Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:50

У ЦСКА второй провал на старте сезона. Проиграли «Уралу» из-за ошибки Акинфеева и привезенного пенальти

ЦСКА на выезде проиграл «Уралу» в матче 1-го тура РПЛ
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Полузащитник «Урала» Тимур Аюпов забивает в ворота ЦСКА.
Фото ФК «Урал»
Армейцам срочно нужно усиление.
Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 13:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
2:1
ЦСКА

ЦСКА отправлялся в Екатеринбург в статусе серебряного призера прошлого чемпионата и считался очевидным фаворитом матча с «Уралом». Хотя для команды Владимира Федотова все было не так однозначно — ушел Медина, а настоящих подписаний этим летом армейцы еще не осуществили. Плюс какое-то время нужно обходиться без получившего травму Дивеева. Так что тренеру вновь пришлось выпускать в атаку с Чаловым и Заболотным номинального полузащитника Мухина. С другой стороны, неделю назад ЦСКА вошел в сезон матчем за Суперкубок с «Зенитом», так что команда постепенно должна набирать тонус.

Получи бесплатную ставку в ФОНБЕТ — зарегистрируйся с промокодом EXPRESS и забери фрибет 2000 рублей

«Урал» за лето подписал шестерых новичков, но пока сложно сказать, стала ли команда сильнее по сравнению с прошлым сезоном — параллельно клуб отпустил ряд игроков. Но екатеринбуржцы сохранили свою стандартную схему 4-3-3, и по ходу матча чувствовалось, что структура игры — главное, что есть у команды Гончаренко.

Полузащитник «Урала» Тимур Аюпов празднует забитый мяч.
Фото ФК «Урал»

В первые 20 минут преимуществом, пусть и не подавляющим, владели гости. Правда, игра у обеих команд получалась весьма примитивной — мяч регулярно зависал в воздухе, и какая-то конкретика вырисовывалась только после выигранной верховой борьбы и подборов. Армейцы в основном атаковали левым флангом, где бороздил бровку и подавал в штрафную Гайич. Но первый по-настоящему опасный момент пришел с противоположной стороны — Мойзес прострелил, а удар Чалова потащил Помазун.

Ответ «Урала» получился более солидным. Сначала Акинфеев не добрался до мяча на угловом, а через секунду Аюпов, про которого все забыли на дальней штанге, открыл счет. Для армейцев такой поворот стал полнейшим шоком. Команда Федотова упустила игру и сразу чуть не пропустила второй: тот же Аюпов после прострела Юшина пробил выше перекладины. А под конец тайма «Урал» запорол еще один крутой момент — Помазун в стиле Акинфеева запустил мяч на чужую половину поля, Каштанов выиграл воздух, а Юшин пробил чуть левее штанги.

Во втором тайме «Урал» добился своего и увеличил отрыв. После подсказки ВАР судья назначил пенальти за игру Мухина рукой в штрафной — Мишкич с точки переиграл Акинфеева.

Максим Мухин сыграл рукой в&nbsp;своей штрафной. «Урал» — ЦСКА: впервые в чемпионате ошибку судьи помогли исправить видеоассистенты

Менее чем через 10 минут ЦСКА сократил отставание — Заболотный подкараулил мяч на линии вратарской и расстрелял ворота Помазуна. Казалось, что сейчас ЦСКА включит полные обороты и оккупирует чужую половину поля. Но на деле большинство атак армейцев скатывались к бесконечным подачам в штрафную, с которыми Помазун и защитники «Урала» без особого труда справлялись.

Даже шести добавленных минут не хватило ЦСКА, чтобы отыграться. «Урал» одерживает во многом сенсационную победу в первом туре, ну а красно-синие начинают сезон с двух поражений подряд. Выводы делать рано, но тревожный звонок руководству армейцев прозвучал — нужно усиление.

Получи бесплатную ставку в ФОНБЕТ — зарегистрируйся с промокодом EXPRESS и забери фрибет 2000 рублей

Следующий матч ЦСКА проведет 26 июля в FONBET Кубке России против «Оренбурга». Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что армейцы искупят вину за поражение от «Урала» и добьются победы. Взять ее можно с коэффициентом 1.75, что примерно 57% вероятности исхода. Ничья предложена за 4.10 (23%), успех оренбуржцев — за 4.30 (20%).

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
РПЛ
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
10
38
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Месси забил победный гол в дебютном матче за «Интер Майами»
В ВАДА заявили, что отбывший наказание хоккеист Кузнецов имеет право вернуться в сборную
Пилоты ВС РФ уничтожили пункт размещения ВСУ на купянском направлении
WP раскрыла причины приглашения главы ЦРУ в президентский кабинет США
Украинский журналист назвал причину увольнения посла Украины в Британии
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
Газзаев считает, что ЦСКА заслуженно проиграл «Уралу»: «Команда должна усиливаться»
«Пари НН» — «Зенит»: ВАР Кукуян помог удалить нижегородца Александрова. Правы ли судьи?
Президент «Урала» о победе над ЦСКА: «Мы очень серьезно настраивались на начало сезона»
Защитник ЦСКА Роша заявил, что на данный момент команде не хватает обоймы
«Пари НН» — «Зенит»: Кассьерра открыл счет в матче
«Зенит» в большинстве забил «Пари НН» — 1:0. Онлайн-трансляция
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Родной клуб за рубль не продают!» Трошечкин — о Фернандесе, уходе из «Ахмата» и Юране
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
3
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
12
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
13
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
14
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
15
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
16
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
Жуан Батчи

Жуан Батчи

Краснодар

 1
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 1
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 1
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 1
Александр Юшин

Александр Юшин

Урал

 1
И К Ж
Адольфо Гайч

Адольфо Гайч

ЦСКА

 1 0 1
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 1 0 1
Денис Кулаков

Денис Кулаков

Урал

 1 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости