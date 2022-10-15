«Нашли его во второй лиге». В 24 Олейников дебютировал в РПЛ и забил победный гол «Краснодару» на 95-й минуте
«Ахмат» в матче 13-го тура чемпионата России обыграл в гостях «Краснодар» 3:2, забив в концовке на последних секундах. Победный гол забил фланговый 24-летний полузащитник Иван Олейников, который впервые отличился в РПЛ.
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При счете 2:2 в концовке встречи хавбек оказался перед штрафной первым на подборе — защитник «Краснодара» Сергей Петров неудачно вынес мяч прямо ему на ногу. Олейников обработал мяч и вторым касанием пробил мощным ударом низом в левый угол. У Матвея Сафонова не было шансов дотянуться до мяча.
Олейников поучаствовал во всех трех голах «Ахмата»: заработал пенальти после столкновения с Никитой Кривцовым в штрафной «Краснодара».
И сделал голевую передачу на второй гол «Ахмата» — скинул мяч под удар Артему Тимофееву из-за пределов штрафной. Сафонов ошибся и не смог справиться с несложным ударом.
Для Олейникова это 13-й матч в РПЛ, в нем он забил свой первый гол в премьер-лиге. Ранее он также сделал две голевые передачи и забивал два гола в ворота «Ростова» в Кубке России. Теперь результативные действия удалось и в РПЛ.
Этим летом Олейников перешел в «Ахмат» из «Чайки», в составе которой в ФНЛ-2 показал сумасшедшую статистику — 23 гола и 16 голевых передач в 30 матчах прошлого сезона. Олейников — воспитанник ЦСКА, где играл в молодежной команде вместе с Константином Кучаевым, Федором Чаловым и Наиром Тикнизяном. Все они рано попали в первую команду армейцев, а вот Олейников дебютировав в РПЛ лишь этим летом.
Атакующий хавбек после ухода из ЦСКА три сезона провел в ФНЛ — за «Факел» и «Шинник», а последний год играл во второй лиге. Этим летом на Олейникова обратил внимание «Ахмат», подписав его как свободного агента.
На игрока обратил внимание экс-тренер «Ахмата» Андрей Талалаев, при котором Иван и заиграл в основном составе грозненцев. Специалист накануне сравнивал его с лидером «Роствоа» Даниилом Уткиным.
«На него (Уткина. — Прим. «СЭ») похож в плане ментальности Ваня Олейников, который сейчас в «Ахмате» очень прогрессирует. Мы нашли его во второй лиге, а следили еще с ЦСКА, когда он играл крайнего защитника. Ваньке немножко не хватает эгоизма и наглости — и в жизни, и на поле», — отмечал Талалаев в интервью «СЭ».
В Краснодаре Олейников показал, что с наглостью у него все в порядке. Он готов брать игру на себя и приносить результат: Иван решился на дальний удар в концовке, который принес «Ахмату» важные три очка.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
12
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
13
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|0 : 1
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|0 : 0
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 3
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|3 : 2
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|6
|1
|1