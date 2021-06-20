«В Дании все решит то, как будем бежать и бороться. Индивидуально соперники намного сильнее». Большое интервью Юрия Семина

Юрий Палыч, говоря об особенностях этого Евро, выделил аж восемь пунктов.

Юрий Семин работает на Евро-2020 в роли телеэксперта «Матч ТВ» в Санкт-Петербурге. Грех было не узнать о впечатлениях знаменитого тренера от первой недели чемпионата. «Не рановато?» — усомнился было Юрий Палыч. Я пояснил, что речь, разумеется, не о досрочных выводах, а пока о наблюдениях — без категоричных выводов.

На том и сошлись. Разумеется, обсудили и сборную России — на тех же условиях. «Сыграно всего две игры — одна плохая, другая... (задумывается) победная», — подчеркнул Семин. И предпочел не давать преждевременных оценок конкретным игрокам, а говорить о вещах более глобальных.

«Не думаю, что лишний день может помочь сборной. Мне играть с третьего на четвертый нравится даже больше»

— После первого тайма матча Дания — Бельгия многие решили, что нам в Копенгагене вообще ловить нечего. А вам как кажется? - спрашиваю Семина.

— Ловить всегда есть что. Смотря как и чем ты будешь это делать, какие сети у тебя будут. Когда Россия или ранее Советский Союз конкурировал с топ-сборными, для нас главенствующую роль играло физическое состояние. Только если наши игроки больше пробегут, покажут более высокие скорости, выиграют больше единоборств — у нас будут шансы. По этим параметрам соперника можно превзойти, а вот по другим у нас козырей нет. Индивидуально датские футболисты значительно сильнее.

Наверное, основу тренеры выставят такую или почти такую же, какая играла с Финляндией и моментами показывала достаточно неплохой футбол. Обычно тренеры выигрышный состав если и меняют, то минимально. Наконец-то проявил себя Миранчук. Его связка креативных полузащитников с Головиным внесла хорошую струю в игру нашей команды. Мне вообще видится, что они, приезжая из хороших европейских клубов, в сборной должны быть лидерами. Им по 25 лет, самый футбольный возраст.

— То, что нас устраивает ничья, — хорошо или, напротив, может сослужить дурную службу?

— Конечно, это плюс, потому что хотя бы есть второй вариант. Два из трех возможных исходов — наши. Другое дело, как ты это будешь воспринимать. Если станешь играть, только как бы не пропустить, — конечно, ничего не получится. Обязательно пропустишь и проиграешь.

— В таком случае всегда возникает дилемма — грубо говоря, прессинг или «автобус».

— Думаю, наши тренеры разберутся. Они же, в отличие от нас, видят на тренировках состояние игроков, знают все результаты тестов. Можно придумать великолепную тактику, дать суперустановку. Но если они не соответствуют объективным кондициям футболистов — без толку. Игроки должны, во-первых, гореть, во-вторых, быть готовы функционально. Без этого даже самая умная тактика не сработает.

— И какова она, эта подготовка? Может, какие-то нюансы вы подметили, побывав на открытой тренировке сборной на стадионе «Динамо» за четыре дня до матча с Бельгией?

— Просто интересно было посмотреть. На такой тренировке особых нюансов не подметишь, но мне показалось, что наши игроки были легкими, показывали интересные ходы, импровизировали. У меня возникло впечатление, что они неплохо подготовлены.

— Владислав Радимов сказал: «Смотришь матч России и думаешь — скорее бы он закончился. Хочется пожелать, чтобы игры сборной хотелось смотреть». У вас тоже есть претензии по зрелищности?

— Это спорный момент. Мне хотелось бы, чтобы наша сборная побеждала. Вот выиграли у Финляндии — да, со скромным счетом, критики хватало. Но выиграли. И я увидел у людей в Питере хорошее настроение. Победа — это в любом виде спорта номер один.

— День в запасе, который есть у нашей сборной, может ей помочь?

— Не думаю. В данном случае это не играет никакой роли. У обеих команд — нормальный цикл подготовки. Мы играем с четвертого дня на пятый, датчане — с третьего на четвертый. Мне, например, больше нравится играть по датскому графику. И времени для восстановления хватает, и не надо делать выходной день. Один день — восстановительная тренировка, второй — тактика, третий — разминка, на четвертый — играешь. Все просто и понятно.

— У Дании после двух матчей по статистике УЕФА — 45 ударов против семи у соперников, 12 в створ против пяти, но при этом всего один гол и два поражения. Как такое может быть?

