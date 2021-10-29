Дзюба побил рекорд Веретенникова! А после гола указал Семаку, что должен играть в старте
Артем Дзюба забил свой 144-й гол в чемпионатах России — в матче с «Динамо» форвард снова остался в запасе, но отличился после выхода на замену.
Исторический, 144-й гол Дзюбы в чемпионатах России ? pic.twitter.com/OV2rRMQj9d— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 29, 2021
Артему хватило три минуты: он заменил Сутормина на 66-й минуте, а уже на 69-й добил после удара Азмуна и сейва Шунина.
Отпраздновав гол, Дзюба обратился к Сергею Семаку — по губам можно было прочесть: «Я здесь должен быть!» Игрок двумя пальцами указывал на поле и, очевидно, намекал на то, что заслуживает места в стартовом составе. По ходу матча камеры несколько раз выхватывали Дзюбу на скамейке, и форвард был явно недоволен тем, что остался в запасе.
Это 7-й мяч Артема в 12 матчах сезона и 144-й в 375 матчах чемпионата России. Олегу Веретенникову, чей рекорд сегодня официально пал (Дзюба отпраздновал достижение после гола «Спартаку», но статистика расходится из-за автогола Янбаева в 2010-м, который некоторые источники записали на Артема), для этого понадобилось 274 игры.
Дзюба — лучший бомбардир в истории чемпионатов России!— РФС (@rfsruofficial) October 29, 2021
Нападающий забил 144-й мяч и превзошёл достижение Олега Веретенникова ?? pic.twitter.com/UIY08TaEZz
Дзюба давно готовился к рекорду: «Догнать такую легенду, как Веретенников, было бы очень приятно, — рассуждал форвард перед матчем со «Спартаком». — Я его видел, кстати, на дне рождения Слуцкого. Сфотографировался со всей его семьей, сказал: «Ждите, скоро вас побью». Он посмеялся, а супруга его ответила: «Мы с удовольствием ждем, не сомневаемся в вас!»
Теперь он не только повторил, но и превзошел достижение Веретенникова. Следующие матчи у «Зенита» с «Уралом» и «Нижним Новгородом» — в них Дзюба может уйти в отрыв.
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