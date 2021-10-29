Сине-бело-голубые с крупным счетом (4:1) обыграли ближайшего преследователя по РПЛ в центральной встрече 13-го тура.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 4:1 (1:0)

Голы: Клаудиньо, 8 (1:0). Фомин, 56 — с пенальти (1:1). Вендел, 66 (2:1). Дзюба, 69 (3:1). Ракицкий, 85 (4:1).

«Зенит»: Крицюк, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Чистяков, Сутормин (Хотулев, 90), Мостовой (Дзюба, 66), Барриос (Кравцов, 90), Вендел (Ерохин, 84), Клаудиньо (Кузнецов, 90), Азмун.

«Динамо»: Шунин, Ордец, Варела, Скопинцев, Бальбуэна, Фомин (Р.Евгеньев, 86), Грулев, Моро, Макаров (Игбун, 86), Захарян, Тюкавин (Шиманьски, 68).

Предупреждения: Скопинцев, 25. Вендел, 45. Фомин, 51. Караваев, 55. Ловрен, 62. Захарян, 76. Ордец, 79.

Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).

ВАР: Мешков (Дмитров). Богач (Люберцы).

29 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена»

Шлейф «Спартака»

Во всем есть минусы. Даже в том матче, когда ты разнес принципиального соперника со счетом 7:1. Понятно, что эйфория болельщиков «Зенита» зашкаливает, а футболки с историческим счетом моментально раскупаются, но эту победу важно не переоценить. Формально это все равно лишь три очка. И ровно на таком расстоянии от питерцев находилось до этой пятницы «Динамо».

После разгромных поражений тренеры нередко повторяют, что лучше условно уступить один раз 0:5, чем пять раз по 0:1. Но и в обратную сторону это работает. 7:1 — это очень красиво, но способно опустошить команду эмоционально. «Зенит» максимально вложился в разгром, а всего через пять дней после него требовалось проходить еще одного раздражителя и основного преследователя.

Быстрый гол

Не случайно Сергей Семак после победы над «Спартаком» несколько раз повторил мысль: «Бывают такие матчи, когда залетает все».

От игры с «Динамо» сложно было ждать разгромной победы. Во-первых, бело-голубые стабильнее и выше «Спартака» в этом сезоне. Во-вторых, у Сандро Шварца перед глазами имелся яркий пример того, как не надо играть против чемпиона в гостях. Кроме того, немец год назад уже совершил ряд ошибок, не позволивших ему побороться даже за ничью в Санкт-Петербурге — тогда «Зенит» уверенно взял свое 3:1.

Теперь «Динамо», казалось, готово ко всему: низкая линия обороны, слаженный прессинг, моментальный контрпрессинг. Но никто не застрахован от индивидуальных ошибок и случайных отскоков, которые привели к раннему голу — Клаудиньо забил уже на 8-й минуте. Даже «Спартак» держался дольше.

Очень похоже на двойной привоз от Ордеца. Клаудиньо такое не прощает ??? pic.twitter.com/bQa5ERH6iC — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 29, 2021

Звонок от «Динамо»

План «Зенита» оказался примерно таким же, что и в предыдущей встрече. Только свободных зон за спиной у защитников «Динамо» не наблюдалось, поэтому и взламывать оборону труднее. А вот гости усердно работали в прессинге, особенно Макаров. Даже стальной Барриос под давлением гостей терял мяч, только подстраховка у сине-бело-голубых работала исправно.

В целом по первому тайму счет по игре — 1:0. Но было ясно, что буря еще впереди.

Как и в воскресенье, гости забили в начале второй 45-минутки. Вынужденно вышедшему на левый фланг Караваеву мяч после удара головой Макарова попал в отведенную в сторону руку, а Фомин реализовал пенальти.

Мяч попал в руку Караваеву. Арбитр указал на точку — Фомин хладнокровно катнул в уголочек ? pic.twitter.com/etl3Zyx92x — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 29, 2021

Рекорд Дзюбы

Получилось, что мяч «Динамо» разбудил лидера РПЛ. «Зенит» и в первом тайме мог забивать второй, но оставил вопрос о победителе матча открытым, а затем пропустил. Конечно, после этого необходимо было срочно вновь выходить вперед.

И давление хозяев все-таки сыграло свою роль. В тот момент, когда «Динамо» едва не приблизилось ко второму мячу, поразил цель «Зенит» — Вендел прекрасно пробил в угол.

Азмун накрутил двоих и покатил Венделу. А дальше нужно смотреть видео. Там красота ? pic.twitter.com/QrLHAcxOQy — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 29, 2021

Еще за минуту до гола бразильца на поле вышел Дзюба. Явно заряженный. Ему хватило всего нескольких минут, чтобы увеличить преимущество «Зенита», а заодно установить новый рекорд по числу забитых мячей в чемпионатах России. Теперь у него 144 гола по любой статистике, и это безоговорочно лучший результат в истории. После гола Дзюба еще и сказал что-то эмоциональное на камеру в адрес Семака — вероятно, касающееся его не таких уж частых выходов в стартовом составе в последнее время.

Исторический, 144-й гол Дзюбы в чемпионатах России ? pic.twitter.com/OV2rRMQj9d — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 29, 2021

Успех Артема развалил «Динамо». Гости побежали вперед, оголили зоны, а в ответ получили четвертый мяч. Шикарно реализовал штрафной Ракицкий и отпраздновал успех вместе с виражом — чуть ранее на трибуне появился баннер с надписью «Ярик, 100 за «Зенит». Это только начало!».

ВОООООООУ! ИДЕАЛЬНЕЙШИЙ ШТРАФНОЙ ЗАЛОЖИЛ РАКИЦКИЙ!



МОНСТР ВЕРНУЛСЯ ??? pic.twitter.com/5F59WGT75N — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 29, 2021

В итоге — 4:1. «Зенит» в очередной раз победил московский клуб и подчеркнул свое превосходство в премьер-лиге.