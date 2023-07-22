У ЦСКА второй провал на старте сезона. Проиграли «Уралу» из-за ошибки Акинфеева и привезенного пенальти
ЦСКА отправлялся в Екатеринбург в статусе серебряного призера прошлого чемпионата и считался очевидным фаворитом матча с «Уралом». Хотя для команды Владимира Федотова все было не так однозначно — ушел Медина, а настоящих подписаний этим летом армейцы еще не осуществили. Плюс какое-то время нужно обходиться без получившего травму Дивеева. Так что тренеру вновь пришлось выпускать в атаку с Чаловым и Заболотным номинального полузащитника Мухина. С другой стороны, неделю назад ЦСКА вошел в сезон матчем за Суперкубок с «Зенитом», так что команда постепенно должна набирать тонус.
Получи бесплатную ставку в ФОНБЕТ — зарегистрируйся с промокодом EXPRESS и забери фрибет 2000 рублей
«Урал» за лето подписал шестерых новичков, но пока сложно сказать, стала ли команда сильнее по сравнению с прошлым сезоном — параллельно клуб отпустил ряд игроков. Но екатеринбуржцы сохранили свою стандартную схему 4-3-3, и по ходу матча чувствовалось, что структура игры — главное, что есть у команды Гончаренко.
В первые 20 минут преимуществом, пусть и не подавляющим, владели гости. Правда, игра у обеих команд получалась весьма примитивной — мяч регулярно зависал в воздухе, и какая-то конкретика вырисовывалась только после выигранной верховой борьбы и подборов. Армейцы в основном атаковали левым флангом, где бороздил бровку и подавал в штрафную Гайич. Но первый по-настоящему опасный момент пришел с противоположной стороны — Мойзес прострелил, а удар Чалова потащил Помазун.
Ответ «Урала» получился более солидным. Сначала Акинфеев не добрался до мяча на угловом, а через секунду Аюпов, про которого все забыли на дальней штанге, открыл счет. Для армейцев такой поворот стал полнейшим шоком. Команда Федотова упустила игру и сразу чуть не пропустила второй: тот же Аюпов после прострела Юшина пробил выше перекладины. А под конец тайма «Урал» запорол еще один крутой момент — Помазун в стиле Акинфеева запустил мяч на чужую половину поля, Каштанов выиграл воздух, а Юшин пробил чуть левее штанги.
Во втором тайме «Урал» добился своего и увеличил отрыв. После подсказки ВАР судья назначил пенальти за игру Мухина рукой в штрафной — Мишкич с точки переиграл Акинфеева.
Менее чем через 10 минут ЦСКА сократил отставание — Заболотный подкараулил мяч на линии вратарской и расстрелял ворота Помазуна. Казалось, что сейчас ЦСКА включит полные обороты и оккупирует чужую половину поля. Но на деле большинство атак армейцев скатывались к бесконечным подачам в штрафную, с которыми Помазун и защитники «Урала» без особого труда справлялись.
Даже шести добавленных минут не хватило ЦСКА, чтобы отыграться. «Урал» одерживает во многом сенсационную победу в первом туре, ну а красно-синие начинают сезон с двух поражений подряд. Выводы делать рано, но тревожный звонок руководству армейцев прозвучал — нужно усиление.
Получи бесплатную ставку в ФОНБЕТ — зарегистрируйся с промокодом EXPRESS и забери фрибет 2000 рублей
Следующий матч ЦСКА проведет 26 июля в FONBET Кубке России против «Оренбурга». Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что армейцы искупят вину за поражение от «Урала» и добьются победы. Взять ее можно с коэффициентом 1.75, что примерно 57% вероятности исхода. Ничья предложена за 4.10 (23%), успех оренбуржцев — за 4.30 (20%).
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|
|
Жуан Батчи
Краснодар
|1
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|1
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|1
|
|
Александр Юшин
Урал
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Адольфо Гайч
ЦСКА
|1
|0
|1
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
|
|
Денис Кулаков
Урал
|1
|0
|1