Малком уходит — просыпается Кассьерра. Дубль колумбийца принес «Зениту» первую победу

А бразильский вингер сине-бело-голубых весь матч просидел в запасе.

Сенсация перед стартом

Главное событие матча произошло еще до его старта — лучший футболист прошлого чемпионата Малком остался в запасе «Зенита», хотя был полностью здоров.

Причины крылись в будущем бразильца. Несколько дней назад стало известно о том, что аравийский «Аль-Хиляль» намерен приобрести лидера сине-бело-голубых, и Сергей Семак перед игрой косвенно это подтвердил. Клуб главный тренер «Зенита» не назвал, но объяснил, что Малкома решили поберечь на время переговоров. Тут даже не надо складывать два и два — и так ясно, где бриллиант петербуржцев может продолжить карьеру.

Удивляет другое: зачем вообще Малком прилетел в Нижний Новгород, если его выход не планировался? Может, если бы «Зенит» уступал по ходу встречи, то бразилец и появился бы на поле, но мы этого уже не узнаем. Все 90 минут Малком просидел на скамейке.

Бакаев и Ерохин

Стартовый состав «Зенита» вообще выглядел необычно — легионеров в нем было меньшинство. В запасе остались и Ду Кейрос, и Густаво Мантуан, зато с первых минут появились Бакаев, Мостовой и Ерохин. При этом структура осталась привычной — 4-3-3 с широкими флангами и Барриосом в роли единственного опорника. И это тоже в какой-то степени удивительно, ведь в матче за Суперкубок Семак тестировал расстановку 4-2-3-1 с Малкомом на позиции «десятки», а Ерохина мы уже привыкли видеть на острие, но Александр начал в середине поля.

У «Пари НН» все выглядело ожидаемо. Волжане третий сезон подряд начинают в схеме с тремя центральными защитниками и на этот раз опустили линию обороны очень низко. Правда, атака без мяча действовала высоко — в этом смысле план Сергея Юрана больше напоминал тот, что в «Нижнем» использовал Михаил Галактионов, а не Александр Кержаков. Севикян и Сулейманов не стеснялись поддавливать оппонентов даже в штрафной, что порой приносило пользу.

Ауты Живоглядова

Безусловно, «Зенит» считался явным фаворитом встречи, но аналогичная ситуация была и год назад, когда действующий чемпион в первом туре приехал в гости к «Химкам» Сергея Юрана и сенсационно потерял очки. Тогда подмосковной команде удалось задушить игру «Зенита», и сейчас все увидели похожий тренерский почерк. В первом тайме «Пари НН» владел мячом около 20% времени и почти не давал гостям протиснуться к своей штрафной. Но кто осудит за это аутсайдера? Куда больше вопросов было к фавориту — например, почему сине-бело-голубые совершенно не били издали.

А началась игра для «Зенита» хорошо: Бакаев, впервые за 11 месяцев вышедший в основе на матч РПЛ, нашел навесом голову Кассьерры, но колумбиец угодил в перекладину. После этого — 45 минут тишины у ворот Нигматуллина. Три тайма подряд «Зенит» обходился без ударов в створ, учитывая целый матч за Суперкубок.

А вот в штрафной Кержакова до перерыва было повеселее: несмотря на крошечный процент владения, «Пари НН» чаще создавал моменты. Во многом волжанам помогало секретное оружие — ауты Живоглядова. Дважды в начале матча и однажды перед перерывом фланговый защитник хозяев опасно вбрасывал мяч из-за боковой, и все три раза недалеко от ворот «Зенита» возникал пожар. В двух случаях Калинский бил из пределов штрафной.

Дубль Кассьерры

В перерыве Семак выпустил вместо Мостового Густаво Мантуана, за здоровье которого болельщики переживали после Суперкубка. И «Зенит» прибавил в остроте. Пошли моменты: например, на 48-й минуте Клаудиньо едва не вошел с мячом в ворота, а чуть позже случился главный эпизод встречи. Александров сперва получил предупреждение за фол на Бакаеве у своей штрафной, но после просмотра повтора Сергей Иванов поменял цвет карточки на красный.

Сокращение состава значительно повлияло на игру «Пари НН». Юран, конечно, выпустил дополнительного защитника Каккоева, но это не помогло: уже на 57-й минуте Кассьерра все-таки открыл счет, причем сделал это после скидки Бакаева.

Отыграться волжанам в подобной ситуации было невероятно тяжело: они и так делали основную ставку на оборону и рассчитывали лишь на редкие стандарты и индивидуальные ошибки противников под прессингом, а тут пришлось играть в меньшинстве. До чужой штрафной во втором тайме «Пари НН» вообще не добирался — единственный удар за тайм нанес Каккоев метров с 25.

А «Зенит» избавил себя от нервной концовки, когда дубль оформил Кассьерра — на этот раз колумбиец замкнул подачу Караваева и уже за один матч забил столько же голов, сколько за весь прошлый чемпионат. Вероятно, именно проснувшийся колумбиец в отсутствие Малкома станет главной ударной силой «Зенита» в новом сезоне. Хотя, конечно, загадывать рано.

0:2 — тяжелый первый тайм, но по счету будничная победа «Зенита».