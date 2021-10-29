«СЭ» вспоминает исторический разгром в Петровском парке.

Чемпионат России-2003. 8-й тур

«Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 7:1 (3:0)

Голы: Короман, 20 (1:0). Булыкин, 23 (2:0). Короман, 27 (3:0). Корчагин, 46 (4:0). Корчагин, 50 (5:0). Корчагин, 57 (6:0). Булыкин, 61 (7:0). Кержаков, 79 (7:1).

«Динамо» (Москва): Карчемарскас, Менди (Танасьевич, 73), Батак, Ганек, Коваленко, Короман, Чеснаускис (Харлачев, 73), Точилин, Гришин (Балтиев, 69), Корчагин, Булыкин.

«Зенит» (Санкт-Петербург): Чонтофальски, Овсепян, Вьештица (Быстров, 45), Горак, Игонин, Мареш, Аршавин (Радимов, 45), Спивак (Коноплев, 76), Ширл, Гартиг, Кержаков.

Предупреждения: Булыкин, 41. Точилин, 54. Спивак, 62.

Судьи: Гвардис (Калининград). Бращин (Рязань), Самедов (Ставрополь).

10 мая. Москва. Стадион «Динамо». 8000 зрителей.

«Зенит» принимает «Динамо» после самой шумной вечеринки года: «Спартак» увез из Питера крупнейшее поражение в истории, а заодно пополнил местный фан-шоп футболками, посвященными эпохальной победе «Зенита». Болельщики оценили маркетинговый ход — первый тираж маек с дерзким принтом «7:1» на груди раскупили за два часа.

Символично, что самый болезненный разгром в истории «Зенита» закончился с таким же счетом. 18 лет назад, весной 2003-го, питерцев разбило «Динамо», которое в пятницу приедет на Крестовский остров — после 1:7 «Спартака».

Властимил Петржела. Фото Александр Вильф

«Перед матчем доктор раздал каждому по большой таблетке»

Финишировав 10-м, осенью 2002-го «Зенит» подписал Властимила Петржелу и бодро вкатился в новый сезон: грохнул «Сатурн» и «Локо», а к выезду в Петровский парк (в 8-м туре) проиграл лишь «Черноморцу». «Динамо» только что растерзало «Уралан» (5:1), но перед «Зенитом» в команде вряд ли могли представить, что все закончится еще крупнее.

Главную ошибку совершил Петржела, выпустив в основе Камила Чонтофальски. Словак только приехал в Россию и во второй раз заменил Малафеева, а после московского кошмара надолго вернулся в запас.

«Я звал Чонтофальски в Питер без особых опасений, поскольку в мастерстве Камила не сомневался, как и в его человеческих качествах, — вспоминал Властимил. — При взаимной работе они с Малафеевым должны были благоприятно повлиять друг на друга и поспособствовать взаимному росту».

Взаимный рост Чонтофальски закончился слишком быстро: на 58-й секунде Камил чуть не привез курьезнейший гол, начав обыгрывать в своей штрафной Огнена Коромана, а на 20-й минуте все же пропустил — кошмарный пас кипера в спину Овсепяну, который только прервал атаку и даже не смотрел на мяч, превратился в ассист тому же Короману. Огнен мог отдавать на пустые Корчагину, но решил добить Чонтофальски — качнул кипера на замахе и покатил в сетку.

20-я минута. Огнен Короман (слева) обыгрывает Камила Чонтофальски и забивает первый гол. Фото Александр Вильф

— Почему забиваем так много? Перед матчем съели по большой таблетке — в следующем туре попросим доктора уменьшить дозу, некрасиво так расстраивать соперников, — смеялся Огнен после игры. — Тот факт, что побеждаем крупно, меня мало заботит: не важно, как выигрывать — 1:0 или 7:1. Считаю, что на хороших полях можем показывать более сильную игру. Я по крайней мере на пик формы еще не вышел. У нас в этом году сильная команда — поборемся за золотые медали!

Подарив «Динамо» первый гол, Чонтофальски потащил выход один на один с Булыкиным. Но кипера это не спасло: в течение 41 минуты Камил пропустил семь раз (с 20-й по 61-ю — рекорд результативности в РПЛ): от Булыкина, Коромана (оба ушли с дублем) и, конечно, Корчагина. У Эрика хет-трик и самый эффектный гол весны.

— Пока мяч летел от Точилина, боковым зрением увидел, как голкипер покинул ворота — пробил без сомнений, — восхищался Эрик. — После игры меня весь Моздок поздравил! Но дороже всего была похвала от отца: «Молодец! Горжусь тобой!»

Радость Эрика Корчагина. Фото Александр Вильф

В «Динамо» праздновали голы, как в «Феррари», Кержаков хотел поздравить папу

После первых голов игроки «Динамо» бежали к болельщикам, срывали футболки и обнимались. Но под конец все надоело — пришлось придумывать что-то новое. После седьмого гола Булыкин рванул к скамейке и оригинально отпраздновал вместе с Харлачевым.

— За день до игры мы с ним смотрели «Формулу-1»: победу Шумахера в «Феррари» отметили, усевшись на колени и совершая движения, похожие на земные поклоны, — рассказал Булыкин, который после победы над «Зенитом» возглавил гонку бомбардиров. — Тогда Харлачев сказал: если я забью, он повторит эту процедуру. После первого моего гола нас так захлестнули эмоции, что забыли обо всем, но к седьмому мячу отнеслись уже спокойнее и отпраздновали его, как и договаривались.

Единственный гол «Зенита» — на счету 20-летнего Кержакова. Питерцы получили 1:7 в день рождения его папы.

Александр Кержаков. Фото Александр Вильф

— Очень трудно действовать против такой команды, особенно когда тебе дважды забивают по три гола за десять минут, — рассуждал Александр. — Все, что могло, залетело. Были шокированы еще результатом первого тайма. А во втором нас добили. Да, я забил впервые за два месяца, но положительные эмоции, может, испытал только папа, который просил в этой игре обязательно отличиться.

Пока раздевалка «Динамо» сходила с ума, Петржела отбивался от медиа на пресс-конференции. А у раздевалки столкнулся с Виталием Мутко. Президент «Зенита» подбодрил коуча и пожал руки всем игрокам: «Все забыли. Жизнь продолжается. Прессу не читаем, работаем дальше». А на выходе из раздевалки обратился к оператору.

— Виталий Леонтьевич приказал ему уничтожить кассету с записью игры, а нас попросил просто выиграть следующий матч, — рассказал Алексей Игонин bobsoccer. — Что и произошло — мы победили 1:0 «Торпедо», а потом извинились перед петербургскими болельщиками, семь раз отжавшись в центральном круге.

7:1 с «Зенитом» подняли «Динамо» на второе место, но в итоге серебро взял Петржела. Короман собирался бороться за золото, но бело-голубые завалили концовку чемпионата и финишировали только шестыми.

А через четыре года получили мощнейшую ответку на «Петровском» — «Зенит» вколотил 9 мячей в кубковой игре и вывел противостояние с «Динамо» на новый уровень.

Новая битва — уже сегодня. Не пропустите — будет жарко!