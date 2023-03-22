«Дзюба для «Локомотива» может стать бомбой замедленного действия». Быстров — про главные события тура РПЛ

Бывший футболист сборной России на стриме «СЭ» проанализировал главные матчи.

«Лучше сохранить атмосферу в коллективе, чем ставить в состав какого-то осла»

— История, которая недавно разошлась по всем телеграм-каналам: как ты оказался на скамейке запасных «Зенита» в матче с «Динамо»?

— Это была не скамейка запасных, где сидят футболисты. У «Зенита» одна большая скамейка, а дальше идут пристройки для тех, кто не поместился. Я работал в РФС, мы оповестили представителей Кубка России, снимали видео поближе к полю и игрокам, чтобы показать все изнутри. Я присел поближе пообщаться с Анюковым, рядом были сапожник и администраторы команды. Ничего особенного, не понимаю шумиху вокруг всего этого. В первый раз еще пошутил, что ногу свело, потому сел на скамейку. Как еще попасть на скамейку запасных?

— Сапожник — это тот, кто готовит бутсы игрокам «Зенита»?

— Да, который колдует над ними, всякие заговоры делает. Это уже молодые ребята, но мы вместе общаемся, ездим на рыбалку, когда есть свободное время.

— Перейдем к футболу. ЦСКА — «Зенит» — главный матч тура. Что отметил в нем для себя?

— Все как обычно для «Зенита». Правда, обычно, когда «Зенит» расслаблялся в таких матчах,то все же собирался и доминировал на поле. С составом проблем не было — вышли в четыре защитника, Сантоса передвинули в опорную зону вместо Барриоса. Ожидаемо. Для меня было бы неожиданным, если бы Семак сразу же поставил пять защитников охранять одно очко, которое позволило бы увеличить отрыв от преследователя.

По игре было видно, что ЦСКА лучше настроен, что футболисты полностью выполняют тренерскую установку. А у «Зенита» ничего не получалось. Семак в перерыве укрепил центр обороны и дал понять своим игрокам, что они играют на ничью. Но могут ли Малком и Клаудиньо обороняться? Нет. Перед матчем говорили, мол, как Обляков будет обороняться против них? Я отвечал: а с чего вы взяли, что он будет обороняться? Если ЦСКА будет играть первым номером, обороняться придется Малкому.

Бразильцы не любят обороняться, Клаудиньо не умеет этого делать. Мы видели это еще в Лиге чемпионов. ЦСКА сыграл так, как было неудобно «Зениту», а Семак в перерыве неправильно среагировал. ЦСКА хоть и не так много моментов создавал во втором тайме, но счет на табло. «Зенит» после пропущенного гола стал играть намного лучше. Что им мешало играть в свой футбол с первых минут? Психология, естественно. Согласен со словами Мишки Кержакова, который сказал: наверное, кто-то уже решил, что мы чемпионы.Мне кажется, так уже решили все в нашей стране. Если бы «Спартак» и «Ростов» набрали бы все свои очки, то тогда была конкуренция, но это невозможно. Не вижу ни у первых и ни у вторых запаса, которой помог бы пройти чемпионат без регулярных потерь очков.

— Малком за матч совершил 6-7 потерь, пытаясь пойти дриблинг.

— Это можно списать на поле, про это говорит и Семак. Естественно, поле вносит коррективы в игру техничных футболистов. Но отмечу и игроков ЦСКА, которые в момент приема не давали Малкому пространство для разворотов и игры в стеночку, как он любит. У игроков ЦСКА была запредельная самоотдача. Вот почему Заболотный играет в старте, а более техничный и дорогой Карраскаль сидит на скамейке запасных. Потому что Заболотный выполняет установку тренера, бьется, пашет.

— Но Заболотный — форвард. Его главная задача — забивать.

— Представим, что я тренер. Ты техничный и одаренный футболист, но если ты не работаешь на тренировках, то я не могу поставить тебя в состав. Потому что другие пашут. Если я буду тебя выпускать, то в команде будут волнения, это ни к чему хорошему не приведет. Не раз проходили. Как только такая ситуация наступала — все. Единственный выход — всем в баре собраться, набухаться, признать, что все были не правы, «один за всех и все за одного» и вперед. Но не каждый тренер это позволяет.

— Кто сильнее — Кассьерра или Заболотный?

— Кассьерра сочинский или питерский?

— Кассьерра в «Сочи» — это же переоцененная история.

— Нет. Он играл там совершенно по-другому. Был лидером, чувствовал ответственность. А пришел сюда (в «Зенит». — «СЭ»), чудаки какие-то бегают, моменты создают. Может, где-то сбавил требования к себе. Сергеев выздоровеет, и не знаю, кого Богданыч будет ставить.

— Но чуть ли не единственный момент у «Зенита» был как раз у Кассьерры, когда Акинфеев прекрасно спас.

— Акинфеев молодец, оценил эпизод, посмотрел на игрока и понял, куда тот будет бить. Раскладушку себе подложил и мяч отбил, как тигр прилег и забрал. На опыте сыграл. Он на такие моменты умеет собираться. У Заболотного был похожий момент, но «зажевал», ковырнул мяч.

— Опять же, поле.

— Да поле для всех одинаковое!

— Все же у «Зенита» сильнейшая состав в РПЛ, как и скамейка.

— Не согласен. У «Спартака» сейчас скамейка не хуже. В ЦСКА тоже есть кого выпускать по ходу игры. «Зенит» усиливает игру Суторминым и Ерохиным. Сутормин молодец, в каждом матче выходил и старался, но в «Зените» свое отработал. К нему вопросов нет, его ведь взяли из «Оренбурга», им затыкали любую дырку, он играл в Лиге чемпионов. Так же с Ерохиным — он тоже профессионал своего дела, до сих пор выходит и отрабатывает.

— Удивляет, что Ерохин выходит даже раньше, чем Бакаев.

— Думаю, Сутормин и Ерохин поднасытились футболом. В сравнении с 18-летним Козловым, который сидит на скамейке. Мне было бы интересно посмотреть на него хотя бы больше 10 минут. В матче с «Волгой» при счете 2:0 в пользу «Зенита», например.

— Это боязнь тренерского штаба?

— Не знаю. Может, тренер не хочет внести разлад в коллектив, может, считает, что игрок не готов. Может, футболистам нужно сыграть процент матчей, чтобы получить бонус. Мне непонятно, почему не пробуют молодых. «Спартак» не сразу же Литвинова раскрыл, потихоньку к составу подпускал.

— Какой, на твой взгляд, будет трансферная кампания «Зенита» летом? Будет крен на бразильцев?

— Да куда их еще? Есть же лимит на легионеров. Все будет зависеть от того, какой спрос будет на игроков «Зенита» в Европе. Условно, если за Малкома предложат хорошие деньги, его надо отпускать. Если хотят продолжать играть за «Зенит», пусть остаются. Но это про игроков стартового состава. Не знаю, нужно ли держать в команде тех, кто сейчас выходит на замену. Берите молодых, пытайтесь их засветить. «Зенит» спокойно мог взять Пиняева. Но надо понимать, что могли бы испортить карьеру парня, пришлось бы бороться с Клаудиньо, понятно, кто бы играл.

Футболисты «Зенита» после матча с ЦСКА. Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

— Следующий матч у «Зенита» с «Уралом». Это будет разрыв команды из Екатеринбурга?

— Не факт, потому что последние три матча «Зенит» играет ниже своих возможностей. Плюс те, кто выходит со скамейки, не всегда могут усилить игру. К Малкому и Клаудиньо нет вопросов, они сильные легионеры. Но на место Мантуана могут выходить молодые игроки и забивать. Только дайте шанс. Почему Мантуану даете шанс, а другим нет?Да, его брали на сдачу, но у тренера уже бразильский костяк, а тут 18-летний Козлов. Но результат у «Зенита» есть, это главное, что нужно понимать.

— То есть бразильский костяк «Зенита» может начать делать что-то не то?

— Конечно — чуть немного упустил ситуацию и все потерял. Причем костяк может быть и русским. Если костяк поплыл, то ничего хорошего команде не светит. У всех команд-чемпионов был костяк. У «Спартака» был русский костяк — Ребров, Комбаров, Глушаков, потом подтянулись иностранцы, которые были с ними заодно. В ЦСКА было так же, в «Рубине», в «Зените». Не в каждом клубе такой костяк есть, потому не каждый может бороться за чемпионство.

— Появилось ощущение, что интрига в чемпионате может возродиться. У «Зенита» впереди очень тяжелый отрезок: «Урал», «Локомотив», «Ростов» и «Динамо».

— Если «Зенит» будет играть так, как в последних трех матчах, то у них будут большие проблемы. Если будут играть, как они обычно играют, то проблем не будет. Даже если кто-то вылетит. Им повезло, что сейчас будет пауза на сборные, вызывать некого.

— У ЦСКА было три поражения подряд в РПЛ. Казалось, что это яма.

— Мы уже говорили, что в ЦСКА все хорошо, Федотову нужно дать поработать. Видно, чего он хочет. Видно, что тренер пытался работать с Карраскалем, заставить работать. Но если человек не понимает — пожалуйста, бери кожаные штаны, садись на лавочку и обижайся на кого хочешь. Прежде всего пойми, что сам виноват в этой ситуации — сколько тебе давали шансов.

— Ходили разговоры, что у Карраскаля непростые взаимоотношения с Федотовым.

— Повторю — лучше сохранить атмосферу в коллективе, чем какого-то осла ставить в состав. Конечно, есть плюшевые тренеры, которые будут идти на поводу. Но обычно в клубах такие долго не протягивают, через пару туров их отправляют восвояси.

«Это самый неинтересный «Краснодар», который я видел»

— У «Локомотива» и «Краснодара» тоже был огненный матч...

— Просто бомба.

— С «Локомотивом» все понятно. Он усилился, зимой пришли игроки, которые приносят результат. Дзюба, Пиняев, Глушенков — эти ребята усилили команду. Другое дело «Краснодар» — взяли 10 легионеров, одни ушли, других набрали. Но я не вижу, куда идет эта команда. Мы привыкли, что «Краснодар» долго держит мяч, много атакует, доминирует. С «Локомотивом» я этого не увидел. Да, хорошо отыграли первый тайм, но тут вопросы и к «Локомотиву». В первом тайме хозяева хоть и играли не очень, но моменты у них были.

«Краснодар» забил со стандарта, но дальше делали непонятно что. Как будто играли для себя, не команда была на поле — такое у меня сложилось впечатление. Это самый неинтересный «Краснодар», который я видел.

— И правда непонятно, за кого болеть в «Краснодаре».

— Были же футболисты, которые себя проявляли. Где они? Были Кабелла и Перейра, вокруг которых строилась игра команды. Но сейчас вокруг кого строить? Рамирес совершает одни и те же ошибки и все равно выходит в составе. Почему тогда не попробовать русского на этой позиции? Не знаю этого тренера (Владимира Ивича. — «СЭ»), какой у него стиль. Помню, в «Краснодаре» нас наказывали после поражения в Кубке России от «Уфы». В Туле не могли забить, 0:0, хотя мячом владели 70 процентов времени. Я тогда играл фланговым защитником и не уходил с чужой половины поля. Просто не фартило! Вообще я не болею ни за «Зенит», ни за «Спартак», а за «Краснодар». Но в этом сезоне просто не могу. Мне этот «Краснодар» несимпатичен.

— Мое мнение — «Локомотиву» нужно 2-3 хороших трансфера и в следующем сезоне они будут бороться за попадание в тройку. Думаю, Дзюбу оставят, потому что будут дураками, если не предложат ему новый контракт.

— Но Дзюба может стать и бомбой замедленного действия. Сейчас он на эмоциях, находит в себе энергию. Но дай ему контракт, и где гарантии, что опять не начнутся качели? Пиняев и Глушенков — это те игроки, вокруг которых должна строиться команда. Те, кто может тащить «Локомотив», на кого приходят зрители. Я вот смотрю на Пиняева, он напоминает мне молодого Аршавина — берет мяч и тащит. Я приходил на «Петровский» и кайфовал.

— А Володьку Быстрова Пиняев не напоминает?

— Пиняев потехничнее, с мячом умеет работать. Мне щиты за пределами поля ставили, чтобы я останавливался. Это я в детстве мяч по праздникам видел, а он спит с ним, по ходу. Плюс скорость, плюс «низкосракий», как Андрей Сергеевич. Все дано, приятно на него смотреть, таких футболистов мало.

— «Локомотив» второй тайм с «Краснодаром» отыграл на сильных качествах своих игроков — Пиняев на скорости, Дзюба продавил и на голевом чутье забил, Баринов бьет с подбора.

— Баринов все же пока не вышел на свой уровень. Видимо, еще от «Бешикташа» не отошел, ха-ха. Те ошибки, которые игроки «Локомотива» совершали в обороне, были не важны. Плюс Лантратов — это усиление. Вот Конти пока непонятный персонаж, но лучше, чем Баринов и Магкеев на этой позиции. Магкеева вообще обгоняли футболисты, которые не сильно скоростные.

— Небольшой прогноз на «Локомотив» следующего года? Мне видится, что это должно быть круто.

— Я пока не буду заглядывать так далеко, потому что здесь еще надо принимать решения. На кого делать ставку? Вокруг кого выстраивать игру? С Дзюбой в составе — это один футбол, без Дзюбы — другой совершенно. Какой вектор развития выберут — вопрос, который нужно задавать к руководству клуба.

— Ты бы попытался оставить Дзюбу?

— На полгода максимум. А куда еще он пойдет? На год можно, но с условием, что без конфликтов, если остаешься на скамейке запасных. Но я бы на месте тренера искал другого нападающего, более быстрого, который может прессинговать. Дзюба хорош в роли наконечника, но если бы я был тренером, который хотел бы играть в интенсивный футбол с прессингом, Дзюбу пришлось бы сажать на лавку. Решение за Галактионовым. Он же, взяв Дзюбу, сразу ему доверился, сразу поддержал, сразу его в состав поставил. Тот ему отплатил тем же. При нынешней тактике Дзюба «Локомотиву» подходит. Был бы Игнатьев — не забили бы эти четыре гола, и все говорили бы, что вот тренером чудака какого-то назначили. Пока Дзюба держит себя в тонусе, но организм не вечный. Возраст есть возраст.

Георгий Джикия. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Как футболист понимаю Джикию — вышел на матч как мужик»

— «Спартак» достаточно неожиданно проиграл «Оренбургу».

— Что значит неожиданно? С чего вдруг неожиданно? «Спартак» играл в Кубке, «Оренбург» нет. Искусственное поле — «Спартак» не готов на нем играть, «Оренбург» готов. По своему опыту — когда играешь матч посреди недели, следующая игра очень тяжелая. Плюс «Оренбург» дома — одна из лучших команд РПЛ. Незадолго до этого еще и на выезде прибили «Сочи». Против «Спартака» не надо настраиваться, это лидер. Все было за то, чтобы «прибить» их. Неожиданностью для меня это не стало.

— Казалось, что Абаскаль придумал, как по ходу матчей перестраивать состав, чтобы все работало.

— Еще ни один тренер не придумал, как быстро «реанимировать» футболистов после сборных и игр посреди недели.

— Но у «Спартака» же возможна ротация — на каждой позиции есть дублер.

— Еще раз — как только тренеры ни пытались выходить из этой ситуации. Разные тренеры в моей карьере пробовали разные методы, но итог был один — никто никого не разрывал. Если в среду была игра, значит, в субботу не получится налегке доминировать. Не знаю, почему, но это так. Никто не может найти выход из этой ситуации.

— Ты согласен, что это был худший матч «Спартака» при Абаскале?

— Первый тайм — да. То, что футболисты сыграли ниже своих способностей, — да. Но не сказал бы, что этот матч был худшим. Ничем не хуже, чем с «Уралом».

— Зиньковский обрезался и вообще не был похож на себя.

— Вопросов нет, обрезал. Но я бы предъявил к нему претензии, если бы он как собака бешеная не понесся в оборону и не обогнал бы всех защитников. Я лучше тогда защитников всех возьму и утоплю. Он ошибся, но не стал ковырять в носу, обижаться на что-то, а понесся отрабатывать, что должен делать каждый. Вот почему Джикия остановился? Ему нельзя было оставаться на прямых ногах. Помню, мне еще Спаллетти говорил, что защитник всегда должен располагаться вполоборота. В любой ситуации должен быть готов бежать назад. А Джикия стоял на прямых ногах, и в таком положении любое забегание опасно.

— Спартаковские болельщики вообще повесили всех собак на него.

— Да понятно, что тут виноват не только он. Индивидуально на футболистов набрасываться нельзя. Более того, я думаю, что Джикия в этом матче играл уже с травмой. Об этом же никто не думает. А вы посмотрите — он действительно не бежит так, как он обычно это делает. Может, человек вторую игру играет с надрывом задней поверхности бедра. Я знаю, что это такое — после возвращения в «Зенит» уже с четвертого матча я играл с надрывом. Плюс искусственное поле — при переходе с натурального газона ноги не бегут, такое часто бывает. Все эти факторы сыграли роль.

— Надрыв — это же вообще очень неприятная вещь.

— Это когда в мышце волокна разошлись, но она тебе еще позволяет бежать. Я колол себе «Вольтарен» на разминке и перед игрой. В каких-то моментах ускорялся, но где-то чуть-чуть себя берег. Помню, в матче со «Спартаком» с Комбаровым бежал, понял, что его обгоняю и начал прибавлять, чтобы вырваться в один на один. Мышца просто лопнула, я месяц лечился после этого. Я же не буду на это жаловаться?

