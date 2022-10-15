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15 октября, 20:00

«Нашли его во второй лиге». В 24 Олейников дебютировал в РПЛ и забил победный гол «Краснодару» на 95-й минуте

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Иван Олейников.
Фото ФК «Ахмат»
Долгий путь к высшей лиге воспитанника ЦСКА.

«Ахмат» в матче 13-го тура чемпионата России обыграл в гостях «Краснодар» 3:2, забив в концовке на последних секундах. Победный гол забил фланговый 24-летний полузащитник Иван Олейников, который впервые отличился в РПЛ.

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При счете 2:2 в концовке встречи хавбек оказался перед штрафной первым на подборе — защитник «Краснодара» Сергей Петров неудачно вынес мяч прямо ему на ногу. Олейников обработал мяч и вторым касанием пробил мощным ударом низом в левый угол. У Матвея Сафонова не было шансов дотянуться до мяча.

Олейников поучаствовал во всех трех голах «Ахмата»: заработал пенальти после столкновения с Никитой Кривцовым в штрафной «Краснодара».

И сделал голевую передачу на второй гол «Ахмата» — скинул мяч под удар Артему Тимофееву из-за пределов штрафной. Сафонов ошибся и не смог справиться с несложным ударом.

Для Олейникова это 13-й матч в РПЛ, в нем он забил свой первый гол в премьер-лиге. Ранее он также сделал две голевые передачи и забивал два гола в ворота «Ростова» в Кубке России. Теперь результативные действия удалось и в РПЛ.

Этим летом Олейников перешел в «Ахмат» из «Чайки», в составе которой в ФНЛ-2 показал сумасшедшую статистику — 23 гола и 16 голевых передач в 30 матчах прошлого сезона. Олейников — воспитанник ЦСКА, где играл в молодежной команде вместе с Константином Кучаевым, Федором Чаловым и Наиром Тикнизяном. Все они рано попали в первую команду армейцев, а вот Олейников дебютировав в РПЛ лишь этим летом.

Атакующий хавбек после ухода из ЦСКА три сезона провел в ФНЛ — за «Факел» и «Шинник», а последний год играл во второй лиге. Этим летом на Олейникова обратил внимание «Ахмат», подписав его как свободного агента.

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На игрока обратил внимание экс-тренер «Ахмата» Андрей Талалаев, при котором Иван и заиграл в основном составе грозненцев. Специалист накануне сравнивал его с лидером «Роствоа» Даниилом Уткиным.

«На него (Уткина. — Прим. «СЭ») похож в плане ментальности Ваня Олейников, который сейчас в «Ахмате» очень прогрессирует. Мы нашли его во второй лиге, а следили еще с ЦСКА, когда он играл крайнего защитника. Ваньке немножко не хватает эгоизма и наглости — и в жизни, и на поле», — отмечал Талалаев в интервью «СЭ».

В Краснодаре Олейников показал, что с наглостью у него все в порядке. Он готов брать игру на себя и приносить результат: Иван решился на дальний удар в концовке, который принес «Ахмату» важные три очка.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
15 окт, 16:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:3
Ахмат

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Иван Олейников
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
13
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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