чуть ранее на трибуне появился баннер с надписью «Ярик, 100 за «Зенит». Это только начало!».

В итоге 4:1. «Зенит» в очередной раз победил московский клуб и подчеркнул свое превосходство в премьер-лиге.

Зенит — Динамо

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ростов

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Гоша Чернов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Трусова повторяет трагедию Медведевой? Слухи о переломе стопы у Александры все настойчивее
Молдавия заявила о продлении контракта с «Газпромом» на пять лет
12
52
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 13-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Динамо», «Рубин» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры