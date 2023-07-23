Озарение Хлусевича. Дубль защитника принес «Спартаку» волевую победу над «Оренбургом»
«Спартак» был вынужден начинать без капитана Джикии и бомбардира Соболева. Оба пропускали игру из-за тянущихся с прошлого сезона дисквалификаций и расположились в ложе прессы. Рядом с ними — новичок Медина, которого под свою опеку взял Леонид Трахтенберг. Начало сезона — громадный шанс для попавшего в старт молодого Мелешина, ведь у Соболева не кончилась еще и кубковая дисквалификация. Важный матч с точки зрения конкуренции и для Зиньковского, на чью позицию пришел Бонгонда.
«Оренбург», одно из главных открытий прошлого сезона, вступал в сезон с новым тренером. Личка пошел на повышение в «Динамо», но чешский вектор в клубе сохранили, пригласив Ярошика. 20 лет назад он ярко появился в нашем чемпионате, став самым дорогим футболистом, и тогда ЦСКА с Ярошиком выиграл свой первый российский титул. Сейчас, понятно, такие задачи перед ним не ставятся, но ожидать выступления не хуже прошлогоднего — вполне оправданно: все-таки «Оренбург» сохранил всех своих южноамериканских легионеров. Хотя, казалось, после прошлого сезона спрос на них должен быть высоким.
В первом тайме «Спартак» не показал каких-то запредельных скоростей, были вопросы к конкретным решениям отдельных игроков. Но красно-белые постоянно нагнетали, отдавая себе отчет — оборону «Оренбурга» нужно было именно что расшатывать и взламывать. И моментов команда Абаскаля создала немало. Хлусевич охотно подключался и два раза был близок к первому голу за «Спартак»; Зиньковский пару раз проверил ближний угол; хороший шанс упустил Мозес; Мелешин бросался в отчаянный прессинг и даже успешно сыграл в отборе против голкипера — но и тут мяч прокатился рядом со штангой.
Моментов «Спартак» создал предостаточно, вот только забить никак не мог. К концу тайма замаячил ярлык из прошлого сезона — «чемпионы по xG». И тут красно-белые повели: во время очередной затяжной атаки Зиньковский скинул пяткой на Промеса, который нашел в переполненной штрафной одинокого Мозеса, и тому оставалось попасть в пустые ворота. Раскатали.
Гол в раздевалку пошел на пользу исключительно «Оренбургу», и гости в самом начале второго тайма сравняли. Очень простая атака через центр, Воробьев легко обыграл Дуарте и изящно подсек мяч над Максименко.
Абаскаль сразу же бросил в игру Бонгонду, «Спартак» пошел возвращать лидерство и пропустил... с собственного углового. Это Флорентин прошел полполя и при пассивном сопровождении Мозеса идеально попал в дальний угол.
После этого «Оренбург» погрузился в свою стихию и начал раз за разом ловить соперника на контратаках; на лавке красно-белых заметно занервничали. Спасителем «Спартака» совершенно неожиданно оказался Хлусевич, не забивавший с 2021 года. Сначала его удар с линии штрафной в гол превратил рикошет от ноги защитника, а затем «Спартак» выдал комбинацию не хуже, чем при первом голе, — Хлусевич и Игнатов разыграли классическую «стенку» с возвратом пяткой. Хороший момент, чтобы открыть свой счет голам за «Спартак».
Веселый и результативный матч «Спартака» на старте сезона. Оставили ли красно-белые весенний кризис позади? По это игре сложно сказать, ведь уверенной и убедительной эту победу не назовешь. Заметно было только то, что команда вышла на игру со свежей головой, а не прибитой предыдущими неудачными результатами, как это было в концовке предыдущего чемпионата. А еще «Спартак» стал единственной московской командой, которой в первом туре удалось одержать победу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
4
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|2 : 2
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 2
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|3 : 2
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Кейта Бальде
Спартак
|1
|0
|1