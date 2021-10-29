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Дзюба побил рекорд Веретенникова! А после гола указал Семаку, что должен играть в старте

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 21:25
29 октября. Санкт-Петербург. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 4:1. Артем Дзюба и его жест после гола. Фото ФК «Зенит»
29 октября. Санкт-Петербург. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 4:1. Артем Дзюба и его жест после гола. Фото ФК «Зенит»
Теги:
Теперь официально.
Зенит — Динамо

Артем Дзюба забил свой 144-й гол в чемпионатах России — в матче с «Динамо» форвард снова остался в запасе, но отличился после выхода на замену.

Артему хватило три минуты: он заменил Сутормина на 66-й минуте, а уже на 69-й добил после удара Азмуна и сейва Шунина.

29&nbsp;октября. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 4:1. «Зенит» недосягаем. Новая разгромная победа чемпиона — теперь над «Динамо»

Отпраздновав гол, Дзюба обратился к Сергею Семаку — по губам можно было прочесть: «Я здесь должен быть!» Игрок двумя пальцами указывал на поле и, очевидно, намекал на то, что заслуживает места в стартовом составе. По ходу матча камеры несколько раз выхватывали Дзюбу на скамейке, и форвард был явно недоволен тем, что остался в запасе.

Это 7-й мяч Артема в 12 матчах сезона и 144-й в 375 матчах чемпионата России. Олегу Веретенникову, чей рекорд сегодня официально пал (Дзюба отпраздновал достижение после гола «Спартаку», но статистика расходится из-за автогола Янбаева в 2010-м, который некоторые источники записали на Артема), для этого понадобилось 274 игры.

Дзюба давно готовился к рекорду: «Догнать такую легенду, как Веретенников, было бы очень приятно, — рассуждал форвард перед матчем со «Спартаком». — Я его видел, кстати, на дне рождения Слуцкого. Сфотографировался со всей его семьей, сказал: «Ждите, скоро вас побью». Он посмеялся, а супруга его ответила: «Мы с удовольствием ждем, не сомневаемся в вас!»

Теперь он не только повторил, но и превзошел достижение Веретенникова. Следующие матчи у «Зенита» с «Уралом» и «Нижним Новгородом» — в них Дзюба может уйти в отрыв.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ростов

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34

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Владислав Зимагулов все материалы автора

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