Со стороны футболиста я понимаю Джикию, он как мужик вышел на матч. Я знаю много случаев, когда люди выходили и с температурой 38. Вы с такой температурой лежите в кровати и пьете чай с малиной, а он по полю бегает с пульсом под двести и легкие выплевывает.

— После матча «Оренбург» — «Спартак» я написал, что Личка — лучший тренер чемпионата России прямо сейчас.

— Я уже давно говорил про него. Я его видел, когда он еще с «Краснодаром-2» играл во второй лиге. Он мне уже тогда понравился. С первой лиги ведет «Оренбург», команда в каждом матче играет зрелищно. Бывают провалы, но он волосы не себе не рвет — от «Зенита» восемь получили, он пошел дальше спокойно. От других трешку получили, в следующей — сами забили четыре. В каких-то моментах он мне Петржелу напоминает.

— Может, его могут рассмотреть на место Ивича в «Краснодар»?

— Я думаю, в «Оренбурге» никто Личку не тронет — он работает и работает. Но если уж звать, надо быть готовым, что тренер может сыграть с «Зенитом» вторым номером. Один забить на контратаке, перекреститься и пойти после матча в спа, заморозиться в криосауне, в солевую комнату, в барокамеру — все это есть на базе «Краснодара». И забыть об этом матче, а следующий сыграть в своем стиле. «Реал» некоторые матчи играет, будто их как тряпку возят. Как в Лиге чемпионов в прошлом году «Реал» победил? И от президента клуба Переса не слышали, что такой футбол его не устраивает. Они Лигу чемпионов взяли. Какие могут быть вопросы к Анчелотти? Половину матчей их волтузили, а они в концовке за счет сумасшедших замен вырывали победы зубами. И никто никогда в жизни не вспомнит, доминировал ли «Реал» на футбольном поле или нет.

Если Личке дадут свободу, он может себя проявить. Почему нет? В «Краснодаре» собраны более классные футболисты. Но что с ними? Я вот смотрю и вижу, что Олусегун играет ниже своих возможностей. Рамирес — ошибки за ошибками, но он в составе.

Курбан Бердыев. ФК «Сочи»

«Футболистов «Сочи» списали еще три года назад»

— Бердыев проиграл первые два матча в «Сочи» с общим счетом 0:7. Мы не привыкли к такому в исполнении его команд.

— Чтобы столько не пропускали, нужно укомплектовать команду. Из нее все соки уже выжали. Все хотят увидеть очередное чудо от Нобоа. Но чудо, что они в прошлые сезоны так боролись. Им нужна перестройка. Только не понимающему в футболе человеку это непонятно. Может быть, руководство и взяло Бердыева для того, чтобы он построил новую команду.

Футболисты, которые сейчас там играют, были списаны еще три года назад. Они не помолодели, наоборот, стали медленнее. А тут еще потери пошли. Бердыев на пресс-конференцию пришел и сказал: «Факел» не подарок, заслужили". Я, кстати, не хочу, чтобы «Факел» вылетал. Сколько народу на них ходит! «Химки» и их 200 человек — другое дело.

— Напоследок поговорим про «Торпедо» и их историю с «Пари НН».

— Заметил, что Талалаев в отличном настроении вышел перед матчем. Я еще говорю: что-то странно, слишком веселый. А он, по ходу, уже знал про то, что Михайлову нельзя играть. Ему из «СЭ» скинул кто-то, а он, видимо, прочитал и думает: какая разница теперь, как сыграют. Мы уже подали протест, ха-ха. Честно, смешно.

Забавно, как прокомментировал ситуацию РФС: «В течение 72 часов может быть подан протест». Вы издеваетесь? У вас КДК создана, чтобы она вершила правосудие. Не для того, чтобы работать, когда кто-то на кого-то пожаловался. Чтобы не было такого: «Ой, опять кто-то пожаловался, давайте соберемся за круглым столом и решим, виноват он тут или нет». Вы собраны, чтобы обнаружить косяк или несправедливость, рассмотреть этот эпизод и вынести вердикт.

Еще вопрос по истории с Михайловым: почему все желтые не находятся в одной системе? Почему электронная система только в РПЛ? Потом оказывается, что по пункту 3328754 клубы должны оповещать РФС, что их игрок в каком-то другом клубе получил желтые карточки. Вы сами себя послушайте!