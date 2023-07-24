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Красно-белый валидол: «Спартак» сыграл красиво, но ненадежно. Рабинер — о победе над «Оренбургом»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Игроки «Спартака» Павел Мелешин и Виктор Мозес у ворот «Оренбурга».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Обозреватель «СЭ» рецензирует дебют команды Абаскаля в новом сезоне.

Два гола для Романцева

Очень хотел бы посмотреть на Олега Романцева в момент первого гола «Спартака» в новом сезоне. Уверен, что самый титулованный тренер в истории красно-белых и икона их стиля аплодировал или по крайней мере улыбался. Потому что это был мяч его «Спартака».

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
23 июл, 17:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
3:2
Оренбург

Та атака в концовке первого тайма началась с короткого паса Александра Максименко. Далее было много передач подряд без единого перехвата и несколько шедевров в финале — «черпачок» Романа Зобнина, пятка Антона Зиньковского, пас через паузу на пустые ворота Квинси Промеса. Ну, и завершение Виктора Мозеса, который не забить после такого просто не имел права.

Не сомневаюсь, что обрадовался Романцев и эстетике третьего, победного гола. Забитого Даниилом Хлусевичем на первой добавленной минуте после «стенки» с Михаилом Игнатовым. Во-первых, истинно спартаковская комбинация, во-вторых, второй раз за матч — пас пяткой при голевой атаке. А это значит — раскованность у чужой штрафной и внутри нее, которую дает команде Гильермо Абаскаль. Там ведь и доставка мяча к Хлусевичу Даниилом Денисовым и Кристофером Мартинсом была что надо.

Если вспомнить первый тайм, таких эффектных атак — только незавершенных — у «Спартака» было много. Тот же Хлусевич имел шанс открыть счет своим голам за красно-белых (после его дубля с трудом можно представить, что прежде он не забивал в их составе никогда) намного раньше — на девятой минуте, после отличной передачи Мозеса. С этого шанса начался отличный по содержанию спартаковский тайм, который куда больше напоминал первую часть прошлого сезона, чем вторую. Атаковалось красно-белым легко и разнообразно, угрозы приходили и из центра, и с обоих флангов. И когда перед самым перерывом, наконец, это увенчалось голом, подумалось, что во второй 45-минутке случится разгром.

Спартаковцы празднуют гол Виктора Мозеса. Озарение Хлусевича. Дубль защитника принес «Спартаку» волевую победу над «Оренбургом»

Но едва эта мысль появилась, я сразу внутри себя осекся. Логика и «Спартак»? Это два слова из разных измерений. Тем более что «Оренбург», тренерское кресло в котором было передано по чешской эстафете от Марцела Лички к Иржи Ярошику, тоже был далеко не безнадежен и пару своих моментов создал. Дмитрий Воробьев, например, попав в штангу, как окажется позже, только прицеливался.

Оренбуржцы явно хотели атаковать — просто «Спартак» до перерыва давал им это делать не так часто. Стилистика гостей при переходе от одного специалиста из Чехии к другому изменений не претерпела — по крайней мере пока. Недаром сам Личка в телеинтервью по итогам матча выразил удовлетворение тем, как играл его бывший клуб. Да и сам Ярошик убитым не выглядел и имел на это полное право.

Даниил Хлусевич сделал дубль в&nbsp;концовке матча и&nbsp;принес &laquo;Спартаку&raquo; победу над &laquo;Оренбургом&raquo;.

Матч-сказка Хлусевича и яркий дебют Бонгонда

В прошлом году воспитанник «Краснодара» Воробьев уже забивал «Спартаку» в домашнем матче, который «Оренбург» выиграл — 2:0. Не прошло и пяти минут с начала второго тайма вчерашней игры, как он красивым соло вернул красно-белых с небес на землю. Получил мяч от Лукаса Веры, непринужденным движением отправил в «буфет» Алексиса Дуарте и столь же легко подсек мяч над Александром Максименко.

А ведь много красивых голов в этом туре, правда? Как командных, так и индивидуальных. Есть, конечно, вопрос, забиты ли они только благодаря мастерству атакующих или из-за ужасной игры обороняющихся. Но главное, что с десяток мячей получились зрелищными, а докапываться до глубинных причин — это уже другой разговор.

Пока же нельзя не отметить, что и ответный гол «Оренбурга», и второй, которым Габриэль Флорентин четким ударом от штанги в дальний угол вывел гостей вперед, случились сразу после... спартаковских угловых. Красно-белые же со стандартов забили ноль. То есть, подавая корнеры, команда Абаскаля получила 0:2!

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Оренбург&raquo;. «Спартак» победил «Оренбург» со счетом 3:2 благодаря дублю Хлусевича. Онлайн-трансляция матча

Переход из атаки в оборону, в частности во время стандартов, — важнейшая фаза игры в современном футболе. Она и в прошлом сезоне у «Спартака» хромала на обе ноги, и никакого прогресса, как мы видим, нет. «Коммуникация и концентрация, — этими двумя словами Абаскаль после матча объяснил свое видение проблемы. — Конечно, это недопустимо».

Во-первых, вина в пропущенных голах — командная. Она — в расположении футболистов при стандарте и их готовности реагировать на начало контратаки. И только потом — работа на своей половине поля, где в первом случае издевательски легко был обыгран Воробьевым Дуарте. Во втором случае и завозился с мячом в чужой штрафной Хлусевич, и пассивно сыграл уже в своей штрафной Мозес. Доработать по Флорентину он вроде как и доработал, но под его замах не бросился. Начни аргентинец убирать мяч под себя — может, и потерял бы драгоценные секунды, и не успел бы нанести удар, после которого счет стал 1:2, и многие подумали: «Ну вот, весна-2023 вернулась».

