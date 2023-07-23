Озарение Хлусевича. Дубль защитника принес «Спартаку» волевую победу над «Оренбургом»

«Спартак» стартовал в РПЛ с валидольного выигрыша у «Оренбурга» — 3:2.

«Спартак» был вынужден начинать без капитана Джикии и бомбардира Соболева. Оба пропускали игру из-за тянущихся с прошлого сезона дисквалификаций и расположились в ложе прессы. Рядом с ними — новичок Медина, которого под свою опеку взял Леонид Трахтенберг. Начало сезона — громадный шанс для попавшего в старт молодого Мелешина, ведь у Соболева не кончилась еще и кубковая дисквалификация. Важный матч с точки зрения конкуренции и для Зиньковского, на чью позицию пришел Бонгонда.

«Оренбург», одно из главных открытий прошлого сезона, вступал в сезон с новым тренером. Личка пошел на повышение в «Динамо», но чешский вектор в клубе сохранили, пригласив Ярошика. 20 лет назад он ярко появился в нашем чемпионате, став самым дорогим футболистом, и тогда ЦСКА с Ярошиком выиграл свой первый российский титул. Сейчас, понятно, такие задачи перед ним не ставятся, но ожидать выступления не хуже прошлогоднего — вполне оправданно: все-таки «Оренбург» сохранил всех своих южноамериканских легионеров. Хотя, казалось, после прошлого сезона спрос на них должен быть высоким.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В первом тайме «Спартак» не показал каких-то запредельных скоростей, были вопросы к конкретным решениям отдельных игроков. Но красно-белые постоянно нагнетали, отдавая себе отчет — оборону «Оренбурга» нужно было именно что расшатывать и взламывать. И моментов команда Абаскаля создала немало. Хлусевич охотно подключался и два раза был близок к первому голу за «Спартак»; Зиньковский пару раз проверил ближний угол; хороший шанс упустил Мозес; Мелешин бросался в отчаянный прессинг и даже успешно сыграл в отборе против голкипера — но и тут мяч прокатился рядом со штангой.

Моментов «Спартак» создал предостаточно, вот только забить никак не мог. К концу тайма замаячил ярлык из прошлого сезона — «чемпионы по xG». И тут красно-белые повели: во время очередной затяжной атаки Зиньковский скинул пяткой на Промеса, который нашел в переполненной штрафной одинокого Мозеса, и тому оставалось попасть в пустые ворота. Раскатали.

Гол в раздевалку пошел на пользу исключительно «Оренбургу», и гости в самом начале второго тайма сравняли. Очень простая атака через центр, Воробьев легко обыграл Дуарте и изящно подсек мяч над Максименко.

Абаскаль сразу же бросил в игру Бонгонду, «Спартак» пошел возвращать лидерство и пропустил... с собственного углового. Это Флорентин прошел полполя и при пассивном сопровождении Мозеса идеально попал в дальний угол.

После этого «Оренбург» погрузился в свою стихию и начал раз за разом ловить соперника на контратаках; на лавке красно-белых заметно занервничали. Спасителем «Спартака» совершенно неожиданно оказался Хлусевич, не забивавший с 2021 года. Сначала его удар с линии штрафной в гол превратил рикошет от ноги защитника, а затем «Спартак» выдал комбинацию не хуже, чем при первом голе, — Хлусевич и Игнатов разыграли классическую «стенку» с возвратом пяткой. Хороший момент, чтобы открыть свой счет голам за «Спартак».

Веселый и результативный матч «Спартака» на старте сезона. Оставили ли красно-белые весенний кризис позади? По это игре сложно сказать, ведь уверенной и убедительной эту победу не назовешь. Заметно было только то, что команда вышла на игру со свежей головой, а не прибитой предыдущими неудачными результатами, как это было в концовке предыдущего чемпионата. А еще «Спартак» стал единственной московской командой, которой в первом туре удалось одержать победу.