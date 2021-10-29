Пресс-конференция после победы «Зенита» — 4:1.

— Сложный матч, — признал после матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак. — В первом тайме много ошибались, позволяли соперникам создавать моменты. Мы контролировали ход игры, могли забить еще, тогда игра была бы немного полегче. Второй тайм начался с пенальти, пропустили необязательный гол, но хорошо провели дальнейший отрезок и сумели довести матч до победы. Поздравляю болельщиков.

— После гола Артем Дзюба что-то крикнул в адрес скамейки. Предположительно, что он должен играть в стартовом составе. Так ли это? Как вы отреагировали?

— То, что он обновил рекорд чемпионата России, — непростое достижение. В раздевалке все поздравили Артема. Что касается фразы, то я не слышал. А кто должен играть в стартовом составе, решает главный тренер.

— Не было ли опасений, что после 7:1 у команды не останется эмоций на «Динамо»?

— Опасения были. Когда выплескивается такая большая часть эмоций, то сложно выдавать их вновь в количестве, необходимом для победы. Но ребята — молодцы, хотя присутствовала самоуверенность при организации нашей игры. Мы победили достаточно уверенно, правильно отреагировали на прошедший матч.

— Какова ситуация с травмированными?

— У Кругового недомогание, поднялась температура, но ПЦР-тест отрицательный. По Малкому — динамика хорошая, он, скорее всего, сможет принять участие в следующем матче. А Кузяев и Дуглас игру пропустят, скорее всего. Скоро вернется в общую группу Оздоев, но ему понадобится время.

— Не было мысли о том, чтобы минимизировать число коротких передач?

— Да нет. Те моменты, в которых мы выходили из-под прессинга, говорят о том, что контроль игры мы поддерживали. Что касается технического брака, то, конечно, это связано с эмоциональным состоянием. Кто-то подустал. Какие-то игроки не совсем вошли в нужный ритм.

— Не опасаетесь, что перед «Ювентусом» будет эмоциональная выхолощенность?

— Нет, это другая история. Мы порадуемся важной победе над конкурентом. Как будем готовиться к «Ювентусу», посмотрим позже. Это разные истории.

— В соцсетях болельщики требуют, чтобы клуб продлил контракт с Ракицким. На ваш взгляд, нужен ли он команде?

— Нам сейчас некогда заниматься контрактами, у нас игры через три дня на четвертый. Что касается контрактов, то это вопросы к руководству. Ближе к зимней паузе будут подниматься вопросы тех, у кого истекают контракты летом.

Сандро Шварц. Фото ФК «Зенит»

Сандро Шварц: «Проигрывать больно»

— Хочу поздравить своего коллегу Сергея Семака с победой, — сказал главный тренер «Динамо». — К сожалению, у нас не получилось хорошо войти в игру, следствием чего стал пропущенный мяч. Мы пытались играть высоко, смело, агрессивно идти в отбор, но нам не хватало точных передач и хладнокровия. А во втором тайме мы взяли нити игры в свои руки, забили ответный гол, играли смело, вступали в прессинг. У нас были хорошие моменты, которыми мы не воспользовались. А «Зенит» воспользовался своими и забил два гола за три минуты, после чего игра была сделана.

— Как оцените игру Ордеца в начале матча?

— Если говорить о первом мяче, то я бы не стал говорить об ошибке Ордеца. Это больше относится ко всей линии обороны. У нас молодая команда, где-то потеряли концентрацию. Мы играли агрессивно, делали много отборов во втором тайме, отрезками контролировали игру и действовали первым номером. Но, к сожалению, не смогли забить с игры. Нам не хватало индивидуального мастерства. Могли перевернуть матч, но этого не получилось.

— Каким был план на игру?

— Считаю, что мы стали смелее, агрессивнее, чем в прошлом году. Подчеркну, что нам противостоял серьезный соперник. После счета 1:1 нужно было идти вперед. Повлияло и то, что мы проводили кубковую встречу в Оренбурге во вторник, проделали там много беговой работы, пробежали 20 километров. А тут тоже была интенсивная игра. По статистике мы нанесли 15 ударов, а «Зенит» — 14. Единственное, что нам нужно, — точнее и хладнокровнее подходить к реализации моментов. Важно верить в свой футбол и идти по своему пути. Об этом я сказал своей команде в раздевалке.

— Вам не кажется, что «Зенит» сложно именно прессинговать?

— Если говорить о высоком прессинге, то мы преуспели в этом компоненте. Мы заставляли «Зенит» играть длинными передачами и не позволяли играть в короткий пас. Мы качественно провели игру, если говорить о прессинге. Повторюсь, что нам противостоял сильный противник. Были отрезки, когда мы играли первым номером. Отмечу не только прессинг. Нам нужно поправлять другие компоненты: после отбора мяча необходимо лучше распоряжаться им, действовать хладнокровнее. Как раз в матчах с топ-соперниками важно искать моменты, чтобы доминировать.

— Вы корректировали игру защитников конкретно под «Зенит»?

— Когда мы идем высоко в прессинг, то и линия обороны поднимается. Но необходимо понимать, что, когда мяч получает Барриос или Вендел в открытой позиции, они часто находят передачами Азмуна. В таком случае линия обороны должна опускаться. Мы играли смело, не опасались столь серьезного соперника. Проигрывать больно. Мы разочарованы результатом, но на нашем пути мы должны проходить через такие матчи и извлекать из них уроки. Когда мы сможем провести работу над ошибками, будем еще сильнее.