Нет, не вернулась. И в том есть уже заслуга новичка — конголезца Тео Бонгонда из «Кадиса». Выйдя на замену, он и начал-то здорово — чуть ли не при первом же касании мяча убрал у правой бровки двоих соперников. Может, очень быстро и забил бы — но парой минут позже они с Павлом Мелешиным пошли на один пас, и россиянин африканца опередил.

А затем аккуратный перевод Бонгонда на Хлусевича привел к 2:2. Понятно, что главная заслуга в голе — спартаковского латераля, который нанес красивый удар, еще и чуть-чуть подправленный Матиасом Пересом. Но и смена направления атаки от Бонгонда Хлусевичу помогла — перед ним не было плотности из соперников, что помогло спартаковцу беспрепятственно закрутить в дальний угол.

Шла 75-я минута — и обе команды играли так разудало, что возникло ощущение — это еще не все, идет битва на три исхода. Оно не подвело.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Оренбург&raquo;&nbsp;&mdash; 3:2. Квинси Промес и&nbsp;Даниил Хлусевич празднуют гол. «Спартак» в огне, ЦСКА посыпался, «Локо» чудом избежал провала. Кто остановит «Зенит» без Малкома?

Джикия схватился за голову от победного гола Хлусевича

Два друга, Георгий Джикия и Александр Соболев, пропускавшие игру из-за дисквалификации, сидели в ложе прессы — вместе с новичком из ЦСКА Хесусом Мединой (у него микротравма) и спартаковским классиком Леонидом Трахтенбергом. Владей Леонид Федорович испанским — не сомневаюсь, что курс молодого спартаковца парагваец прошел бы за 90 минут экстерном, и после игры его можно было бы уже спрашивать о братьях Старостиных, Никите Симоняне и золотом «Спартаке» Романцева 90-х. Но это, уверен, еще впереди.

А пока Джикия, глядя на пас пяткой Игнатова и победный гол Хлусевича, аж схватился за голову! Потому что от Даниила такого ожидать точно было сложно. Но Вера, игрок атакующий, недоработал, при «стенке» бросив Хлусевича — и никто не помешал тому точно пробить. А затем капитан в капюшоне обнял соседа по ложе прессы — Медину. Может, скоро такие же объятия у них будут уже на поле, после голов Хесуса.

Другой дебютант, Бонгонда, имел шанс стать автором двух голевых передач — уже при 3:2 после его паса со своей половины поля Промес убежал один на один, но, видимо, ноги у голландца в концовке уже были такими тяжелыми, что исполнить он не смог.

Когда-то Константин Бесков не принимал поздравления с победой от старых спартаковцев, когда был недоволен игрой. Абаскаль, назвавший сына Николаем, как выяснилось, в честь основателя «Спартака», старшего из братьев Старостиных, той бесковской традиции, конечно, не знает. Но, словно прочувствовав ее, сообщил: «Не могу сказать, что рад победе». Хотя первый тайм справедливо расценил как очень хороший.

И правда — после такой первой половины «Спартак» устроил валидольную вторую, играя весьма разгильдяйски в фазе перехода от атаки к обороне. Собственно, в начале сезона это характерно почти для всех фаворитов — тот же «Локомотив» ведь действовал с «Рубином» так же, а о «Динамо» против «Краснодара» просто молчу.

Но неправильно говорить в этом контексте только о «Спартаке», потому что «Оренбург» еще в прошлом сезоне показал, как умеет быстро атаковать. Ярошик сказал, что хотел бы сохранить такую же игру на своем поле, а вот на выезде надо бы действовать убедительнее. Не знаю, можно ли говорить, что на «Открытии» его команда наиграла на ничью (по первому тайму — нет, по второму — да), но в целом один из самых зрелищных клубов РПЛ прошлого сезона сохранил свое лицо. И это приятно.

Гильермо Абаскаль. «Мы не должны ждать до последнего, чтобы вырывать победу». Что говорили Абаскаль и Ярошик после матча «Спартак» — «Оренбург»

«Спартаку» же приятны победный счет, факт волевой победы, два комбинационных гола-красавца с пасами пяткой, два первых мяча Хлусевича за красно-белых, удачный дебют Бонгонда, отличная игра крайних защитников, уверенные действия Руслана Литвинова в центре обороны... В общем, хорошего больше, чем плохого. Особенно на фоне земляков из ЦСКА и «Динамо».

Если искать добрые приметы для «Спартака» в этой победе, то можно вспомнить присутствие и первый удар чемпиона России в составе красно-белых Сальваторе Боккетти, которому ни нынешняя международная ситуация, ни работа в «Вероне» не помешали прилететь в Москву и открыть сезон его бывшей команды; и те же самые 3:2 на том же самом стадионе с тем же самым «Оренбургом» в чемпионском сезоне. И тогда победный мяч красно-белые (правда, в лице Промеса, а не Хлусевича) забили в компенсированное время. Но то была одна из многих побед «на зубах» команды Массимо Карреры, ставшая одним из важных весенних шагов к единственному за 20 лет титулу.

Впрочем, чтобы даже заикнуться о чем-либо подобном в этом сезоне, надо срочно учиться иначе играть в обороне.

И особенно при возвращении с собственных угловых.

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ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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