— Да, Дания наносит много ударов. Это и результат ее манеры игры — ее атаки направлены не на долгое развитие, а на максимально быстрый переход из обороны в нападение. Но почему мы должны такой агрессии удивляться? Посмотрите на состав датской сборной. Все игроки опытные, все выступают в топ-чемпионатах и лучших клубах Европы.

С Финляндией, конечно, на результат повлияла история с Кристианом Эриксеном. Такая стрессовая ситуация, когда твой товарищ почти умер, многих наверняка выбила из колеи. Как можно было продолжать этот матч? Но думаю, что если бы датчане сами взяли и отказались, то никто бы их играть не заставил.

— В матче с Бельгией датчане были так хороши или бельгийцы в первом тайме забыли выйти на игру?

— Бельгийцы — суперпрофессиональная команда. Очень опытная, сыгравшаяся на всех последних больших турнирах и четко знающая, как себя вести в самых разных игровых обстоятельствах.

Возьмем матч с нами. Они были явными фаворитами, но в первые десять минут сборная России за счет эмоций владела небольшим преимуществом. Что сделали бельгийцы? Они не стеснялись даже выбивать мяч в аут. Они стремились в этой относительно сложной ситуации не усложнять ее для себя дополнительно, не проявлять свою технику, в которой они явно наших превосходят. Игроки сборной Бельгии разряжали ее, просто выбивая мяч, — а потом правильно располагались.

Потихонечку пыл, эмоции наших игроков спали — и бельгийцы перевернули игру. На профессионализме, на правильном отношении к результату. Никто не демонстрировал технику там, где ее не надо показывать. Они играют очень просто при обороне и очень сложно при атаке.

— Но уже на второй минуте матча с Данией защитник Денайер — кстати, не игравший против нас — решил-таки эту самую технику показать и сделал такой дикий «обрез», что одного паса Хойберга на Поульсена хватило для гола.

— И такое в футболе бывает. Матч вообще был хороший. Датчане физически выглядели очень мощно. Но во втором тайме бельгийцы все перевернули в такой сложной ситуации. Для чего хватило выхода на замену двух игроков — де Брейне и Эдена Азара.

«Когда мы последний раз попадали на молодежный ЧМ? И почему тогда удивляемся, что нет выбора игроков?»

— По ходу турнира не связывались с Черчесовым или с кем-то другим из тренерского штаба нашей сборной?

— Вне турниров общаемся, сейчас же не вижу в этом никакого смысла. У них и так голова забита — и игровыми вопросами, и тем, как от журналистов отбиться (смеется). Критика критикой, она обязательно должна быть. Но на таких турнирах особенно нужно, чтобы она была разумная и плодотворная. И чтобы не ограничивалась игроками, которые выходят на поле, и тренерами.

Надо после чемпионата сделать выводы не только о них, а обо всех футбольных структурах страны, всем хозяйстве — как оно работает. Когда мы последний раз выигрывали молодежные и юношеские чемпионаты мира? Когда вообще попадали в финальные турниры?

— Последний раз выходили на молодежное мировое первенство в 1995 году под руководством Михаила Гершковича, проиграли в четвертьфинале Испании. И все — больше никогда.

— А ведь при Борисе Игнатьеве в 1991 году сборная СССР на молодежном чемпионате мира заняла третье место. И в 88-м его команда выигрывала юношеский Евро. Через Игнатьева прошли 34 игрока, которые потом выступали за первую сборную! Тогда и мыслей не было, что какая-нибудь наша юношеская команда может не попасть в финальную стадию.

Сейчас ищем центральных защитников — и найти не можем. А чему удивляться, если у нас такие результаты на молодежном уровне? Поэтому давайте поддерживать тех, кто работает в первой сборной сейчас. Им приходится непросто.

— В этом году лишь второй раз в XXI веке вышли на молодежный Евро. И снова не вышли из группы, на двух турнирах проиграв пять матчей из шести.

— Ну вот. И откуда взяться большому количеству квалифицированных игроков для первой сборной? Вот на это надо обратить внимание, а не идти по верхам. Сейчас все восхищаются Украиной, говорят про нее, — но они же действующие чемпионы мира среди молодежных сборных! Кто-то из нее уже успел попасть в первую команду на Евро?

— Только защитник киевского «Динамо» Попов. Зато из молодежки, выигравшей групповой турнир на ЧМ-2015 с разницей мячей 9:0 — и форварды Яремчук с Бесединым, и защитник Соболь. Причем все там забивали. Только из-за травмы нет хавбека Коваленко, делавшего там же хет-трик в ворота США.

— А нас на этом соревновании уже много лет не было. Ничего случайного не бывает! Если смотреть на всю ситуацию в комплексе, подвижки могут произойти. Если же обращать внимание только на сегодняшних игроков и тренеров — далеко точно не пойдем. То, что Дания недавно на молодежном чемпионате Европы в решающем матче обыграла нас 3:0 — тоже показательный момент.

— За кого болеете на турнире, кроме России?

— Что значит — болею? Спокойно смотрю матчи, какие-то команды нравятся, какие-то — нет. Болеешь больше за друзей, за людей, с которыми тебя что-то связывает. Я, например, работал с Андреем Шевченко еще в его бытность выдающимся футболистом, а сейчас мне нравится то, что он делает как тренер.

Симпатизирую и ему, и капитану сборной Украины Андрею Ярмоленко, которого тоже тренировал в киевском «Динамо». Рад, что он в двух матчах Евро забил два мяча. Был в той команде и совсем юный вратарь Георгий Бущан. Но, конечно, если Украина сыграет с Россией, буду болеть за наших.

— А хотели бы матча Россия — Украина?

— Почему бы и нет? Вообще никогда не делал и не делаю акцент на нефутбольных моментах. Когда я там работал, мне было комфортно, никто меня не обижал. У меня там осталось много друзей. Может, с помощью такого матча отношения и изменились бы к лучшему... Футбол объединяет в сложных ситуациях. Поэтому было бы неплохо, если бы сыграли.

— На что украинцы могут претендовать?

— Сегодня давайте говорить — на выход из группы. А дальше многое будет зависеть в том числе и от соперника.

«Золотой актив»? Ничего страшного. Тренер не должен все время гладить по головке, если нет прогресса!"

— Все помнят высказывание Черчесова в адрес Миранчука и Чалова о «золотом активе». Как вы к нему отнеслись, и считаете ли гол Алексея финнам результатом в том числе и воспитательной работы тренера с игроком?

— Мы еще ничего не выиграли, и в том числе по отдельным футболистам итоги подводить рано. А то, что тренер высказывает игрокам свое мнение, в том числе критическое, — это нормально. Если у них нет прогресса, то говорить на эту тему надо. Пускай это даже резко — зато пойдет на пользу. Он не должен все время гладить каждого игрока по головке! Если футболист играет плохо, тренер что, должен говорить, — хорошо?

— Многим не понравилось, что Черчесов сделал это на телевидении, а не внутри команды.

— То, что на телевидении — момент спорный. Но все равно — ничего страшного. Это нормальный, профессиональный разговор.

— В матче с финнами по сравнению со встречей против бельгийцев Черчесов пошел на резкое омоложение состава, причем те же появления Сафонова вместо Шунина и Дивеева вместо Семенова не были вынужденными. Стартовый состав сборной помолодел на 35 лет.

— Это решение не было искусственным. Тренер убрал тех футболистов, которые в первом матче хуже сыграли. Он делал это не для того, чтобы показать нам — мол, он готов ставить молодых. Так подсказала ему сама жизнь, и раз выиграли — значит, решение он принял правильное. А дальше — посмотрим. Мы часто раздаем много авансов молодым игрокам, но дальнейший рост у них происходит не всегда.

Искусственного ничего в футболе не может быть! Вот мы говорим про Бельгию. Там нет лимита, у нас — есть. Нужен он или нет — опять дискуссия. Отсутствие лимита — это честная конкуренция. Кто лучше — тот и играет.

— Ставить 22-летнего Сафонова, до того не сыгравшего ни одного официального матча за сборную, было риском?

— Да какой риск? Ну, не было у него еще официальных матчей. Одно дело, если бы с условной Бразилией играли. Это ж Финляндия! В этом отличном футбольном возрасте они уже все должны играть без каких-то скидок, выходить, играть смело и быть одними из лучших! У нас один Мухин — действительно молодой.

— Вы планировали вводить 18-летнего на тот момент Мухина в основную обойму «Локомотива», что произошло уже после вас?

— Его трудно было не заметить, просто с тех пор он немножко вырос. Во-первых, делает большой объем работы. Во-вторых, хорош — что сейчас очень важно — в единоборствах в средней линии. Может найти момент и сделать отбор, который приводит к быстрой атаке. Очень цепкий. Как пойдет дальше — жизнь покажет. Наши молодые игроки непредсказуемы в своем росте, что-то прогнозировать сложно.

— На мой взгляд, его переход в ЦСКА из «Локо», от тренера, который дает ему постоянное место в составе в 19 лет, — решение, мягко говоря, спорное.

— Для меня совершенно непонятно, когда игроки танцуют не от футбола, а от других вещей. Я этого перехода не понял.

— Как отнеслись к тому, что Черчесов не взял на Евро Гильерме и Смолова — хорошо знакомых вам игроков?

— Обо всем этом будет своевременно говорить после чемпионата — могли бы они там помочь или нет. Это решение тренерского состава. Одно дело, если бы Черчесов и его помощники не смотрели матчи. Они все видят! Каждый раз они на футболе, и информации у них очень много. У них свои мысли, и они имеют на них полное право, поскольку отвечают за результат.

— Дмитрий Баринов упоминал, что в чемпионском сезоне играл у вас в центре обороны. То есть для вас не стал сюрпризом его перевод из полузащиты на эту позицию?

— В «Локомотиве» Баринов играл на многих позициях. Его плюс в том, что он достаточно разносторонний игрок, может действовать не только в этих двух, но и в других амплуа. Но оценку ему, как и остальным, тоже будем давать после окончания чемпионата Европы. Конечно, на его игре не может не сказываться пропуск большого периода времени из-за серьезной травмы. До Евро он успел сыграть немного матчей.

— Согласны ли с Хабибом Нурмагомедовым, сказавшим, что у этой сборной нет лидера?

— Хабиб понимает в футболе. Посмотрел какие-то моменты его тренировки — он умеет играть! И в какой-то мере с ним можно согласиться. Даже если говорить не об одном, а о двух-трех лидерах, которые должны быть в каждой линии. Тогда команда всегда бывает крепче.

«Розыгрыш мяча от вратаря — спорная вещь»

— Ваши главные футбольные впечатления от Евро-2020?

— Время для тщательного анализа придет позже, когда уже можно будет подводить в том числе и статистические итоги. Каждый чемпионат мира или Европы обозначает направление в развитии футбола. На них собираются все, как на ЧМ, или большинство, как на Евро, лучших игроков мира, и на их фоне проходит смотр главных тенденций игры. Что может быть в будущем? Тут важно не ошибиться в выводах, а для этого — не торопиться с оценками, когда турнир не дошел еще даже до середины.

Тем не менее, во-первых, уже заметно, что мяч находится в игре значительно больше, чем когда-либо. Происходит это за счет бережного отношения к мячу. Намного меньше стало простых потерь. В хороших командах все игроки на всех позициях играют с меньшим количеством брака, чем раньше.

Во-вторых, нет какой-то доминирующей, модной схемы, команды играют по-разному. Достаточно много сборных играют в три центральных защитника, причем некоторые из них относятся к числу возможных победителей турнира (из топ-команд Бельгия и Голландия, — Прим. И.Р.). То есть разрушается стереотип о том, что три центральных — это футбол с акцентом на оборону.

В-третьих, это первый большой турнир на уровне сборных, где команды могут использовать пять замен. И важно понаблюдать, как команды их используют и как это влияет на результат. После чемпионата Европы надо обратить на это внимание и сделать верные выводы.

В-четвертых, выше, чем раньше, во всех командах играют защитники. Мне кажется, от игроков обороны, особенно центральных, теперь требуется несколько иной функционал, чем прежде. Раньше акцент делался на росте, умении выигрывать верховые мячи, но точно не на технике.

— Существовала даже футбольная поговорка: «Техничный защитник — враг команды». Теперь все иначе?

— Да. Центральные защитники начинают атаку — поэтому они должны уметь хорошо играть в пас и действовать под давлением. У них больше всего сейчас находится мяч. Правильно это или нет — вопрос спорный. Но факт, что с них начинаются практически все атакующие действия.

В-пятых, еще один спорный, на мой взгляд, момент — это розыгрыш мяча от вратаря. Если два или три центральных защитника хороши в плане техники, то этот вариант, конечно, имеет право на жизнь. Но когда таких игроков нет, это больше приводит к голам в свои ворота. Тут требуется статистика: сколько мячей при развитии атаки от голкипера команды забили в чужие ворота — и сколько потеряли на своей половине, когда соперник хорошо осуществлял прессинг? Думаю, потери с последующими голами происходят чаще.

В-шестых, общее количество ударов, мне кажется, стало меньше. Зато они стали более качественными. Это еще раз говорит о том, что технику можно совершенствовать до бесконечности.

В-седьмых, сильным командам приходится значительную часть матча играть на одной половине поля, десять на десять. То есть пространства — минимум. В такой игре преимущество имеют те команды и игроки, которые умеют контролировать мяч. Притом что борьба за мяч идет очень жесткая и квалифицированная. Выделяются игроки, которые в таком ограниченном пространстве могут выиграть единоборства, сохранить мяч и что-то создать. Лучший пример — Лукаку. Выделяются итальянцы, у которых нельзя назвать кого-то одного и никто не имеет таких физических данных, но все обладают техникой и пониманием игры, которые позволяют вскрывать эшелонированную оборону.

В-восьмых, что касается физической подготовки, то общий объем беговой работы почти не отличается от того, что есть в нашей лиге. В матче с Бельгией тот же Головин пробежал более 12 километров. Но это не играет столь существенной роли. А вот природные скоростные качества играют громадную роль. Наверное, в развитии детского футбола мы должны обратить на это больше внимания. Ведь у нас не очень много скоростных игроков, даже мало.

В целом футбол на чемпионате Европы, на мой взгляд, очень мощный. Может, игроки соскучились по зрителям, которых они давно не видели в своих национальных чемпионатах. Появились очень хорошие эмоции. Минимум травмированных звезд — почти все лидеры своих сборных приехали на Евро. Футбол высочайшего уровня!

— Почему из первых пяти пенальти, назначенных на турнире, был реализован только один?

— Сочетание большого напряжения у бьющих и улучшившейся подготовки вратарей. Психология, уровень ответственности — все это сказывается на исполнении 11-метровых даже большими мастерами.

— Были ли команды, от которых вы ожидали гораздо большего?

— В первом матче совершенно не понравилась Испания. В ней за последние годы произошли большие изменения, и, на мой взгляд, прежнего уровня команда не достигла.

— По мне, футбол испанцев против шведов был очень похож на то, как они играли против России на ЧМ-2018. Бессмысленное перекатывание мяча без продвижения к чужим воротам.

— Не соглашусь. На мой взгляд, уровень двух этих испанских сборных — совсем разный. Та, что играла с нами, — это была команда победителей, пускай и на излете. Она знала, как добиваться результата. А эта — еще неизвестно, кем станет.

— Как вам работается на Евро как эксперту «Матч ТВ»?

— У меня график не такой напряженный, но, когда вижу, как работают комментаторы и эксперты, которые в эфире постоянно, — понимаю, как это непросто. Надо готовиться, надо хорошо знать всех игроков, быстро реагировать на ход матча и давать точные оценки схеме, тактике... Они молодцы, справляются.

— Многим очень понравилась работа ваших коллег Леонида Слуцкого и Андрея Талалаева, комментировавших матчи. А вам?

— Мне тоже. Приглашать тренеров на роль комментаторов, наверное, правильно. Эти люди знают определенные нюансы изнутри футбола, которые добавляют особых красок в репортаж. А Слуцкий с Талалаевым — вообще прирожденные аналитики. Им есть что сказать. Рахимов хорошо анализирует, Быстров эпатажно высказывается... (смеется)

— А вам было бы интересно, если бы предложили отработать какой-то матч вместе с профессиональным комментатором?

(После паузы) — Интересно! И мне вообще здесь очень интересно работать. Евро в Питере организован прекрасно. На один из матчей я ехал на метро. Отличная атмосфера, все хорошо организовано, проход очень быстрый. Видимо, используется опыт чемпионата мира. Потрясающий стадион. Я же никогда не сидел на его трибунах — всегда был внизу.

— В том числе и когда выиграли 3:0 у «Зенита» в чемпионском сезоне «Локо».

— А наверху — впервые. Какие виды красивые! Студия в мяче построена какая замечательная! Люди все доброжелательные. Чемпионаты мира и Европы — это же не только профессиональный интерес, но прежде всего эмоции. Посмотрите, какие хорошие эмоции сейчас в Санкт-Петербурге. Приехало очень много людей со всей страны, они очень переживают за сборную. Настоящая футбольная атмосфера! Поэтому мне хотелось сюда приехать и вживую все это увидеть.

Когда разводят мосты — сколько вокруг иностранцев! Кажется, что весь мир в Питер приехал. И это еще раз доказывает, что с футболом ничего нельзя сравнить. Никогда в жизни не видел развода мостов, приезжал на игры на пару дней — и было не до того, сыграли — и уехали. А сейчас удалось неделю побыть и посмотреть всю эту красоту. Необыкновенный город. И погода — как по заказу. Общался с иностранцами — все в восхищении!

— В метро-то в маске были? Узнавали вас?

— Это проблема. Не то, что узнавали, а то, что сейчас не хотелось бы находиться в большом скоплении людей. Поэтому на метро езжу редко. Хотя я прививку сделал, как и вся наша семья.