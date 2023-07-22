У ЦСКА второй провал на старте сезона. Проиграли «Уралу» из-за ошибки Акинфеева и привезенного пенальти

Армейцам срочно нужно усиление.

ЦСКА отправлялся в Екатеринбург в статусе серебряного призера прошлого чемпионата и считался очевидным фаворитом матча с «Уралом». Хотя для команды Владимира Федотова все было не так однозначно — ушел Медина, а настоящих подписаний этим летом армейцы еще не осуществили. Плюс какое-то время нужно обходиться без получившего травму Дивеева. Так что тренеру вновь пришлось выпускать в атаку с Чаловым и Заболотным номинального полузащитника Мухина. С другой стороны, неделю назад ЦСКА вошел в сезон матчем за Суперкубок с «Зенитом», так что команда постепенно должна набирать тонус.

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«Урал» за лето подписал шестерых новичков, но пока сложно сказать, стала ли команда сильнее по сравнению с прошлым сезоном — параллельно клуб отпустил ряд игроков. Но екатеринбуржцы сохранили свою стандартную схему 4-3-3, и по ходу матча чувствовалось, что структура игры — главное, что есть у команды Гончаренко.

Полузащитник «Урала» Тимур Аюпов празднует забитый мяч. Фото ФК «Урал»

В первые 20 минут преимуществом, пусть и не подавляющим, владели гости. Правда, игра у обеих команд получалась весьма примитивной — мяч регулярно зависал в воздухе, и какая-то конкретика вырисовывалась только после выигранной верховой борьбы и подборов. Армейцы в основном атаковали левым флангом, где бороздил бровку и подавал в штрафную Гайич. Но первый по-настоящему опасный момент пришел с противоположной стороны — Мойзес прострелил, а удар Чалова потащил Помазун.

Ответ «Урала» получился более солидным. Сначала Акинфеев не добрался до мяча на угловом, а через секунду Аюпов, про которого все забыли на дальней штанге, открыл счет. Для армейцев такой поворот стал полнейшим шоком. Команда Федотова упустила игру и сразу чуть не пропустила второй: тот же Аюпов после прострела Юшина пробил выше перекладины. А под конец тайма «Урал» запорол еще один крутой момент — Помазун в стиле Акинфеева запустил мяч на чужую половину поля, Каштанов выиграл воздух, а Юшин пробил чуть левее штанги.

Во втором тайме «Урал» добился своего и увеличил отрыв. После подсказки ВАР судья назначил пенальти за игру Мухина рукой в штрафной — Мишкич с точки переиграл Акинфеева.

Менее чем через 10 минут ЦСКА сократил отставание — Заболотный подкараулил мяч на линии вратарской и расстрелял ворота Помазуна. Казалось, что сейчас ЦСКА включит полные обороты и оккупирует чужую половину поля. Но на деле большинство атак армейцев скатывались к бесконечным подачам в штрафную, с которыми Помазун и защитники «Урала» без особого труда справлялись.

Даже шести добавленных минут не хватило ЦСКА, чтобы отыграться. «Урал» одерживает во многом сенсационную победу в первом туре, ну а красно-синие начинают сезон с двух поражений подряд. Выводы делать рано, но тревожный звонок руководству армейцев прозвучал — нужно усиление.

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Следующий матч ЦСКА проведет 26 июля в FONBET Кубке России против «Оренбурга». Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что армейцы искупят вину за поражение от «Урала» и добьются победы. Взять ее можно с коэффициентом 1.75, что примерно 57% вероятности исхода. Ничья предложена за 4.10 (23%), успех оренбуржцев — за 4.30 (20%).