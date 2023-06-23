Русский вундеркинд «Ростова» номинирован на GoldenBoy. Почему на Мелехина обратили внимание в Европе

«СЭ» рассказывает об одном из главных талантов команды Карпина.

Итальянское издание Tuttosport, которое проводит ежегодную премию GoldenBoy, выкатило список из 100 номинантов на приз лучшему молодому футболисту сезона. Среди уже известных на всю Европу Мусиалы, Беллингема и Гави оказались фамилии и двух представителей РПЛ. Первый — Арсен Захарян, о котором уже многое сказано и написано. А вот второй, Виктор Мелехин, в новостных сводках и заголовках мелькает куда реже. При этом в предварительном списке лучших 19-летний защитник «Ростова» занял 63-е место (опережая, например, Мукоко из «Боруссии» Д), в то время как Захарян — лишь 88-е.

Агент Мелехина Антон Железняков в интервью Metaratings заявил, что не удивлен попаданию своего клиента в список. Больше его поражает то, почему Виктору уделяется так мало внимания. «Все в прессе говорят про атакующих игроков, зовут на интервью, но Мелехин остается в стороне всех рассуждений. Но ладно, всему свое время», — говорит представитель футболиста. По словам агента, защитником «Ростова» уже интересуются клубы из Италии и Бельгии.

Настало время поближе познакомиться с перспективным игроком, на которого обратили внимание в Европе.

Виктор Мелехин и Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Трудный путь в основу — Мелехин поехал в «Ростов» за свой счет из-за нехватки футболистов и играл на другой позиции

Виктор родился в декабре 2003 года в Домодедове, где и начал заниматься футболом. В 10 лет попал в ДЮСШ подольского «Витязя», в 15 перешел в академию «Родины». Играл Мелехин на позиции атакующего полузащитника и был весьма результативен — в июне 2021-го, незадолго до перехода в «Ростов», и вовсе забил 12 голов в трех матчах ЛФЛ за команду «Вика-ГГФ», за которую выступал параллельно с обучением в «Родине» (иногда игры проводились в формате 8 на 8). В этот момент его и заприметили скауты «Ростова» — 17-летний Мелехин поехал на сборы за свой счет.

«У нас на сборах не хватало игрока для тренировок, — рассказывал Заур Тедеев, на тот момент тренировавший молодежную команду «Ростова». — Кто-то порекомендовал директору академии Антону Тупикову кандидатуру Мелехина. Когда к нам привезли Витю, он был атакующим полузащитником. Как сейчас помню, он приехал в свитере и джинсах, в столовую ходил в той же одежде — я заметил этот момент. Что-то сразу приглянулось в его поведении, Витя оказался своим. После двух тренировочных сессий он обратил на себя внимание спокойствием, ментальностью».

По словам Тедеева, он предложил Мелехину перейти на позицию центрального защитника и спустя несколько недель убедился, что Виктору нужно давать контракт. Уже после сборов Тедеев порекомендовал Мелехина Валерию Карпину — тот пригласил его на тренировку первой команды и впечатлился.

Правда, дебют защитника за «Ростов» случился уже при Юрии Семине — Карпин в тот момент принял предложение сборной России и покинул клуб.

«Фольмер и Мелехин — молодые ребята, которые и дальше будут периодически играть. Это будущее «Ростова». У нашего клуба очень хорошая вторая команда. Как они себя проявят — зависит от них. Мы шанс дадим», — говорил Семин.

Когда Карпин вернулся, Мелехин закрепился в статусе игрока основы в паре с Максимом Осипенко. В сезоне-2022/23 Виктор также был игроком основы, конкурируя за место в старте с Данилой Прохиным.

Виктор Мелехин и Роман Зобнин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Трудности адаптации: Мелехин перешел на дистанционное обучение и долго вливался в коллектив

Путь до РПЛ для Мелехина получился не самым простым. Ради шанса в «Ростове» пришлось выходить из зоны комфорта.

«Получилось так, что меня не смогли перевести в ростовскую школу, — вспоминал Виктор в интервью «РБ Спорт». — Никто не хотел брать ученика за полгода до экзамена. Но нашли общий язык со своей школой, с директором. Отправлял домашние задания по почте или в соцсетях. Они проверяли, ставили оценку».

В «Ростове», по словам одноклубников, Мелехин долгое время держался в стороне от всех и был очень молчаливым. Но со временем втянулся и стал своим, а спокойный характер оказался козырем на поле.

«Если честно, сначала даже удивились его поведению и внешнему виду — совсем не похож на футболиста, — вспоминал директор академии «Ростова» Антон Тупиков. — Но характер и стержень было видно сразу, он не боялся никого с первых минут. Витя — очень спокойный на поле, в жизни и в быту, воспитанный парень. Он очень правильно относится ко всему, что его окружает. Наверное, поэтому и получилось дорасти до дебюта в РПЛ».

Качества Мелехина при игре с мячом в ногах очень пригодились «Ростову», который начал строить свои атаки через центральных защитников. У Виктора хорошая техника и опыт игры в полузащите, он мобилен и устойчив под прессингом, что дало ему ряд преимуществ в борьбе за место в старте. Ко всему прочему, оказалось, что Мелехин хорош в чтении игры, особенно при действиях на опережение. Хотя навыки ведения борьбы и игры в отборе еще есть куда прокачивать. Как и внимательность — в карьере молодого защитника уже было такое:

По словам капитана ростовской молодежки Данила Хромова, именно умение анализировать свои ошибки позволило Мелехину запрыгнуть в основу команды РПЛ.

«Помню, он вернулся грустный после первой тренировки с Валерием Георгиевичем, был недоволен своей работой, мог действовать лучше, — рассказывает Хромов. — Витя много анализирует свои действия, начал исправлять ошибки. Потом карьера начала развиваться еще стремительнее: сначала он получил вызов в юношескую сборную России, а после этого поехал на сборы в Австрию с основным составом клуба».

Карпин же — один из лучших тренеров России по работе с молодыми игроками. После отъезда легионеров он сделал ставку на них и сохранил топ-результаты. К работе с Мелехиным Валерий Георгиевич явно подходит тщательно, совмещая кнут и пряник. Например, в майском матче с «Краснодаром» после 0:3 в первом тайме тренер заменил Виктора в перерыве, объяснив просто: не удовлетворил игровыми действиями и повис на карточке. А уже в конце сезона включил Мелехина вместе с Ланговичем и Карпукасом в список трех главных открытий РПЛ.

«У Валерия Георгиевича всегда играют лучшие, — говорит Мелехин. — И в любой момент кого угодно могут убрать из состава. У меня до сих пор нет уверенности, что я останусь в основе. В любой момент все может измениться».

Радует, что у защитника здравый подход к своей карьере — он успел кардинально изменить позицию на поле и постоянно учится. Ошибки есть и наверняка еще будут, а попадание в список GoldenBoy — пока, скорее, аванс на будущее. Но повод пристальнее наблюдать за собой 19-летний защитник уже дал серьезный, и игнорировать его не стоит.